統獨之爭：西班牙預計將接管加泰羅尼亞

圖片版權 AFP Image caption 加泰羅尼亞獨立全民公投讓西班牙陷入危機。

西班牙政府周六（10月21日）召開內閣緊急會議，預計將開始實施中央對加泰羅尼亞自治區的直接管控。

西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）已經獲得了反對黨的支持，在加泰羅尼亞（又譯加泰隆尼亞）政府宣佈獨立的情況下，啟動西班牙憲法第155條款，暫時收回加泰羅尼亞地區自治權，其中包括取消自治政府總統的各項權力，並解散其內閣。

預計西班牙參議院最快要下周五批准西班牙中央政府上述計劃。

西班牙司法部長馬薩確認說，如果加泰羅尼亞領導人普伊格蒙特（Carles Puigdemont）堅持要加泰羅尼亞獨立，西班牙檢控官將以"煽動叛亂、顛覆政府"罪起訴他。

西班牙法院曾以同樣罪名起訴1981年該國未遂軍事政變領導人。

但加泰羅尼亞獨立主義者呼籲周六在巴塞羅那舉行示威，要求西班牙政府釋放其逮捕的兩名加泰羅尼亞領導人。

加泰羅尼亞目前在西班牙享有高度自治，有自己的警察、教育和醫療系統。

預計西班牙中央政府管理加泰羅尼亞的話，將實施包括接管加泰羅尼亞有大約1.6萬名警察的警察系統。

舉行新的地方選舉

中央管控的步驟可能包括明年一月在加泰羅尼亞舉行地方選舉，直到選出新的自治政府。

但西班牙政府目前舉措謹慎，步驟緩慢，以給加泰羅尼亞領導人普伊格蒙特說明其最後立場。

加泰羅尼亞居民在10月1日舉行公民投票， 約43%的選民參加投票，其中90％的選民投票贊成加泰羅尼亞獨立，脫離西班牙。但贊同加泰羅尼亞留在西班內、維護統一的選民們抵制了投票。

加泰羅尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）和其他自治區領導人在有爭議的全民投票後簽署了加泰獨立宣言，呼籲國際承認。但隨即宣佈暫緩獨立，希望在接下來幾周內和馬德里對話安排有關獨立事宜。

第155條："西班牙反分裂國家法"？

圖片版權 EPA Image caption 西班牙首相拉霍伊表示馬德里不會承認加泰羅尼亞獨立。

西班牙中央政府和西班牙憲法法院指責加泰羅尼亞公投違法。要求普伊格蒙特宣佈放棄獨立。

西班牙憲法第155條規定，西班牙中央政府有權在危機情況下對自治政府地區實施直接管理。這一條款在民主的西班牙過去從來沒有啟動過。

BBC駐西班牙的記者詹姆斯·巴德科克分析說，加泰羅尼亞自治區主席普伊格蒙特曾表示，如果西班牙政府啟動憲法第155條款，他將正式宣佈加泰羅尼亞獨立。

巴德科克表示，已經有支持加泰羅尼亞獨立的政黨宣佈將抵制中央舉行的地方選舉。西班牙中央政府的此舉是否能平息事態尚難逆料。

加泰羅尼亞自治區在西班牙東北部，是西班牙經濟最發達的地區之一。該地區人口約750萬，約佔全西班牙總人口的16%，經濟佔西班牙國內生產總值的20%左右。