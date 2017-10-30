這簡直比任何電視劇都還要緊張刺激。

針對俄羅斯如何介入美國總統大選、以及特朗普競選團隊與克里姆林宮有何聯繫的調查，每一日都有新進展，情節比美劇《紙牌屋》（House of Cards）更吸引人追看。

針對特朗普競選團隊與克里姆林宮的聯繫，目前已有數宗調查在進行當中，亦有報道指當局將會作出拘捕。

這絶對是最值得收看的驚險政治連續劇。以下是此劇「首三季」的劇情簡介及主要人物介紹。

第一季：總統大選

在第一季中，電視真人秀明星特朗普，領銜主演這出圍繞著他發展的政治劇，參選總統，成為萬眾矚目的主角。他的家人熱烈支持，俄羅斯當局也饒有興味地觀望著。全季以一個懸念終結：政治素人特朗普能夠登上總統大位嗎？

上述情節已經發生一段時間了，以下為你重溫本季的主要人物。

「終極大佬」——特朗普

唐維德·特朗普，挾億萬身家成為總統候選人（第三季時則成為總統）。在特朗普周遊全國拉票之時，美國情報人員公布，俄羅斯的黑客入侵並取得其民主黨對手的機密電郵。

問題是，俄羅斯的黑客為什麼要這樣做？克里姆林宮是否想要扭轉選舉結果？特朗普與他的競選團隊，對此事知道多少？

如果特朗普曾經嘗試掩蓋他的角色，在華府針對俄羅斯黑客的調查當中，特朗普究竟做過什麼？

「大內總管」——保羅·馬納福特（Paul Manafort）

馬納福特原本是特朗普的競選團隊主管，因其與俄羅斯大亨及烏克蘭的密切關係，被逼辭任。

馬納福特曾在烏克蘭任政治顧問超過十年。 2016年八月，他因為被指與烏克蘭的親俄組織有關係，辭去特朗普競選團隊的職務。除了與烏克蘭的關係以外，他還被指曾經與一名有意向特朗普團隊提供機密資料的俄羅斯律師會面。

馬納福特將在第三季回歸，其寓所將會遭到聯邦調查局（FBI）搜查。

「太子爺」——小特朗普（Donald Trump Jr）

小唐維德·特朗普是特朗普的長子，也是目前被證實曾與俄羅斯一方會面的唯一一位特朗普直系親屬。問題是，為什麼他要這樣做？

小特朗普在這場大戲中，最重要的情節是他曾經與一名俄羅斯律師會面，該次會面由一個音樂界公關安排，這號人物將會在第三季有重要戲份。

這段情節聽上去還挺莫名其妙。音樂公關羅伯·戈德斯通（Rob Goldstone），向小特朗普介紹俄羅斯律師娜塔莉婭·維塞爾尼茨卡亞（Natalia Veselnitskaya），後者聲稱掌握了特朗普對手希拉里的「黑材料」。

戈德斯通向小特朗普發訊稱：「很明顯這是非常高層次、非常敏感的資料，但這是俄羅斯政府對特朗普先生的支持。」而小特朗普則回覆稱「這太好了」，並邀請戈德斯通及維塞爾尼茨卡亞兩人到特朗普大廈，與庫什納（簡介見下）及馬納福特一同會面。

這次會面是整部大戲的重要情節，因為它帶出了幾個懸念：這是否意味著特朗普的競選團隊與外國政府勾結？小特朗普為何會同意今次會面？他聲稱，該次會面是關於俄羅斯的領養政策，維塞爾尼茨卡亞則稱自己不是俄羅斯政府的人，但華府調查人員仍一再檢視這次會面，以找出當中是否有人行為不當。

第二季：權力交接

特朗普成功當選，打了所有批評者的臉。但當選並不意味他的總統之路從此順暢——交接期與競選時一樣，險像橫生。

在本季，特朗普密鑼緊鼓籌組新內閣，加入了不少新角色；季末以特朗普在一月的寒風中宣誓就職作結，但更多峰迴路轉的劇情仍陸續有來。

「大將」——弗林（Michael Flynn）

面容堅如磐石的前將軍弗林，成為了特朗普內閣任期最短的成員，因未有如實申報與一名俄羅斯官員的關係，被逼請辭，任期僅23日。對這出大戲的主線疑團，他知道多少，又向誰透露過什麼？

在選舉後數日，特朗普不顧時任總統奧巴馬的警告，堅持任命弗林為國家安全顧問。弗林於2016年十二月正式出場，首秀是與俄羅斯駐美大使謝爾蓋·基斯利亞（Sergei Kislyak）會面。

根據《華盛頓郵報》與《紐約時報》報道，兩人討論了美國對俄羅斯的制裁，但弗林之後卻未有如實向副總統彭斯匯報會面內容，向彭斯撒了謊。

FBI現正調查弗林，而特朗普亦牽涉其中——FBI同時在調查，特朗普是否曾向該局施壓，要求他們停止調查弗林。

「大使」——基斯利亞（Sergei Kislyak）

在這一季中，多條線索均導向2017年七月前仍任俄駐美大使、形像親和有魅力的基斯利亞。

基斯利亞在事件中的角色一直撲朔迷離，但持續有出場，與劇中不同主要角色會面。 FBI調查人員對他的主要疑問是，為什麼這麼多人均曾與他會面，會面時又談了什麼？基斯利亞曾與弗林及塞申斯（詳見下文）會面，而對於這兩次會面，特朗普陣營一開始並不願承認。

關於基斯利亞，還有一個有趣的細節：CNN報道指，基斯利亞曾經是「頭等間諜及間諜主管」，俄羅斯當局高調否認。

「大狀」——塞申斯（Jeff Sessions）

在第一季中，身為阿拉巴馬州參議員及特朗普顧問的塞申斯，只是個背景人物，但第二季則獲特朗普提名出任司法部長，戲份大增。

塞申斯是與基斯利亞會面的特朗普團隊成員之一，這些會面引起了調查人員的質疑。

隨著FBI對特朗普團隊展開調查，塞申斯退出了通俄門調查，這項決定令他與特朗普關係緊張，特朗普更在推特上公開表示後悔提名他，對他攻訐不斷。

塞申斯曾形容，任何指他與俄羅斯有勾結的指控均是「可怕、站不住腳的謊言」。

第三季：總統大位

來到第三季，所有伏線漸漸聚攏，劇情走向非常緊張。在前面兩季中一略而過的背景角色，在第三季中紛紛挾著復仇之志回歸，令特朗普陣營的内鬥變得更為波譎雲詭，調查人員則漸漸收緊包圍圈。

「中間人」——娜塔莉婭·維塞爾尼茨卡亞（Natalia Veselnitskaya）

俄羅斯律師維塞爾尼茨卡亞，曾經在法庭上抗衡美國對俄製裁，素來以其狠勁聞名，也熱衷於製造戲劇場面。她究竟是不是克里姆林宮的人呢？維塞爾尼茨卡亞堅決否認。

維塞爾尼茨卡亞的角色戲份不多，但相當重要，正是她於2016年六月與小特朗普、庫什納及馬納福特會面，這次會面的細節，要到一年後、特朗普已經就任總統後才披露出來。維塞爾尼茨卡亞說，會面談的是美俄之間的領養問題，但有份安排會面的其他人則說，維塞爾尼茨卡亞在會上，向特朗普的團隊提供了民主黨與希拉莉的「黑材料」。

這場會面得以成事，有賴以下兩名關鍵人物：

明星父子——阿加拉羅夫家（The Agalarovs）

埃明·阿加拉羅夫是來自阿塞拜疆的俄羅斯當紅巨星，首本名曲《愛情是場致命遊戲》當地無人不識。埃明曾協助特朗普，將「宇宙小姐」大賽引入俄羅斯，兩人友好到會互發生日祝賀。埃明之父阿拉斯，則是能夠打入莫斯科最高層圈子的富豪。

埃明是為上述會面穿針引線的人。在一封由其經理人寄給小特朗普的信件中，埃明似乎在暗示自己手上有民主黨的黑材料可以提供（埃明對此予以否認），該電郵另稱，阿拉斯曾與俄羅斯的「御用檢察官」會面——這個官銜並不存在——並取得關於希拉里的機密資訊。

還跟得上嗎？迂迴曲折的情節陸續有來。

「逆權大狀」——薩莉·耶茨（Sally Yates）

空降的搶戲配角薩莉＠@耶茨，原本只是在塞申斯接任前，署任司法部長，但卻戲劇性地被解僱。

耶茨正是向白宮報道，弗林沒有如實上報與俄方會面內容的人：她質疑，俄羅斯對會面內容知得清清楚楚，但白宮卻不知道，會令弗林成為被威脅的目標。然而她直諫的下場，卻是被特朗普在數周後以其他無關的理由解僱。下台後，她一直持續批評特朗普。

副手——羅德·羅森斯坦（Rod Rosenstein）

羅森斯坦原為司法部長塞申斯的副手。這種角色一般會由演技備受認可，觀眾卻叫不出名字的實力派甘草演員來出演。

但在塞申斯退出「通俄門」調查後，羅森斯坦接手了主導調查的職務。羅森斯坦決定委任一名「特別調查員」主理調查，這個安排並不為白宮所樂見。除此以外，他也是建議解僱聯邦調查局局長科米的人，這項建議倒是深得特朗普的心。

「乘龍快婿」——庫什納（Jared Kushner）

特朗普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的丈夫庫什納，是個時常露面，但口風甚緊的角色。

在一片「私相授受」的批評聲下，庫什納仍獲委任為岳父的高級顧問，手握多項權力。然而，他在總統大選期間及大選之後，與俄羅斯一方有不少聯繫，令他也成為受查對象。 2016年六月，庫什納出席了小特朗普與俄羅斯律師的會面；他聲稱，那場會面悶得他偷偷指示助理打電話給他，讓他有借口離開。

與此同時，庫什納也與俄駐美大使基斯利亞有關。據報兩人曾通電話，但庫什納否認。兩人另於2016年十二月會面，有指會面內容是與俄羅斯設立秘密通訊渠道的事宜。庫什納也否認這一項指控，但調查者要求他解釋，為什麼他一開始沒有如實說出，自己曾經參與這些會面。

總統律師——塞庫洛（Jay Sekulow）

每當白宮回覆傳媒提問稱「我們會將你的提問轉給特朗普先生的律師」，指的就是塞庫洛。

美國首都華盛頓有很多律師，但最重要的一位當數特朗普的私人律師塞庫洛。他經常在電視上亮相並侃侃而談，但主要是就著FBI的最新調查進展，為白宮辯護。

音樂公關——羅伯·戈德斯通（Rob Goldstone）

戈德斯通曾任英國小報記者，興趣是戴著可笑的帽子自拍。他在這場政治大戲中似乎格格不入，但就如所有神劇一樣，「通俄門」也有這樣一個令人意想不到的奇異角色。

戈德斯通是巨星埃明的經理人，透過與埃明的關係，打入特朗普的熟人圈子。他正是代表埃明，安排2016年六月特朗普大廈那場會面的人。戈德斯通給小特朗普發了封電郵，聲稱有渠道得到希拉里的黑材料，這通電郵往來成為今次調查的主要證據。

戈德斯通另一項人生成就，是他在「宇宙小姐」打入俄羅斯當中的角色；正是因為這項工作，戈德斯通曾經與特朗普會面。

FBI局長——科米（James Comey）

身長六呎八的科米是個偉岸的人物，雖然並不喜怒形於息，但在本季中份量可謂舉足輕重。

科米在第一季中首度亮相，以聯邦調查局局長的身份，在選舉日前數星期的敏感時刻，宣佈重啟對希拉里電郵門的調查。民主黨將希拉里的敗杖歸咎於科米，共和黨人則視他為英雄。當時大家以為，科米到此就該謝幕了。

然而隨著第三季中特朗普登上總統之位，科米卻突然被特朗普解僱。就像所有精彩的電視劇一樣，他是在赴洛杉磯公幹時，看電視新聞才知道自己已丟了官職。本來，科米正在領導針對特朗普與俄羅斯關係的調查，這是他被踢走的原因嗎？

科米到參議院作證的一幕，是全劇最扣人心弦的高潮大戲之一：科米宣誓吐露真言，指他被勒令向總統示忠，但他拒絶了。科米更披露，特朗普曾向他下令，要求他終止對弗林的調查。

科米這個角色仍具相當潛力，沒有人知道他何時會再次出場。

特別調查員——穆勒（Robert Mueller）

特朗普的總統之路能否走下去？全取決於穆勒。

在本劇中，一些配角掌有極大權力，譬如穆勒。長相棱角分明的穆勒，獲委任為特別調查員，在科米遭解僱後接手「通俄門」調查。他與科米有著同樣的出身——兩人均曾任FBI局長，此一背景令一些人質疑穆勒並不中立。

有報道指，特朗普曾考慮將穆勒炒魷，但至少目前穆勒還穩坐席上。他領導著一個超過15名律師、30多名職員的團隊，低調地搜集著證據。目前已有報道指，這個團隊已查出刑事犯罪的證據，外界或即將見到當局作出拘捕行動。

穆勒領導這項調查的同時，美國國會的議員們也在進行自己的調查，但穆勒是唯一一個有權決定是否作出起訴的調查者。

穆勒或會在「通俄門」下一季，扮演關鍵角色。