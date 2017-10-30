特朗普有權下令軍隊對外國動武嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 美國軍方早前為在尼日爾殉職的數名士兵舉行喪禮

美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）和國防部長馬蒂斯（James Mattis）將出席國會聽證會，接受議員質詢有關美國在非洲國家尼日爾（Niger）針對極端組織的軍事行動。

聽證會由國會外交事務委員會在周一（10月30日）召開，外界預計議員將詢問有關美國總統下令發動戰爭的權利。這將是美國當局首次在公開場合，就美國總統這個權利進行辯論。

外界也留意到，委員會主席是參議員考克（Bob Corker），他近日與總統特朗普在社交網站上多次隔空對罵。

聽證會將集中討論2001年通過的「授權作戰法案」（AUMF），美國國會在2001年"9·11"襲擊後通過這個法案。

為什麼「授權作戰法案」如此重要、如此備受爭議？

美國總統下令展開軍事行動的權利，就是來自這份法案。

美國總統身為三軍統帥，本身就有權力下令軍隊展開行動，但美國憲法規定如果要向某一個目標宣戰，並作長時間的戰鬥，必須得到國會授權。

"9·11"襲擊後，白宮的官員找到一個可以讓他們迴避這個限制的方法，國會議員當時也通過法案，讓時任總統喬治·布什消滅極端組織"基地"組織和塔利班。在2002年，國會議員再通過一個法案，授權布什向伊利克宣戰。

隨著事態發展，這些來自國會的授權似乎開始變得越來越不合時宜。康奈爾法學院（Cornell Law School）教授奧林（Jens David Ohlin）認為，法案只寫著「摧毀基地」。

圖片版權 Getty Images Image caption 有美國參議員坦言，自己也不知道原來美國在非洲派駐了上千名士兵

前總統奧巴馬在任時堅稱，雖然起草這些法案時，極端組織伊斯蘭國尚未出現，但它們都有給予他足夠權力，執行打擊伊斯蘭國的行動。

奧林認為，這些法案的授權已經過時，但奧巴馬和特朗普分別都硬把授權擴大，把自己下令的軍事行動都擠進法案授權的範圍。

在沒有發生意外的時候，公眾大多都不會理會總統究竟有什麼權力，也不會理會軍事行動的詳情。

但十月早些時候正正發生了意外。三名美國軍隊上士：布萊克（Bryan Black）、約翰遜（Jeremiah Johnson）和賴特（Dustin Wright）和一名中士戴維·約翰遜（La David Johnson）在尼日爾執行任務期間殉職。

美國卡內基-梅隆大學（Carnegie Mellon University）學者馬洛（Melanie Marlowe）對美國總統的權利撰寫了多篇文章。他指消息傳出後，許多人都在問：我們究竟在尼日爾幹什麼？

連共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）也大惑不解。他在電視說，他根本不知道原來美國在尼日爾派駐了千多名士兵。

這些美國士兵在西非負責訓練當地士兵，讓他們可以更有效地打擊當地的極端份子。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國軍方在該數名美國士兵在尼日爾殉職後兩個星期，舉行記者會向傳媒透露詳情

而參議員和公眾都想知道，為什麼這些美國士兵要在非洲偏遠的角落戰鬥至死，也想要知道他們這樣做對美國國家利益有何幫助。

在周一舉行的聽證會中，蒂勒森和馬蒂斯將回答這些問題。聽證會也會檢視總統有沒有權力向世界其他國家派兵。

需要一份新的「授權作戰法案」嗎？

許多人都覺得需要。共和黨參議員蘭德·保羅（Rand Paul）在九月曾經嘗試推動廢除這些授權。他指這些法案讓總統隨時在世上任何地方發動戰爭。

大多數參議員都認為，最低程度上，這個授權都應該更新一下。他們認為一個更新的法案會讓總統和公眾都更了解他們的目的，以及達成這些目的的方法。

白宮的官員也曾經指，他們會支持一個新的法案。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國防部長馬蒂斯曾表示，希望更新授權美國總統動武的法案

今年早些時候，馬蒂斯曾向參議員指，新的法案將有助團結打擊極端組織的力量。他說，那將會證明「美國人的決心」。但參議員尚未就新法案的內容達成共識。

一些人認為，新法案應該為軍事行動設下時限，也應明顯地列出總統可以在哪些國家執行行動；有些則認為新法案應從軍事行動的規模方面設限。

新「授權作戰法案」有多大可能獲得通過？

雖然現時的「授權作戰法案」有問題，現在來說，它還是獲得了保留。

新的法案在短期內似乎也不會獲得通過，因為起草新的授權法案前，總統、議員和公眾都必須就美國該如何發動戰爭取得共識。

這是一個範圍十分廣泛的議題，周一的聽證會將圍繞這個議題進行辯論。