加泰隆尼亞獨立——西班牙的難題有多棘手？

圖片版權 Getty Images Image caption 西班牙中央政府啟動憲法條例維護國家統一，限制加泰隆尼亞的自治，面對當地民眾的反對。

西班牙加泰隆尼亞地區自10月1日舉行獨立公投，引發憲政危機後，周末出現了新動向。

西班牙中央政府周六（10月21日）決定，採取史無前例的措施，實施西班牙憲法第一百五十五條，即授權政府剝奪部分或全部加泰隆尼亞自治的權力。

這些措施包括：

解除加泰隆尼亞自治區主席和副主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）和容克拉斯（Oriol Junqueras）的職務；由中央任命的官員取而代之；

解散加泰隆尼亞自治區政府，在半年內舉行地方選舉；

必要時撤換在加泰隆尼亞自治政府公共實體任職的人；

加泰隆尼亞警察部隊將由中央直接管控；

中央全面掌控加泰隆尼亞的財政，包括預算和稅賦，以確保公共資金不會被用來資助分離行動；

中央掌控加泰隆尼亞的電訊和媒體，等。

獨立訴求

圖片版權 Getty Images Image caption 加泰隆尼亞45萬人周六在巴塞羅那遊行示威，抗議西班牙中央政府的決定。

由於西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）領導的人民黨在參議院中佔有多數議席，而且在加泰隆尼亞獨立問題上又獲得絶大多數反對黨的支持，預計政府的這些措施將在本周五獲得參議院的批准。

西班牙中央政府出台的這些措施，在加泰隆尼亞地區再次激起強烈的反對。周六，在首府巴塞羅那，大約45萬人走上街頭抗議示威。

加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特周六晚間用加泰隆尼亞語、西班牙語和英語發表電視講話，稱西班牙中央政府的決定是自弗朗哥獨裁政府以來，對加泰隆尼亞最殘酷的攻擊。

他說：「我們不能容忍這樣的攻擊。那些蔑視加泰隆尼亞民族的人現在要來管理我們。我將要求議會考慮如何回應對民主展開的攻擊。」

敏感棘手

西班牙政府給加泰羅尼亞政府設定的放棄獨立的最後期限是當地時間10月19日上午十點。但是在這一最後期限過去之後，加泰羅尼亞政府依舊拒絶放棄獨立訴求，而是要求與中央政府談判。

加泰隆尼亞是西班牙最富裕，物產最為豐富的地區之一，其獨特的歷史文化可以上溯至一千多年前。

西班牙內戰之前，該地區享有廣泛的自治，但是在1939-1975年弗朗哥獨裁統治時期，加泰隆尼亞的自治受到壓制。

自1980年代以來，加泰隆尼亞地區又開始享有更多的自治。在西班牙，只有一個地區比加泰隆尼亞享有更多的自治權，那就是巴斯克。

然而，西班牙中央政府的這些措施實施起來容易嗎？

BBC在巴塞羅那的記者湯姆·布裏奇（Tom Burridge）分析認為，西班牙首相拉霍伊領導的政府面對的是"深不可測的棘手任務"。

在加泰隆尼亞的公務員系統內，有些人是獨立的強硬支持者；另外一些雖未必支持獨立，但從根本上就不喜歡西班牙中央政府的大一統領導。

加泰隆尼亞地區的警察部隊Mossos，堅持說將保持中立不偏不倚，宣稱"我們是警察，不是政客"，但未來一段時間，這支部隊的忠心所向將面臨極限考驗。

面對西班牙中央政府的決定，加泰隆尼亞議會將在本周做出回應。

普遍分析認為，如果加泰隆尼亞議會宣佈獨立，那麼局勢將更加緊張，勢必將加泰隆尼亞警察置於西班牙國民衛隊和部署在加泰隆尼亞的西班牙警官的對立面。

即便加泰隆尼亞當局改變初衷，不宣佈獨立，包括警察和公務員在內的加泰隆尼亞人會接受西班牙中央政府的指令嗎？