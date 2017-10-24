西方政壇「80後美女帥哥」魚貫登場的背後

圖片版權 Getty Images Image caption 傑辛達·阿德恩2017年10月成為新西蘭160年來最年輕的總理。

新西蘭新當選總理傑辛達·阿德恩（Jecinda Ardern）如果用中國網絡流行語來形容是這樣的："80後"美女、新潮前衛、草根出身、事業人生開掛。

阿德恩今年37歲，如果從17歲加入左翼的工黨起算，從政生涯20年；如果從當選成為國會最年輕議員起算，到接過工黨黨魁權杖，之後成為國家總理，期間共9年。

年輕似乎不再被視為缺乏經驗的代名詞；在當今國際政壇，這更可能成為加分項。

阿德恩是近年來西方政壇一批崛起的"新生代"領袖之一，他們以暴風驟雨之勢猛烈撼動現有的政治架構。

在她之前，今年歐洲已經登場的"最年輕"首腦包括5月當選法國總統的馬克龍，39歲；6月當選愛爾蘭總理的瓦拉德卡，38歲，還是愛爾蘭首位同性戀總理；恍如從廣告畫上走出來的庫爾茨１０月成為奧地利總理，31歲。

他們人生經歷和從政經驗或許不如許多政壇前輩，但他們各自國家的選民似乎賦予了顏值、智慧、才氣更大的權重。除此之外，他們的成功秘笈裏還有什麼重要元素？

誰是傑辛達？

傑辛達·阿德恩不但是新西蘭160年來最年輕的總理，還是近來西方政壇陸續登場的40歲以下新生代領袖中唯一的女性。

1980年7月26日，傑辛達·阿德恩出生在新西蘭北島漢密爾頓一個摩門教徒家庭，父親是警察，兄弟姐妹四人中排第二。

據新西蘭媒體報道，她上學時就有假小子的名聲，特立獨行，率眾小孩打架，爹媽經常被叫到學校聽老師歷數"劣跡"，長大後不滿摩門教在同性戀問題上的不寬容立場而退教。

她17歲加入工黨，2008年28歲時成為新西蘭議會最年輕議員，曾在新西蘭女總理海倫·克拉克和工黨黨魁菲爾·高夫辦公室工作，在耳濡目染的熏陶中習得前輩經驗。

圖片版權 Getty Images Image caption 新西蘭前總理克拉克（左）可以說是阿德恩的政治導師

她曾赴英國倫敦加入前首相布萊爾幕僚，任高級政策顧問，並在約旦、以色列、中國等地工作，拓展國際視野。

機遇惠顧勤奮之人。2017年7月31日，面對支持率下跌不止，最大反對黨地位瀕危，工黨黨魁安德魯·利特爾（Andrew Little）突然離職，阿德恩臨危受命。

三個月裏，她率眾將工黨支持率從不斷下滑轉為不斷上升，最後在10月份成功"逆襲"。在優選黨支持下，阿德恩成為新一屆新西蘭總理，她領導的工黨跟優先黨和綠黨組建聯合政府。

作為女性，阿德恩性感、美麗、笑容可掬，精於DJ打碟，新潮前衛，能領導最大的反對黨，也能玩轉電視真人搞笑節目。

還在為前輩當助理時，常人眼裏阿德恩就是個精力充沛的活潑的普通女孩，但經驗豐富的資深政治評論員考林·詹姆斯（Colin James）對BBC表示，在他看來這是個思想深刻的可塑之材，是個當領袖的料。

圖片版權 Getty Images Image caption 塞巴斯蒂安·庫爾茨

雄心壯志 志在改革

阿德恩、庫爾茨、馬克龍、倫齊都曾在既有的政治體制中歷練，而最終又成功地讓選民相信他們代表了吹入政壇的新鮮空氣、他們志在重大改革。

阿德恩獲勝前幾天，31歲、政治上保守的塞巴斯蒂安·庫爾茨（Sebastian Kurtz）成為奧地利總理，奪得歐洲最年輕領袖桂冠。同樣，他之前率領奧地利人民黨經歷了脫胎換骨式的變革。

在奧地利，人們叫他"Wunderwuzzi"- 意思是"神童"或"少年鬼才"。

他雙眼緊盯著政治權力巔峰，年輕力壯、雄心勃勃，還是個"細節控"，不放過任何一個細節。

2011年，庫爾茨為他所在政黨的宣傳攻勢拍廣告，廣告主題是"黑色就是酷"，因為黑色是奧地利人民黨的官方色。不過，這個黨經過脫胎換骨的轉型整改後，重新定位、重塑品牌，官方色變成了寶石藍（綠松石藍）。他在選舉中大獲全勝。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）39歲。他在法國政壇掀起一場革命，做法是組建了一個全新的自由派政黨共和前進黨（LREM）。他自己當選總統後數周，LREM也在議會選舉中大有斬獲。

圖片版權 jvpwien Image caption 「黑色就是酷」：庫爾茨（中間坐者）在2011年的宣傳照上的英姿。

他是法國歷史上自拿破侖之後最年輕的國家首腦。

2014年，意大利選出了史上最年輕的總理 - 倫齊（Matteo Renzi），時年39歲。跟馬克龍一樣，他之前沒有當過國會議員，在國家政治領域是個新手。

在"神童"成為國家首腦這件事上，沒有最神，只有更神。愛沙尼亞連任兩屆總理（2014-2016年）的羅伊瓦斯（Taavi Roivas）卸任時37歲。

他們政治生涯的成功證明了一點：選民要看的遠遠不止從政經驗。年輕和魅力顯然在選民心目中分量很重，同樣重要的還包括具有強大說服力的競選言辭。

有人擔心在強悍的視覺衝擊和社交媒體主宰風雲的數碼時代，政治恐怕也難以脫俗，表象風格往往會壓倒實質內容。

"他們看上去表面很光鮮，但內在跟跟外表相配嗎？"愛沙尼亞政治專家、智庫歐洲外交關係理事會的利伊克（Kadri Liik）有此疑問。

她接受BBC採訪時坦言，"我有時擔心愛沙尼亞政治出現'大衛卡梅倫化'：相貌英俊、能言善辯、意願美好，但真實的嚴肅性欠缺。"

圖片版權 Getty Images Image caption 皮夾克使倫齊（左）更顯得年輕 （資料圖片）

擅長體育 玩轉媒體

"少年鬼才"正式而透著隨意的儀表，說明他對奧地利青年人渴求政治變革的心態有著敏銳精凖的感知。

領口敞著的襯衫和服服帖帖的大背頭髮型給人一種英俊少年的視覺，打破了數十年來的刻板印象：一群西裝革履的政客操控和交易的奧地利政治聯盟。

倫齊的形像也屬於正式而不失隨意流派。他身穿白色T恤和皮夾克的那張照片如此不尋常，以致於《衛報》忍不住猜測倫奇先生是不是在效仿美國熱播電視喜劇《歡樂時光》（Happy Days）裏的標誌性角色"方子"（The Fonz）。

英國智庫Demos副總監蓋斯頓（Sophie Gaston）認為，這茬新型政治領袖有一個共性："他們都深諳競選過程中的現代元素的力量 - 尤其是精通數碼科技和社交媒體 - 而且擅長運用這些渠道跟選民建立直接的聯繫"。

這就把他們跟主流政黨的'傳統'政治精英區分開了。

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作為女性，阿德恩性感、美麗、笑容可掬，精於DJ打碟，新潮前衛，能領導最大的反對黨，也能玩轉電視真人搞笑節目。

還在為前輩當助理時，常人眼裏阿德恩就是個精力充沛的活潑的普通女孩，但經驗豐富的資深政治評論員考林·詹姆斯（Colin James）對BBC表示，在他看來這是個思想深刻的可塑之材，是個當領袖的料。

她不乏政治智慧，深諳選民心理和訴求，直接以"新一代選民代表"面目出現，收獲人心。

廣為人道的一個例子是她出任黨魁後首次接受新西蘭電視早間節目採訪，被一個令人匪夷所思的問題惹惱，"怒懟"提問者，因此"圈粉"無數。

問題涉及女職工的生育權益和休產假問題。男主播問，"總理任內休產假是否會影響工作？"

她手指點著那人的鼻子，毫不含糊地說，何時生孩子是女性自己的選擇，不應該成為是否能得到工作的預設條件。

圖片版權 AFP Image caption 馬克龍（右）和加拿大總理特魯多在工業七國集團峰會上。兩位「史上最年輕」首腦的握手別具深意？

健康、陽光、正能量

在這方面，蓋斯頓認為這些新生代領袖直接觸碰了許多選民對現行政治的抗拒心理，尤其是2008年金融危機之後，這種情緒更為鮮明。

"他們要麼被視為未受現世政治霸權污染，或者，就像馬克龍，有擔當，立志挑戰政治正統體制。"

在他們跟極右和極左翼民粹黨派力量博弈過程中，現代通訊技能優勢幫助他們戰勝了極右和極左翼民粹黨派勢力。蓋斯頓指出，後者採納社交媒體的速度也很快。

奧地利的極右翼自由黨（Freedom Party）指控庫爾茨在控制移民問題上"剽竊"了自由黨的主張。

以健碩的體魄示人，是這些新型領袖政治成功的特色之一。

2008年，美國奧巴馬總統在競選途中特意安排了在印第安納州打籃球的攝影機會。

入主白宮總統府之後，他在高爾夫球場的形像也經常公之於眾。打高爾夫球現在幾乎成了美國總統話題裏的陳詞濫調。

馬克龍總統今年6月打過一場輪椅網球，有照片為證。

圖片版權 Reuters Image caption 法國總統馬克龍2017年6月坐輪椅打網球

許多領袖人物如今都有慢跑鍛煉的照片在世間流傳，比如加拿大總理特魯多（Justin Trudeau），也年方45。

不過，加拿大廣播公司CBC的厄拜克（Robyn Urback）抱怨大家都"不斷被特魯多的公關俘獲"。

她指出，他的私人攝影師抓拍到他慢跑鍛煉途中遇到一群孩子在棧道上拍照的瞬間，那絶對不是偶遇。此情此景固定成了一幀"暖心"照片。

馬克龍也很善於形像管理運作。有錄像顯示，一次在愛麗舍宮攝影前，他在辦公室飛快地翻書，要找到他希望出現在照片裏的那一頁，這樣拍照時桌上打開的書顯得正好翻開在那一頁。

言談與時俱進

我們生活在"普遍不滿政治現狀的時代"，英國埃塞克斯大學的歐洲政治學者德弗萊斯說。

數十年來，從政且有抱負的人都得在政黨體制內一步步向上爬，但現在變了。

不過，他們確實需要自備"超常的動力 - 這不是朝九晚五的工作"。年輕是資本，另外還有眼界和改變體制的意志，她補充道。

倫齊有個綽號叫"拳擊手"，因為他跟中間偏左的民主黨斗。他說自己"不想受制於他們的規矩"。

當馬克龍意識到他能夠吸引到社會黨以外的大批心懷不滿的選民後，直接拋棄了這個黨。

但最近幾個月他的民意有所下滑。

所以，評判這些新型政治領袖，同樣要聽其言，也要觀其行。