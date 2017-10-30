好萊塢大腕史派西因『性指稱』公開道歉

圖片版權 PA/AFP

好萊塢知名製片人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性醜聞繼續發酵，另一名大腕凱文·史派西（Kevin Spacy）為其過去的行為道歉，成為性醜聞故事中的最新一起。

電影演員安東尼·瑞普（Anthony Rapp）在其推文中稱， 30年前史派西曾在一個派對上企圖與他發生性行為， 他當時只有14歲。

今年58歲的史派西以演技精湛出名，他還曾兩度獲得過奧斯卡獎。他是美國電視劇，並曾是倫敦老維克劇院的藝術顧問。

史派西說，他對"聽到此事感到恐怖"。他表示，如果真有此事，那麼他對瑞普致以誠摯的歉意。

瑞普稱，當時26歲的史派西邀請他參加一個派對。事件發生時，史派西似乎是喝醉了。

史派西則表示，自己真的記不得曾發生過此事，但如果真是這樣，他要向瑞普真誠地道歉。

史派西還承認自己多年來一直不願公開透露自己的性取向，但他現在承認自己是同性戀。

瑞普說，他是在眾多女性揭發韋恩斯坦的性醜聞後決定分享自己的經歷的。

韋恩斯坦性醜聞

圖片版權 Getty Images Image caption 韋恩斯坦否認所有強迫性行為。

目前已有50多位女性站出來揭發韋恩斯坦對她們包括從性騷擾到強姦等不當的性行為。

但韋恩斯坦對此都一概否認，稱所有的性行為都是雙方認可的。

韋恩斯坦的性醜聞就像是一個導火索，引發出整個娛樂業以及更廣泛層次的大震蕩。

越來越多的人站出來分享他們的經歷。

瑞普說，在聽到了許多勇敢的女性和男性講述他們的故事後，自己也受到了鼓勵，希望能分享自己的經歷，並希望能夠為此而帶來一些轉變。

你的器材不支持播放多媒體材料 哈維·韋恩斯坦：從高處墜落的好萊塢大製片人

事件經過

今年46歲的瑞普在接受美國新聞網站BuzzFeed的採訪時講述了當時的情景（1986年）。

他說，在派對結束時他坐在史派西公寓的牀沿，這時史派西走了進來。

"他把我抱了起來，就像新郎把新娘抱進屋那樣"。瑞普表示，他當時並沒有感覺害怕而躲藏，而是在想"這是怎麼回事"？

之後，瑞普稱，史派西壓在他身上，試圖勾引他。瑞普說，他當時就明白史派西想與他發生性行為。

史派西在回應這一指稱時表示，他對瑞普這麼多年來一直承受此事的影響感到抱歉。

這一事件也讓史派西重新審視自己的私生活，並決定公開自己的同性戀身份，儘管過去他曾有過男女性關係及感情。

他說，目前自己是作為一名同性戀者生活。