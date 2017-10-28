圖片版權 AFP Image caption 加泰隆尼亞獨派慶祝宣告獨立，標語寫著「人民領導」。

西班牙正在經歷40年來最大的政治危機，加泰隆尼亞單方面宣告獨立後，下一步各方會採取甚麼行動？這兒為你盤點分析一下。

直接管治

加泰隆尼亞議會通過決議宣佈獨立後，西班牙首相拉霍伊隨即解散加泰隆尼亞議會，並開除加泰領袖普伊格蒙特及其班子。

西班牙國會早前已投票通過啟動憲法第155條，馬德里政府已宣佈對加泰地區實施直接管轄。

加泰隆尼亞政府及議會將如何運作，西班牙政府又如何「直接控制」加泰地區將會是這數天的關注焦點。

加泰隆尼亞是西班牙自治區之一，有自行投票選出的政府及議會，亦有地區警察和公共廣播，在文化、環境、傳播、交通都享有自治權，但外交、國防及財政主要政策的權力則在西班牙政府手上。

而國家與地區政府的權力並不是和其他國家般那麼容易厘清。

例如在英國，威斯敏斯特政府完全不可以干預蘇格蘭的教育政策，但在西班牙，國家憲法則優先於加泰地區的自治權。

圖片版權 EPA Image caption 加泰隆尼亞宣告獨立後，赫羅納市政府大樓的西班牙國旗被移走。

圖片版權 Getty Images/AFP Image caption 西班牙首相拉霍伊（左）開除了加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特。

拉霍伊危險的一步

BBC記者莎拉．林斯福德（Sarah Rainsford） 發自馬德里

西班牙首相拉霍伊可能希望，單是警告加泰隆尼亞勿宣告獨立已經足夠。現在他要履行承諾，實行具有高風險的直接管治。

拉霍伊辯稱是加泰分裂分子讓他別無選擇，他要採取行動，重拾加泰地區「合法性」——此為馬德里的字眼，但要實行起來有些複雜，並且充滿危機。

所以拉霍伊在加泰人公投獨立後促請西班牙各方冷靜，他的行動要得到廣泛、跨黨派支持，以及民眾的支持。

現在馬德里許多人在窗口和陽台掛上西班牙國旗，顯示他們支持國家統一。

有些人對加泰人表示同情，特別是公投遭到警察打壓之後，但這兒有更多聲音要求控告尋求獨立的人，許多國民和西班牙政府立場一致，認為尋求獨立是非法的。

再度選舉？

西班牙政府解散加泰議會後，計劃在12月舉行地區選舉。

當地媒體所作的民意調查顯示，再次選舉不一定能夠解決當地分裂局面，正反陣營支持率似乎不相上下，有調查顯示支持獨立的政黨有望勝出，組成聯合政府。

西班牙政府曾一度聲言會控制加泰隆尼亞的電視台，但隨後撤回有關計劃，預料媒體會在未來選舉起關鍵作用。

圖片版權 EPA Image caption 公投當日，要求獨立的民眾與國家警察對峙。

再有衝突？

外界亦關注加泰地區的治安情況。當地自設的加泰警察部隊約有17,000人，另外亦有一些西班牙國家警察長駐加泰負責反恐和移民等工作。

拉霍伊開除了加泰地區警察總長，而在啟動憲法第155條後，西班牙政府有權控制加泰地區的警察部隊。

目前，支持加泰獨立的領袖和警察總長均在馬德里接受問話。

西班牙政府暫時無意採取拘捕行動，但如果政府官員和公僕拒絶離開辦公室，不知西班牙方面會如何處。

而如果西班牙採取鐵腕政策，亦有機會引發民意反彈，外界憂慮這會引發另一場如同公投當日西班牙警察打壓選民那樣的肢體衝突。

路透社報道，獨立陣營亦呼籲實行「公民抗命」，指示公務員和平抗議，不要跟從馬德里政府的命令，但未知這「公民抗命」是否真的能夠實行。

路透社引述多名警員指，警察部隊中同樣有支持和反對獨立的分歧。有加泰警察表明不會聽從中央政府的指示，亦不會強行把官員或議員帶走。

你的器材不支持播放多媒體材料 加泰隆尼亞為何有人希望獨立，有人希望維持現狀？

加泰將面臨經濟困境？

獨立運動在當地興起的其中一個原因，是加泰隆尼亞上繳中央的稅並沒有得到相應回報，據外電估算，加泰隆尼亞每年上繳稅款，比起從國家獲分配的投資及收入高出100億歐元。

雖然加泰隆尼亞是西班牙最富裕的地區之一，但馬德里仍然可以大打經濟牌。

例如獨立公投後所引發的遷冊潮。多間銀行和公共事務企業把總部搬離加泰地區，目前約1600公司宣佈這樣做。

西班牙政府亦有介入，把遷冊程序簡易化，不需要股份持有人同意。西班牙財政部早前亦警告會懲罰不向中央政府納稅的加泰企業。

加泰隆尼亞佔西班牙經濟份額五分之一，但同時有龐大債務，包括需償還西班牙政府的520億歐元。

加泰隆尼亞是西班牙最富裕地區之一 加泰佔西班牙全國的... 總人口 16%

總出口 25.6%

ＧＤＰ 19%

總外資 20.7%

Getty

有沒有談判空間？

有的，但沒有一方有心情這樣做。

而事實上，西班牙可以擺出姿態安撫加泰分離分子、平息局勢。

加泰獨立情緖高漲可以追溯至2010年西班牙憲法法院的裁決。

當年法院按執政黨要求，裁定拒絶承認加泰為西班牙內的一個民族（nation），並指加泰語不會優先於西班牙語，也否決了加泰隆尼亞享有更大的財政主導權。

這個決定被加泰隆尼亞人視為侮辱。

馬德里政府事實上可以重新下放一定自治權予加泰隆尼亞，以緩解局勢。

國際社會有甚麼回應？

歐盟擔心有連鎖效應，也把事件視作西班牙的內部問題。多個國家包括法國、德國、美國已表態支持西班牙統一。英國亦表明不會承認加泰單方面宣告獨立。

10月1日的獨立公投，230萬加泰人投票，9成支持獨立，投票率是43%。西班牙政府及憲法法院也指公投違法，加泰選民的聲音不被承認。

曾任歐盟法律事務主任的國際法專家讓-克勞德•皮爾斯（Jean-Claude Piris）認為，很少國家會承認加泰隆尼亞是國家。

「我肯定地說，歐盟沒有一個國家會承認加泰隆尼亞。」皮爾斯對法新社說：「這只是一個空洞的宣示，加泰隆尼亞不會在國際組織佔一席位，也不會被納入歐盟，他們沒有甚麼可做，法律上會繼續被當作西班牙的一部分。」

從國際法下爭取獨立有可能嗎？

其中一個可以參考的是科索沃。科索沃2008年宣讀獨立宣言，聯合國國際法院2010年曾裁定，獨立宣言並沒有違反國際法，但科索沃仍然不被許多國家承認為國家。

西班牙是其中一個表態不支持科索沃獨立的國家，指這忽略了塞爾維亞領土主權。

另一宗則是加拿大魁北克。加拿大最高法院1998年提出，只有證明當地人是殖民受害者、被打壓和剝削、被拒於聯邦政府，才可宣告獨立。

皮爾斯說，這則條文是給予一些沒有民主權、被壓迫的人：「但加泰隆尼亞並非如此，他們享有民主權利。」

「我無法想像國際仲裁機構會指加泰人享有自決權，這是難以想像的。」他說。