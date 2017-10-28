肯尼迪案解密檔案：截至目前最受關注的要點

圖片版權 Getty Images Image caption 肯尼迪總統1963年11月22日在達拉斯遇刺身亡。

美國政府本周公開了數千份調查1963年美國總統約翰•F•肯尼迪（John F. Kennedy）遇刺案的秘密文件。

在人們看到的所有2800份解密文件中，以下是截至目前最受關注的部分。需要特別提醒的是，許多文件中含有未經證實的原始情報資料。

FBI擔憂陰謀論擴散

刺殺肯尼迪總統的兇手李•哈維•奧斯瓦爾德（Lee Harvey Oswald）被殺當天，美國聯邦調查局局長約翰•埃德加•胡佛（John Edgar Hoover）在一份備忘中表達了對於陰謀論日益擴散的擔心。

"我在意的事情是，發出一點什麼（消息）幫助我們說服公眾奧斯瓦爾德就是真兇，"他說。

圖片版權 AFP / Getty Image caption 刺殺肯尼迪總統的兇手奧斯瓦爾德在被捕兩天後死於達拉斯的警察局。

奧斯瓦爾德和克格勃通話

根據中央情報局的一份備忘，一段竊聽的電話顯示，兇手奧斯瓦爾德和駐墨西哥城的前蘇聯大使館裏的克格勃人員通過話。

這份文件稱，在1963年9月28日，奧斯瓦爾德和科斯季科夫（Valery Vladimirovich Kostikov）通過電話，而科斯季科夫是一名"有明確身份的克格勃官員"，服務於一個"專門從事破壞和暗殺"的部門。

奧斯瓦爾德隨後又打電話到這家大使館，詢問"有沒有和發往華盛頓的電報相關的消息"。

FBI曾讓警方保護兇手

射殺肯尼迪總統的兇手奧斯瓦爾德在行刺後很快遭到逮捕並被起訴。

但兩天後奧斯瓦爾德被神秘地射殺，地點在達拉斯警察局的地下室，行兇者是一名叫傑克•魯比（Jack Ruby）的當地夜店老闆。

難道相關各方不能採取更有效的措施保護他嗎？

一份聯邦情報局的文件透露，聯邦情報局警告過達拉斯警方，有指向奧斯瓦爾德的死亡威脅。

聯邦調查局局長胡佛說，"我們立即通知了警察局長，他向我們保證奧斯瓦爾德會得到有效保護。但是，他們沒有做到。"

肯尼迪之死讓蘇聯震驚

一些前蘇聯官員對肯尼迪遇刺一事的反應也在文件中被披露。

一份文件稱，他們擔心「在沒有了總統的情況下，一些不負責任的美軍軍官可能向蘇聯發射導彈」。

文件還披露，蘇聯「認為這次刺殺不應該是一人所為」，更像是「多人參與的、精心謀劃的行動」。

瑪麗蓮•夢露也被調查

圖片版權 Getty Images Image caption 夢露1962年死於洛杉磯，年僅36歲。

聯邦調查局曾經警告肯尼迪總統的弟弟、曾擔任美國司法部長的羅伯特•F•肯尼迪（Robert F. Kennedy），有一本書可能會曝光外界傳言的他和女明星瑪麗蓮•夢露（Marilyn Monroe）之間的緋聞。

一封聯邦調查局在1964年發給羅伯特•F•肯尼迪的信的背面寫道，《瑪麗蓮•夢露的離奇死亡》（The Strange Death of Marilyn Monroe）一書將指認他"和夢露小姐有親密關係"。

FBI稱，本書作者暗示這位電影明星"受到引導並認為他（羅伯特•F•肯尼迪）是認真的"，並且在書中說羅伯特•F•肯尼迪曾經承諾離婚以迎娶這位性感明星。

在羅伯特•F•肯尼迪拒絶兌現這一承諾後，夢露"威脅要曝光他們之間的關係"並且摧毀他競爭美國總統的雄心。

羅伯特•F•肯尼迪1961年至1964擔任聯邦司法部長，之後他辭去公職開始競選聯邦參議員，並於1965年1月3日成功當選紐約州參議員。羅伯特於1968年3月16日宣佈參加對民主黨總統候選人提名的競爭，隨後在加利福尼亞州初選中獲勝。

FBI稱，該書將指認羅伯特•F•肯尼迪採取了"強烈反應"，陰謀策劃謀殺了夢露並將她的死偽裝成了自殺。

FBI在信中還告訴羅伯特•F•肯尼迪，該書稱他在夢露死亡當晚就在她的公寓內。

但其它的機構稱羅伯特•F•肯尼迪"在夢露自殺當晚其實是和妻子一起呆在舊金山"。

根據驗屍官的報告，1962年，36歲的夢露因服用過量安眠藥死於洛杉磯。

私家偵探和應召女郎

聯邦調查局在約翰•F•肯尼迪當選美國總統之前的一份備忘中提到，有私家偵探企圖監視當時還在擔任參議員的約翰•F•肯尼迪。

文件說，一位"要價很高的好萊塢應召女郎"告訴FBI，名叫弗雷德（Fred Otash）的私家偵探曾經詢問她有關肯尼迪參議員參加"性俱樂部"的事情。

這位私家偵探還試圖讓她攜帶錄音裝置記錄下肯尼迪的不檢點言行。但她拒絶這樣做，並且說自己不知道任何"不得體的行為"。

你的器材不支持播放多媒體材料 肯尼迪遇刺：解封絶密檔案將揭露什麼？

英國報紙收到的匿名電話

一份文件透露說，一家名叫"Cambridge News"的英國地方報紙在肯尼迪總統遇刺前25分鐘接到了一個神秘的匿名電話，稱美國"有大新聞發生"。

"打電話的人只是說，Cambridge News的記者應該打給美國駐倫敦的大使館詢問一些大新聞。隨後就掛了電話。"

美國國家檔案館7月公布了這份文件的複印件，但這份公布的文件隨後悄悄地消失了。

美國總統是3K黨成員？

一份聯邦調查局的文件指認在肯尼迪遇刺後接任美國總統的林登•約翰遜（Lyndon Johnson）可能曾經是秘密組織3K黨成員。

這份文件指，一個持有白人至上理念的團體"記錄了約翰遜總統在得克薩斯正式擔任3K黨成員的證據，這發生在約翰遜從政早期"。

但文件中沒有提供任何證據。