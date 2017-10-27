美防長三八線對朝喊話 "目標不是戰爭"

圖片版權 Getty Images Image caption 馬蒂斯還前往非軍事區韓方最北端的哨所，在那裏觀測了朝鮮一側的動向。

美國防部長馬蒂斯（James Mattis）27日與韓國防長一同前往朝韓非武裝地帶（DMZ），並借此機會向朝鮮喊話。

馬蒂斯在記者會上表示，韓美兩國致力於通過外交方式解決朝鮮"莽撞的行為"。

他重申了美國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）此前訪韓時的表態，表示"美國的目標並不是與朝鮮進行戰爭，而是徹底、可檢驗且不可逆的朝鮮半島無核化"。

馬蒂斯還前往非軍事區韓方最北端的哨所，在那裏觀測了朝鮮一側的動向。

馬蒂斯此行被認為是為一周後的特朗普訪韓之旅鋪路。馬蒂斯於27日凌晨到達韓國，行程包括訪問非軍事區、與韓國總統文在寅會面，以及參加一年一度的美韓安保會議。

特朗普將於11月3日至14日訪問日本、韓國、中國、越南、菲律賓五個國家。此前白宮曾表示，朝鮮問題是這次亞洲之行的重點之一。

非軍事區位於朝韓分界線"三八線"上，美國幾任總統訪韓時都會到訪，其中包括里根、克林頓、小布什、奧巴馬。

近期朝韓半島軍事活動頻繁。本月早些時候，美國和韓國在半島附近水域舉行聯合軍事演習，軍演涉及戰鬥機、驅逐艦和航空母艦。

朝鮮釋放漁船

朝鮮在馬蒂斯喊話的幾個小時前宣佈，將在當天釋放6天前扣押的"非法越境"的韓國漁船和漁民。

韓聯社報道，漁船與船上漁民已於當地時間下午6點38分許被送回。

朝鮮中央通訊社27日報道稱，這艘韓國漁船於21日凌晨在"非法侵入"朝鮮水域時被扣押，調查顯示，當時漁船上的船員們"為了捕魚而故意侵犯"朝鮮水域。

報道中還提到，全體船員承認了非法侵入的"事實"，並"再三謝罪"，希望可以得到當局的寬大原諒，朝鮮方面出於人道主義考慮決定送回該漁船和漁民。

此前也曾有朝韓雙方的漁船漂流到對方水域。2010年8月，一艘韓國漁船在日本海失蹤，被朝鮮暫時扣留。朝鮮方面當時說，該船隻是因為在朝鮮的專屬經濟區偷捕而被截獲的。

圖片版權 Getty Images Image caption 非軍事區位於朝韓分界線"三八線"上，美國幾任總統訪韓時都會到訪，其中包括里根、克林頓、小布什、奧巴馬。

美國制裁朝鮮

在朝鮮發表聲明的前一天，美國政府表示對7名朝鮮人和3個實體實施制裁。稱這些個人和實體"公然"侵犯人權，具體行為包括對海外尋求避難人員殺害、酷刑、強制勞動和搜捕。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）在一份聲明中稱，這次制裁的目標是朝鮮的軍事和政府高官，同時也針對利用強制勞動維持朝鮮政府外匯的人。他們在美國境內的資產將被凍結。

這份名單中包括朝鮮勞工部長、人民保安省副部長、人民軍軍事安全指揮部官員、朝鮮駐中國瀋陽總領事、駐越南大使館外交官等。

美國副助理國務卿斯科特·巴斯比（Scott Busby）表示，美國已與中方提過朝鮮駐瀋陽總領事的情況，具體如何處理完全取決於中國，但備選選項包括驅逐出境。