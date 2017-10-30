美國「通俄門」調查升級 誰是馬納福特？

圖片版權 Getty Images Image caption 馬納福特2016年6-8月曾任特朗普競選團隊總管

美國司法部特別檢察官透露，總統特朗普前競選經理保羅·馬納福特（Paul Manafort）以密謀反美、洗錢和其他控罪被起訴。

馬納福特今天就"通俄門"事件，向美國聯邦調查局自首。同時被起訴的還有馬納福特的前商業合作伙伴裏克·蓋茨（Rick Gates）。

據悉，兩人曾在地中海島國塞浦路斯註冊了一個公司，接受來自東歐國家政客和商人的捐款。

誰是馬納福特？

美國總統特朗普的前競選主管是華盛頓特區政壇資深圈內人。

他1949年4月1日出生於康涅狄格州，喬治城大學法律系畢業，曾效力於共和黨前總統里根、老布什，以及1996年大選敗給比爾·克林頓的鮑勃·多爾。

除了烏克蘭前總統，他還曾效力於前菲律賓總統馬科斯、前扎伊爾（現剛果民主共和國）總統塞科和前安哥拉反叛力量領袖薩維姆比等工作。

2016年4月加入特朗普總統競選團隊擔任總幹事。當時特朗普在爭取首選提名，形勢對他不利。

馬納福特的任務是要扭轉頹勢，設法爭取共和國黨內大佬的支持，避免特朗普在共和黨克利夫蘭大會上敗北。

特朗普獲得提名，馬納福特後來被稱為特朗普勝選功臣之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 蓋茨（左二）和馬納福特（右二）2016年7月21日與特朗普併肩而立

隨著選戰推進，特朗普的民意支持率下跌，右翼新聞網站布萊巴特新聞網執行主席班農受聘成為特朗普團隊首席，取代馬納福特。

馬納福特的助手蓋茨（Rick Gates） 成為特朗普團隊與共和黨全國委員會之間的聯絡官。

2016年8月，距大選不到三個月，他與亞努科維奇之間聯繫的消息曝光，被迫辭職。他是美國大選期間特朗普陣營裏因"通俄"指稱被FBI調查的官員之一。

馬納福特曾在烏克蘭為親俄的前總統亞努科維奇擔任顧問。他後來被指曾接受親俄政黨"地區黨"一筆巨額現金。

克林頓團隊當時曾設法通過馬納福特辭職一事把特朗普和俄國總統普京聯繫起來。

可疑款項

今年3月，烏克蘭議員謝爾蓋·列先科（Serhiy Leshchenko）爆料稱有證據顯示馬納福特曾試圖掩蓋2009年親俄的"地區黨"支付的一筆75萬美元（約600,800英鎊）的款項。

列先科公布了一張據稱是馬納福特簽名的單據，那上顯示有一筆總數75萬美元的電腦付款被支付給一家叫做戴維斯·馬納福特（Davis Manafort）的公司。

圖片版權 Reuters Image caption 馬納福特周一（10月30日）離家前往FBI自首，用汽車遮陽板擋住臉

馬納福特的發言人稱該指控"毫無根據"，"不值一駁"。

美國司法部今年5月17日任命FBI前局長穆勒為特別檢察官，調查"通俄門"，內容包括特朗普的競選團隊成員是否跟俄羅斯政府有過不正當接觸，是否岑在合謀或利益輸送等。

今年7月，FBI人員突擊搜查了馬納福特位於弗吉尼亞州的住宅。

據已公布資料顯示，特朗普不在此案調查範圍之內。