圖片版權 Reuters Image caption 多個組織批評在穆加貝的統治下津巴布韋的醫療體系早已崩潰。

聯合國（UN）旗下世界衛生組織（WHO）宣佈委任津巴布韋總統穆加貝為親善大使，引起包括英國在內的國家與團體不滿。

WHO新任總幹事譚德塞博士（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）此前公開表揚津巴布韋致力改善公共醫療衛生體系。反對派聞言後稱，93歲的穆加貝執政30年來，該國醫療體系早已崩潰，藥品短缺，醫療人員經常被欠薪。

譚德塞其後表示，將重新「根據世衛組織的價值觀」來考慮對穆加貝的任命。

來自埃塞俄比亞的譚德塞剛於今年5月當選，接替來自香港的中國代表陳馮富珍出任世衛總幹事，任期五年。

他是世衛組織歷史上第一位來自非洲的首長，在上任之初承諾要解決組織內被認為暗藏已久的政治化問題。

「缺了點星塵」

BBC記者伊莫金·福克斯（Imogen Foulkes）發自瑞士日內瓦

聯合國對親善大使這事情有點情意結，尤其是那些知名人士。

作為聯合國難民署大使，安吉麗娜·朱莉（Angelina Jolie）時常在鏡頭前，在過渡擁擠的難民營內安撫那些無家可歸的家庭。

瑞士網球巨星羅傑·費德勒（Roger Federer）替聯合國兒童基金會（UNICEF）走訪非洲多個援助項目，也出戰慈善賽來籌款。

更早年，奧黛麗·赫本（Audrey Hepburn，港譯柯德莉·夏萍）作為聯合國兒童基金會的親善大使，走訪了各處災區，也出席各種晚宴。她的出現總能鼓勵別人捐錢。

這樣的公開宣傳總能吸引到人們對救災工作的支持，但要說93歲的穆加貝能起相同作用，實在難以想像。

總之某程度上這看起來不太可能，這就引發出一道問題：穆加貝在這新角色到底要怎樣做？世為組織從來都沒有講清楚。

穆加貝的「老朋友」——中國

穆加貝主政津巴布韋幾十年來多次訪問中國，尋求各種援助。今年1月，穆加貝再次在北京與中國國家主席習近平會面，穆加貝感謝中國「長期以來」給與的「寶貴幫助」。

其中，在醫療方面，中國駐津巴布韋大使官指出，自1985年以來，中國向津巴布韋派出醫療人員140餘人次，第15批共十人的援津醫療隊今年5月31日抵達津巴布韋，並在首都哈拉雷的帕瑞雅托醫院工作。

世衛組織這次親善大使任命引起西方國家批評，但中國目前未見有任何表態。

圖片版權 AFP Image caption 津巴布韋醫療體系長期被批評為無法滿足病人所需。

世衛對穆加貝的委任是怎樣曝光的？

穆加貝是在烏拉圭首都蒙得維的亞出席世界衛生組織一場非傳染性疾病（NCD）會議時，得知世衛的親善大使任命。

譚德塞博士表揚津巴布韋「把全民保健保障與推廣健康生活放在其政策核心，從而為全體國民提供醫療保障」。

世衛警告說，非傳染性疾病——包括癌症、呼吸道疾病與糖尿病——每年導致全球4000萬人死亡。穆加貝在會議上說，津巴布韋已採取多項措施來應對非傳染性疾病，

津巴布韋國營《先驅報》引述穆加貝說：「津巴布韋發展了一套全國NCD政策，一套舒緩照料政策，並與聯合國在國內運作的各單位合作，扶助開發子宮頸癌的防治策略。」

穆加貝承認津巴布韋跟其他發展中國家一樣，「被缺乏足夠資源來執行政策」所癱瘓。

隨著批評聲音迅速湧現，譚德塞宣佈將重新考慮這項任命。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @DrTedros I’m listening. I hear your concerns. Rethinking the approach in light of WHO values. I will issue a statement as soon as possible — Tedros Adhanom (@DrTedros) 2017年10月21日

本國與國際社會如何評論「穆加貝當親善大使」這想法？

津巴布韋人權律師科爾塔特走上Twitter，質問世衛組織「邀請一位破壞國家醫療體系的人擔任親善大使」有何感想。

也有網民指控迄今93高齡，比津巴布韋預計平均壽命超出30多年的穆加貝，經常出國獲取他本人所需的醫療服務。

英國政府形容，在津巴布韋的人權記錄下，委任穆加貝出任親善大使是讓人「意外和失望」的決定。

倫敦政府一名發言人說，英方已聯絡世衛總幹事「表達了關切」。

「儘管穆加貝不會有任何行政角色，他的任命可能讓WHO於世界各地為非傳染性疾病所做的工作會蒙上陰影。」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）說，他最初以為這是一個「非常差勁的愚人節笑話」；美國國務院稱這任命「明顯與聯合國所提倡的人權與人類尊嚴理念相違背」。

美國人權觀察組織執行長肯尼思・羅斯（Kenneth Roth）也說，這項任命足以讓人擔憂。他說：「當你到津巴布韋的醫院裏去看，它們都缺乏最基本的設備」。

其他批評世衛組織決定的還有英國惠康基金會（Wellcome Trust）、非傳染性疾病聯盟（NCD Alliance）、聯合國觀察（UN Watch）、世界心臟聯盟與反吸煙組織。