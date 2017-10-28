19大後一帶一路上瓜達爾的淘金熱

圖片版權 AFP Image caption 中國接受建設瓜達爾港後，港口基礎建設大幅度提升，為未來將這一地區建成「巴基斯坦的深圳」打基礎。

19大後的中國開始走向世界中央舞台，在"一帶一路"的旗艦項目"中巴經濟走廊"一端的巴基斯坦瓜達爾，已經掀起了一股淘金熱。

在中國和巴基斯坦凖備"把瓜達爾建設成新深圳"遠景藍圖的光輝照耀下，瓜達爾的"整個空氣裏都是錢"，投資者和投機者似乎紛沓而至。但是，瓜達爾這個深水港的水到底有多深？「金子容易挖嗎？」

作為世界金融中心之一，倫敦每天都吸引著世界各國的海量資金和投資者進場出場。巴基斯坦瓜達爾的"淘金者"似乎也來到了這裏。

2017年金秋時節，在倫敦的一個五星級飯店裏，召開了一場有聲有色的新聞發佈會，吸引了大約所有巴基斯坦主要媒體駐倫敦的電視、廣播和網絡記者。一家中國和巴基斯坦的合資公司在此宣佈其宏大的瓜達爾房地產開發項目"中巴山莊"。

該項目介紹說，"中巴投資公司"凖備在10個國家開展總額高達822億美元的大工程，中國第4大建築公司、著名的華山國際工程公司（陝西建工集團）將承建這一項目。"中巴投資公司"已獲官方批准，首期投資5億美元，凖備在瓜達爾展開一個大型房地產開發項目"中巴山莊"。為未來5年內可能抵達瓜達爾的50萬中國工程人員提供服務。

這個金光閃閃的項目吸引了英國、韓國、中亞國家等國一些投資公司，他們的代表也親臨發佈會現場。

但記者會結束沒幾天，巴基斯坦規劃、發展和改革部發言人點名"中巴山莊"，警告公眾投資者警惕一名中國人以瓜達爾地產開發進行大規模詐騙的企圖。

撇開這個項目的真假不論，瓜達爾已經掀起了一場淘金熱。為什麼瓜達爾這麼誘人？為什麼說瓜達爾將成為"巴基斯坦新深圳"？

"一帶一路"的旗艦項目

Image caption 「一帶一路」上的中巴經濟走廊將對整個地區經濟產生重大影響。

2011年，屆時的美國總統奧巴馬曾提出"新絲綢之路計劃"，概念與後來中國提出的"一帶一路"很接近，但缺乏國際響應無疾而終。

之後，中國領導人習近平提出"一帶一路"和"亞投行"概念，英國在西方國家中率先不顧美國反對加入"亞投行"並支持"一帶一路"計劃，歐洲、亞洲非洲拉美政府相繼紛紛響應。到了2017年5月，中國召開"一帶一路"峰會之際，160個國家及國際機構高至總統、下至代表赴京參加。

在與會者中，巴基斯坦時任總理謝里夫親率大批高官和銀行家在內的代表團參加，為"一帶一路"旗艦項目"中巴經濟走廊"鋪設道路。預計，中國為這個巨大的項目投資將高達至少460億美元。

之後大約半年以來，雖然巴基斯坦政局不穩，謝里夫下台，但"中巴經濟走廊"正在"穩步有序開展"。

"巴基斯坦的深圳"

圖片版權 Reuters Image caption 巴基斯坦瓜達爾的新公路。去年，中國商船首運巴基斯坦瓜達爾港開啟貿易新航道。

中國和巴基斯坦於2014年提出在"一帶一路"戰略下推進中巴經濟走廊項目，建設一條從新疆喀什到巴基斯坦瓜達爾港的貿易走廊，包括公路、鐵路、油氣能源、光纜通訊、農業、海港等領域在內的綜合基礎建設工程。瓜達爾港的擴建就是這個海港工程。

瓜達爾原本是個一面是沙漠戈壁、一面毗鄰阿拉伯海不過數千人的小漁村，地廣人稀，經濟落後，風沙炎熱，"老少邊窮"，缺水缺電，當地割據，曾一度劃屬阿曼。但慧眼獨到的巴基斯坦戰略家發現了瓜達爾巨大的"含金量"後，1958年從阿曼贖回並建成一個小港口。

港口雖小，卻處要衝：瓜達爾港緊鄰伊朗和巴基斯坦邊境，扼守著承擔著全球40%原油供應的霍爾木茲海峽通往阿拉伯海的海上通道。這個港口位置立即吸引了前蘇聯、美國、印度、伊朗等等所有地區和國際大國的目光。

美國商人90年代曾和當地政府簽署了數億美元的投資協議，但美方提出類似軍事基地標凖的安保要求和規劃遭到巴方朝野反對，項目胎死腹中。扼守中東亞洲石油通道的馬六甲海峽的新加坡的港務集團2007年一度獲得這裏40年運營權，但運營建設一直未達巴方預期。巴基斯坦政府在2013年1月底正式批准將該港運營權移交給中國港控。

中國人接收後，以建設深圳的思路做出了交通、能源等全面基礎設施建設規劃和有序投入。特別是2015年中國領導人習近平訪問巴基斯坦後，瓜達爾港建設明顯提速，衛生、醫療、教育、民生工程隨之有序展開，中國金融機構進駐，這裏被稱為"巴基斯坦的深圳"。

圖片版權 Getty Images Image caption 一帶一路會如何改變世界的經濟秩序？

遠景和近憂

這一遠景讓中東和印度洋沿岸現有重要商港一些國家感受到挑戰：印度、伊朗、阿聯酋等都在考慮，一個強大的瓜達爾港的出現會對這些國家現有的國際港口地位形成什麼樣的商業挑戰。

地緣政治的考慮自然也不在話下：陰謀論的支持者紛紛討論中美一旦發生軍事衝突、馬六甲海峽被封鎖後，瓜達爾港對中國維持能源供應將如何重要。或者是中國西以瓜達爾港、東以緬甸實兌港包圍印度的"大戰略"。

Image caption 中國和巴基斯坦國家與政府關係非常密切，商人也希望借此獲利。

如果說自然環境可以改造、遠景尚不足為慮的話，安保近憂是中國和巴基斯坦方面需要直接面對的。

中國人接收瓜達爾港建設以來，瓜達爾地區已經多次受到身份不明者的武裝襲擊、導致中巴人員死傷的事件。不久前，26名參與瓜達爾港建設的工人在飯店吃飯時遭遇手榴彈襲擊，26名巴基斯坦工人受傷。

巴基斯坦反恐和特種部隊組建

瓜達爾所在的巴基斯坦俾路支省一直有"反叛分子"、"極端宗教勢力"、"割據勢力"、"塔利班"、所謂"伊斯蘭國"等各種恐怖活動事件存在。

巴基斯坦官方指責，俾路支分離主義武裝接受了印度方面的資助，以武力襲擊破壞中巴經濟走廊的建設。巴基斯坦軍方曾在2016年宣佈，在瓜達爾抓獲了印度派遣潛伏進行滲透和破壞活動的間諜、前印度海軍軍官賈達夫。巴軍事法庭判處賈達夫死刑。

印度方面雖然承認賈達夫曾經是印度海軍軍官，但已經退役並和政府無關，否認他是間諜。印度指責巴基斯坦"預謀殺人"，並要求領事探視。此案一直鬧到國際法庭。

Image caption 一帶一路早已有多條陸上和海上通道將中國和歐洲、非洲連接。但中巴走廊等項目將填補空缺，可以讓中國西部甚至中亞國家擁有通往印度洋的出海口。

為了保衛瓜達爾項目的安全，巴基斯坦軍方專門建立了一支為瓜達爾港項目服務的特種部隊：TF-88特遣隊。這支特遣隊不僅有巴基斯坦陸軍部隊人員，還裝備在瓜達爾附近海域巡邏的海軍艦艇，武裝直升機，戰鬥機，無人機以及各種檢測偵查裝備，據稱兵力多達兩萬。這支部隊也有應對俾路支省分離武裝的目的，將瓜達爾地區嚴格保衛起來。

"瓜達爾之夢"

瓜達爾港已經是中國對外援助的最大項目之一。它的"含金量"已經超出了普通經濟意義，具有十分重要的政治意義、外交意義和國際影響。

雖然有著各種自然和政治因素的困擾，瓜達爾仍似乎成為中國以經濟發展根治宗教極端主義理念的一個試驗場。這也是讓眾多投資者看重或者擔心的一點。

瓜達爾人口目前已經增長到超過8.5萬。按照巴方將瓜達爾建成為全球貿易中心之一的遠景規劃，瓜達爾不僅將繼續擴建港口，還將建設機場、自由貿易區，不僅有倉儲、物流、加工製造的完整產業鏈條的規模化產業集群，加上中國，巴基斯坦和其它國家金融保險行業進入，還會相應出現數量巨大的生活、休閒、餐飲等配套生活設施。中國人還在這裏投資建立學校，派出醫療人員設立醫院。高級酒店也隨之建起。中國有媒體預計，20年內這裏的人口將翻數十倍，達到兩百萬以上。

瓜達爾的重要性已經不僅是對中國和巴基斯坦而言，這裏也將成為阿富汗、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦等中亞內陸國家最近的出海口，正在逐步成為這一地區物流與港口運輸中心。

近年來，瓜達爾人口從巴基斯坦其它地區湧入，土地價格已經大幅上漲。無怪乎巴基斯坦投資者和投機者都看重這個"巴基斯坦的新深圳"。

深圳和瓜達爾有著本質不同：當年深圳面向經濟發達的香港、背靠資源豐富的珠江三角洲，享有中國中央、廣東地方政府和香港特區的政策支持、資金支持和人力支持，並且沒有安全環境擔憂。瓜達爾雖然前景廣闊，有巴基斯坦中央的全力保護，但能否克服自然資源、社會和地緣政治因素的重重挑戰，尚有待觀察。

另外，深圳是經歷了30年改革開放建設才達到今天的成就，瓜達爾追趕深圳，目前剛剛起步，尚屬夢想。

不過，經過中國工程人員的建設，瓜達爾已經從一個人煙稀少的小漁村，發展成為一個現代化的大型港口城。除了海港碼頭、倉庫、海水淡化、給排水與污水處理、發電與供電、通訊與控制、消防與環保等綜合配套設施外，連接的瓜達爾自由貿易區的公路、航空線路在不斷擴展，將瓜達爾連向"遠方和詩"。

隨著"一帶一路"的延伸，隨著巴基斯坦和中亞地區經濟發展的現實需要，這個夢想已經開啟。淘金熱預計也會繼續下去。