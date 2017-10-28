圖輯：台北2017彩虹同志大遊行
數萬人參加了被主辦單位形容是「亞洲規模最大」的台北同志彩虹大遊行，除了台灣本地的團體，遊行隊伍也有來自其他不同地方的面孔。
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Victor Chan
台灣的台北市有數萬人參加了主辦單位說是亞洲規模最大的彩虹同志驕傲大遊行，這也是台灣的大法官會議裁定禁止同性婚姻違憲之後的首次同志大遊行。
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這次大遊行的主題訴求是呼籲社會不要繼續歧視同性戀，雙性戀還有跨性別，並且要求政府將同雙跨等不同性向列入性別平等教育。
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從2003年首次舉辦大遊行以來，台北的同志大遊行成為了周邊國家和地區的同性戀者重要活動，北京的知名夜店也參加了這次的活動。
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14年來參加的民眾已經不只是同性戀族群，如今還有家長帶著孩子一起參加，主辦單位說，由於參加人數大大超過往年，因此將遊行隊伍分成3個不同路線，最後在總統府前的凱達格蘭大道匯合。
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韓國的同性戀權利團體也組團參加台北的大遊行，也可以看到來自香港、澳門、泰國、美國甚至中國的人士一同參加遊行。
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日本首都東京的同性戀者權利團體也派團參加了這次的大遊行，口號是「日本也要婚姻平權」，並且計劃在明年的五月舉辦東京的彩虹同志大遊行。
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除了遊行之外，也有團體在街頭表演管樂，強調「音樂沒有性別差異」，但是參加遊行的政治人物說，其實歧視依然存在，今年的台北市政府沒有像去年一樣地在旗桿上升起彩虹旗表示支持，因此受到了外界強烈的質疑。
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