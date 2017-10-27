加泰議會宣佈獨立 馬德里攤牌解散其議會

圖片版權 AFP Image caption 西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）說，這一舉措旨在讓加泰羅尼亞地區"回歸正常"。

就在加泰羅尼亞議會宣佈獨立後數小時，馬德里政府決定解散其議會，開除加泰羅尼亞警察局長。

西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）說，這一舉措旨在讓加泰羅尼亞地區"回歸正常"。

他還表示，加泰羅尼亞將在12月21日舉行選舉。

此前，拉霍伊警告說，若加泰羅尼亞正式宣佈獨立，當局則需要通過直接管轄來"重塑法律、民主和穩定"。

不過，儘管馬德里政府反覆警告，加泰羅尼亞議會周五（10月27日）通過了一項決議，並宣佈加泰羅尼亞將獨立。

支持獨立的議員表示，他們希望"創造一個獨立的加泰羅尼亞共和國"，但反對派議員則是在投票前便離開了議院。

危機源頭

圖片版權 AFP/Getty Image caption 加泰羅尼亞領導人普伊格蒙特（Carles Puigdemont）此前稱馬德里拒絶對話。

這次危機始自月初加泰羅尼亞充滿爭議的獨立公投。

加泰羅尼亞居民在10月1日舉行公民投票， 約43%的選民參加投票，其中90％的投票贊成加泰羅尼亞獨立，脫離西班牙。

但贊同加泰羅尼亞留在西班牙，維護統一的選民們抵制了投票。

倫敦反對，蘇格蘭尊重

圖片版權 Getty Images Image caption 此前，英國外相約翰遜也表示支持西班牙首相拉霍伊的決定。

就在加泰羅尼亞議會宣佈獨立的當天，英國首相府發言人表示，這一宣言是基於此前不合法的投票，因此英國不會認可這一單方面的宣言。

此前，英國外相約翰遜也表示支持西班牙首相拉霍伊的決定。

不過，兩年前舉行過獨立公投的蘇格蘭政府表示，其理解和尊敬加泰羅尼亞的立場。