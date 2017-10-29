西班牙統一大遊行 獨派大佬受「寬大」

圖片版權 AFP Image caption 周日，加泰隆尼亞首府巴塞羅那支持國家統一的遊行示威聲勢浩大，得到西班牙全國所有主要政黨的支持。

西班牙最富裕的省份加泰隆尼亞自今年10月1日以來的獨立公投，造成巨大的憲政危機，使西班牙面臨分裂的危險局面。

套用常用的中國說法，西班牙中央政府「力挽狂瀾」，首先暫停了加泰隆尼亞的自治權，之後解散了「一意孤行」尋求獨立的加泰隆尼亞自治區議會，解除了自治區議會主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）的職務，還派出中央官員接替掌管加泰隆尼亞地區的警察隊伍。

不過，西班牙中央政府對自治區議會主席普伊格蒙特並沒有「趕盡殺絶」，而是採取「寬大政策」。

西班牙政府表示，仍然歡迎普伊格蒙特參加在今年12月舉行的加泰隆尼亞議會選舉。

圖片版權 AFP Image caption 巴塞羅那支持統一的遊行示威中，氣球上的圖案是西班牙、加泰隆尼亞和歐盟的旗幟。

西班牙政府發言人說，如果普伊格蒙特參加選舉，「他可以繼續實行作為民主反對派的權利」。

民主抵抗

加泰隆尼亞議會周五（27日）不顧西班牙中央政府的強硬反對，單方面宣佈獨立。不過，獨立訴求除了遭遇中央政府的「堅決打擊」，還在民間遇到很大阻力。

周日（29日），加泰隆尼亞首府巴塞羅那支持統一的民眾，發起大規模的遊行示威，支持「國家完整、民族團結」。

口號為「我們都是加泰隆尼亞人」的大遊行，得到西班牙全國所有主要政黨的支持。

圖片版權 Reuters Image caption 西班牙政府表示，歡迎被解職的加泰隆尼亞自治區議會主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）參加12月的區議會選舉，實行民主反對的權利。

西班牙政府也表示，已經「有效控制了加泰隆尼亞的局面」。

被下台了的「獨派大佬」 普伊格蒙特仍然有機會發表公開講話。他在周六公開的視頻講話中批評西班牙中央政府的行動是「早已蓄謀好的侵略」，「與加泰隆尼亞公民表達的意願對著幹」，「我們的人民非常清楚，在民主體制中，只有議會才能決定議會主席的去留」。

普伊格蒙特還說：「我們將繼續一如既往堅持獨立態度。只有如此我們才能成功。」

不過，他強調，雖然有獨立的決心卻「不會用暴力手段、不會用侮辱態度、而是用包容的方式，尊重人民和象徵、尊重不同的意見，尊重不同意議會絶大多數決定的加泰隆尼亞人發起的抗議行動。」

政治觀點之外，西班牙蜚聲國際的足球，周日再一次成為獨統之爭的關注焦點。

10月1日，加泰隆尼亞公投日當天，分別來自獨統地區的兩支球隊打了一場閉門賽。

而周日，來自首都的皇家馬德里隊作為衛冕冠軍，到加泰隆尼亞地區迎戰「獨派大佬」普伊格蒙特支持的吉羅納足球隊。

賽前，皇馬教練齊達內告誡隊員：專心打比賽，其他不要想。