回顧：好萊塢歷史上那些驚世駭俗的性醜聞

好萊塢裏有"一群狼"。日前卡森伯格在評論哈維·韋恩斯坦性醜聞時曾經這樣說。

卡森伯格（ Jeffrey Katzenberg）是影壇重量級人物，1980到1990年代曾執掌懷特·迪斯尼製片廠長達10年之久。

最近幾天，更多好萊塢大腕受到性侵、騷擾指控，其中包括凱文·史佩西、達斯汀·霍夫曼這樣的老牌明星。

回顧歷史，好萊塢經常爆出驚世駭俗的性醜聞。

「老爸」(Bill Cosby)

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2017年6月，曾被粉絲稱為「美國老爸」的喜劇明星比爾·科斯比（Bill Cosby）出庭受審，他被控性侵。但是，陪審團沒有達成定論。

2015年，多達數十名女性指責科斯比曾非禮、性侵她們，有些案例發生在1960年代。

但是，由於多數案件已經過了法律追溯期，最後上了法庭的只有一起：安德瑞·康斯坦（Andrea Constand）指控科斯比2014年在他家中給她服藥、性侵她。

科斯比的律師說，科斯比和安德瑞已經有過多次浪漫會晤，她抱怨失眠、他才給她吃了藥，性關係是兩廂情願的。

科斯比的職業生涯因性醜聞受到嚴重打擊，近年很少在公開場合露面。但他仍是美國電影藝術與科學學會（AMPAS）成員。

「肥仔」（Roscoe Arbuckle）

追溯過去，好萊塢第一起重大性醜聞開始於1921年的一場派對，主角是有史以來第一個片酬百萬美元的明星和一位名不見經傳的女演員。

綽號「肥仔」的羅斯科·阿巴寇（Roscoe Arbuckle）是默片時期的喜劇明星，曾與卓別林同台。弗吉尼亞·拉帕（Virginia Rappe）是出道不久、還在掙扎的女演員。

派對後，他們兩人進了一家酒店的客房。幾分鐘後，人們聽到房中傳出弗吉尼亞的尖叫。其他客人衝進去，發現她在極度痛苦中掙扎，說"這是他乾的。"幾天后，弗吉尼亞死於膀胱破裂。

弗吉尼亞的朋友說，肥仔強姦弗吉尼亞、意外殺死了她。肥仔被控殺人罪，案件審了三次，最後陪審團作出無罪判決。

但是，公眾好像已經給肥仔定了罪。那以後，他在公眾場合經常被起哄。

情聖（Errol Flynn）

現在好萊塢哪一位男星的亮度能比得上埃羅·福林（Errol Flynn）呢？他曾被稱為"有史以來最英俊的男人"，以至於英語中有這樣一句俗語：in like Flynn，意思是輕鬆、迅速達到目的。

據說福林自己曾經說過，他喜歡年久的威士忌、年輕的女人。銀幕上，他是無人能敵的劍客；現實中，他喜歡喝酒、打架、睡女人。

1943年，福林被控和兩名未成年少女發生性關係。貝迪·漢森（Betty Hansen） 和佩姬·薩特勒（Peggy Satterlee）當時都只有17歲。福林被逮捕時這樣形容貝迪：我懵了，搞不懂，我幾乎沒碰過她。

福林的律師說，貝迪和佩姬和已婚男人有性關係、非法墮過胎。

由9名女性、3名男性組成的陪審團判福林無罪。但是原告之一佩姬說，"我就知道這些女人會判他無罪，她們就坐在那兒、充滿愛慕地盯著他看。"

名導（Roman Polanski）

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這段醜聞始於40年前，直到現在還沒結束。

1977年，大導演羅曼·波蘭斯基（Roman Polanski）被控在影星尼科爾森（Jack Nicholson）的好萊塢豪宅中和一位年僅13歲的女孩發生性關係。

薩曼莎·蓋利（Samantha Gailey）說，她沒有同意，但是他"根本不聽"。

波蘭斯基在洛杉磯被逮捕，被控與未成年人非法性交。他入獄42天、接受心理檢查，但是保釋出獄後獲准旅行。

誰承想，宣判之前波蘭斯基出逃，先是來英國，然後去了自己在法國的家。波蘭斯基在歐洲繼續拍片，並且與2003年因《鋼琴家》一片獲得奧斯卡大獎。

自此以後，法律糾纏持續不斷，因為當年對他的指控並沒有撤銷。2009年，波蘭斯基曾被軟禁在瑞士。

現在，薩曼莎本人提出"為了我自身考慮"不要再追究此案了。

波蘭斯基年逾八旬，一直沒有回美國。

傳奇（Woody Allen）

伍迪·艾倫（Woody Allen）是好萊塢傳奇，常青樹，六十多年的職業生涯中，做過導演、作家、還演過戲，獲得過四尊奧斯卡小金人。

但是，圍繞伍迪·艾倫也是指控不斷。1992年，伍迪·艾倫和女友米婭·法羅（Mia Fallow）分手：他和米婭的養女宋宜（Soon-Yi Previn）發生戀情。

伍迪·艾倫還曾被指猥褻他的養女迪倫·法羅（Dylan Farrow），事發時迪倫年僅7歲。

伍迪·艾倫否認指稱，一組心理醫師認定，迪倫沒有受過性侵。

法官形容伍迪·艾倫的行為"嚴重不妥當"；檢控官說"或許有理由"提出控罪，但是為了保護涉案小女孩不提出控罪。

這個故事從沒徹底平息。2014年，迪倫在《紐約時報》發表公開信。她在心中寫到：他邊幹那事邊和我說話，他小聲說我是好女孩，那是我們兩人之間的秘密，他保證帶我去巴黎，我會成為他電影中的明星。

伍迪·艾倫繼續否認指控："我當然沒有猥褻過迪倫。"

影帝（Casey Affleck）

卡西·阿弗萊克（Casey Affleck）因在《海邊的曼徹斯特》（Manchester by the Sea）一片中表演出色，贏得奧斯卡影帝稱號。

但是2010年，兩名女子曾對阿弗萊克提出性騷擾指控。

製作人懷特（Amanda White）指控 還說，自己拒絶和阿弗萊克去酒店開房，因此阿弗萊克拒絶付她工資。放映師格卡（Magdalena Gorka）說，她睡覺的時候阿弗萊克爬到她牀上，對她的性騷擾是"慣例"。

阿弗萊克的律師說，這些指控是不真實的，兩位女子都是想從阿弗萊克身上撈一筆。

最後雙方庭外協商解決。