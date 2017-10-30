圖片版權 KCNA via Reuters Image caption 朝鮮官方媒體稱，金正恩瞻仰了先父金正日2003年8月視察這家化妝品廠的照片。

朝鮮最高領導人——勞動黨委員長金正恩——據報在夫人李雪主與妹妹金與正的陪同下，視察了一家化妝品工廠。

官方朝中社星期天（10月29日）發放了金正恩夫婦巡視這家工廠的照片，但照片中未能發現金與正的蹤跡。

從朝中社與勞動黨機關報《勞動新聞》的記錄顯示，這是金與正10月上旬增補為勞動黨中央政治局候補委員後，第二次陪同金正恩巡視。

這也是聯合國最新一輪對朝制裁實施，禁止對朝出口奢侈品以來，金正恩首次視察國產奢侈品工廠。

這批照片能清楚看到李雪主的身影，但看不到金與正。朝中社與《勞動新聞》報道，金與正是作為「朝鮮勞動黨中央委員會負責幹部」陪同金正恩視察工廠。

金與正陪同金正恩視察這消息有多重要？

美國《外交家》雜誌資深編輯安吉特·潘達（Ankit Panda）對BBC說，正因為外界對金正恩的家庭生活所知極其有限，金正恩選擇與妹妹金與正和妻子李雪主同場亮相頗為重要。

「這強調了他（金正恩）對家庭的重視，血緣關係對他很重要，他的孩子最終會繼承他。」

潘達說，金與正的出現「預示著金氏政權想讓世界看到，她已晉身更可見、更重要的位置」。

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為什麼要視察化妝品廠？

朝中社通稿稱，金正恩這次視察的平壤化妝品廠剛剛改建過。「金正恩無比驕傲地說，平壤化妝品廠生產的化妝品不僅種類多、質量也高，而且容器樣式和包裝盒也都很漂亮，現在能夠保證更要漂亮的女人的夢想化為現實。」

金正恩說：「一想起拿到在現代化、科學化、工業化了的工廠生產出來的世界一流化妝品高興的朝鮮女性和人民，心裏真高興。」

朝中社通稿稱：「金正恩表示期待和相信，平壤化妝品廠的幹部和職工將在生產優質化妝品的鬥爭中繼續革新、繼續前進。」

朝鮮近年除了多次強調其核計劃與導彈計劃取得長足進展外，也不時聲稱在3D電視、智能手機等消費品上實現創新、突破。

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潘達對BBC指出，像化妝品廠這一類視察旨在向平壤的管治精英和中產階級說明金正恩領導的正當性。

「這是要展示朝鮮有能力照顧其人民，提供能跟北京與首爾媲美的繁榮。」

「即便我們都知道這不是真的，政權向人民展示其提供物質享受的能力，還是很重要的一件事情。」

經過多輪聯合國安理會制裁後，世界多國都已停止向朝鮮出口化妝品等奢侈品。

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金正恩本人亮相有沒有任何時機上的考慮？

在金正恩主持多場導彈試驗和核試驗後，朝鮮半島周邊緊張局勢升溫之際，與金正恩持續「打嘴仗」的美國總統特朗普將在一星期後訪問韓國首都首爾。

而在朝鮮官方媒體報道金正恩視察化妝品廠前一天，美國國防部長蒂勒森在韓國對朝鮮喊話，表明美國「永不接受」擁有核武的朝鮮存在。

馬蒂斯星期六（28日）在首爾重申，朝鮮要是動用核武器，美國將作出「龐大的軍事回應」。