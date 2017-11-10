圖片版權 Olga Khoroshilova Image caption 1921一月，彼得格勒舉辦了一場「同志」婚禮。

1921年一月，俄羅斯波羅的海艦隊成員阿凡斯．舒爾（Afanasy Shaur），在舊稱「彼得格勒」的聖彼得堡，籌劃了一場前所未見的男同性戀婚禮（gay wedding，又稱「同志婚禮」）。

來參加婚宴的賓客包括95名前軍官，以及其他軍階較低的陸軍及海軍軍人，還有一名穿了男裝的女子。

這座城市從未出現過這樣的景象。

舒爾為此使出渾身解數，因為如果這只是一場派對，賓客不會有興趣來。他為此賭了一把，嚴格按照俄羅斯習俗行禮，有雙親祝福，有音樂會娛賓，這樣的婚禮應該會令人無法抗拒。他賭贏了。

當時，俄羅斯社會對男同性戀社群有過一段短暫的包容時期。

在1917年十月革命之後，布爾什維克黨人廢除了俄羅斯律法，要到1922及1926年才另立刑法，兩部刑法均未有將同性之間的性行為列為違法。

圖片版權 Central State Library of St Petersburg Image caption 1916年，俄羅斯水手與作女性打扮的年青男子

圖片版權 Olga Khoroshilova Image caption 1920年代走紅的德國著名易服表演者斯特姆

圖片版權 Olga Khoroshilova Image caption 1920年代中期的列寧格勒潮流指標人物

但彼得格勒的這場婚禮，並不如表面看來那麼值得慶賀：在喜宴結束之時，所有賓客都被逮捕了。

舒爾的真正身份，是秘密警察的一員，舉辦這場婚禮是為了向上司邀功。他指控這些軍人是反革命，企圖從內部摧毀方興未艾的紅軍。

但舒爾的指控未獲接納，這宗案件最後不了了之，「反革命」們虛驚一場，沒有受到懲處。

如何認出「同志」？

早在革命爆發之前，男同性戀者（gay men）已是俄羅斯地下社群的一部份，彼此之間以服裝為「暗語」相認。

在聖彼得堡，紅色領帶是一個記號，其他記號包括縫上了長褲口袋的紅色披肩。往臉上抹粉、塗睫毛液也是。

圖片版權 Olga Khoroshilova Image caption 彼得格勒的「平民」階級同志

圖片版權 Alamy Image caption 打扮成著名芭蕾舞者瑪蒂達的易服表演者

在十月革命後，濃妝艷抹的「默劇明星」造型變得大行其道，不再局限於年輕的男同性戀者。

革命與內戰帶來的不穩定，令俄國同性戀者在艷麗服裝與奢華飾品方面，不得不落後於歐洲其他國家的男同性戀者。

合法但仍受迫害

布爾什維克黨人，間接地受到德國科學家赫希菲爾德（Magnus Hirschfeld）影響。赫希菲爾德在柏林創立了「性學研究所」，並經常公開表態，認為同性戀並非疾病，而是人類性傾向的自然體現。

然而，雖然布爾什維克黨人在1920年代通過的刑法，沒有關於同性性行為的條文，但男同性戀群體仍遭到迫害，時有男同性戀者被毆打、勒索及無故解職。

圖片版權 Olga Khoroshilova Image caption 1910年代的俄羅斯衣服表演者

一些受害的俄羅斯男同性戀者致信精神病學家別赫捷列夫（Vladimir Bekhterev）傾訴自己的苦況，並將別赫捷列夫視作自己最後的希望。他們向他敞開心扉，請求他協助自己抵抗抑鬱，甚至「治好我的病症」。

這些流傳下來的信件，以及其他文件顯示，當時俄羅斯男同性戀者勇敢得難以置信——當中一些人甚至曾經穿著女人的服裝及束胸衣，留長髮，打扮成女性的樣子。

貴族與平民

有趣的是，雖然十月革命廢除了階級藩籬，但「同志」社群卻仍然階級森嚴，包括知識份子、貴族、官員、軍官的「貴族」圈子，與由兵士、水手與文職人員組成的「平民」圈子，兩大群體鮮有互相滲透。

「平民」一詞由「貴族」們定下。這些「平民」們在十月革命前，不能踏入聖彼得堡時的沙龍，在革命後，也未有被「貴族」們接納。

圖片版權 Olga Khoroshilova Image caption 對於俄羅斯女同志在十月革命前後的處境，則沒有太多史料可以參考

1920年代，德國的「易服者」劇場在俄羅斯男同性戀社群中流行起來，其中以柏林夜店「El Dorado」的台柱斯特姆（Hansi Sturm）最受歡迎。

「貴族」只會在偶爾的情況下，邀請「平民」中較為俊美的「同志」，出席他們那些奢華的晚會，但易服表演的男扮女裝演員，則不受階級所限。

他們成為明星，擅於模仿名媛，例如沙皇尼古拉二世的情婦、著名芭蕾舞者瑪蒂達（Matilda Kshesinskaya）。

這些易服表演者的衣櫃裏，放滿了由專業裁縫們縫製的精緻華服。他們經常光顧的裁縫，包括在革命前曾為俄羅斯皇室製作服裝、並為馬林斯基劇院製作戲服的彼得格勒名裁縫雷弗特（Leifert）。

自由之終結

在舒爾為捕獲「反革命」籌備的那場盛大男同性戀婚禮之後，整個1920年代，俄羅斯再無如此高調的「同志」婚禮。

而在1930年代，曾經獲得寛容對待的男同性戀社群，也開始漸漸失去自由。

1933年七月，175個來自社會不同階層的同性戀者被捕，是為「列寧格勒同性戀者案」（Case of the Leningrad homosexuals）。

這宗案件的資料至今仍然是機密。目前已知的情況是，所有被捕者均被判入獄，而罪名則由為英國情報人員工作，到「惡意反革命」及「敗壞紅軍道德」，不一而足。

一般認為，舒爾在1921年籌辦的「婚禮」，在1933年的抓捕中有重要角色。作為秘密警察，舒爾始終認為「肛交者正在腐化軍隊與海軍」。

在1930年代初，這樣的指控再現，秘密警察手上有不少男同性戀者被強迫作出的供詞。

「列寧格勒同性戀者案」最終導致同性戀行為被列非法，寫入1934年通過的刑法中。俄羅斯對同性戀者的短暫包容期，至此結束。

本文為BBC俄語記者安娜·科辛斯卡亞（Anna Kosinskaya ）對奧爾加·霍羅希洛娃（Olga Khoroshilova）的訪問。