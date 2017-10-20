朝鮮再次放話：核計劃攸關生存，不容商量

圖片版權 EPA Image caption 朝鮮說，該國早已經有了核能力。

朝鮮一名外交官說，朝鮮的彈道核武計劃是不可拿來商量的。

朝鮮外務省美國局副局長崔善姬（Choe Son Hui）說，美國應當"做好與擁核朝鮮共存的凖備"。

她說，這是"保持朝鮮半島長治久安的唯一途徑"。

此前，美國中央情報局局長蓬佩奧(Mike Pompeo)警告說，朝鮮可能在數月內就能擁有足以襲擊美國的核導彈。但朝鮮說，該國早已經有了這種能力。

蓬佩奧強調，華盛頓仍然傾向於通過外交和制裁來解決朝鮮核問題，但武力使用也是一種選項。

「攸關生死存亡」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國中央情報局局長蓬佩奧(Mike Pompeo)警告說，朝鮮可能在數月內就能擁有能夠襲擊美國的核導彈。

在莫斯科的一個會議上，崔善姬強調，核武"攸關朝鮮的生死存亡"。

今年早些時候，媒體報道稱，平壤政府在時機成熟後願意與美國展開談判。

但崔善姬周五（10月20日）表示，朝鮮會將實施"所謂的聯合國制裁"當作是戰爭和侵略行為。

自朝鮮今年早些時候開始導彈試驗以來，國際社會對平壤的制裁日益加大。

周五，澳大利亞政府稱收到了一封據信是來自朝鮮的信件，信中敦促該國遠離美國。

前一日，蓬佩奧還警告稱，朝鮮的導彈研發能力正在加大，且美國很難確定其是否能夠成功。但他說，這至少很快就會發生。