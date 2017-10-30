冷戰揭秘：肯尼迪案解密檔案透露謀殺圖謀

圖片版權 AFP / Getty Image caption 被指刺殺肯尼迪總統的兇手奧斯瓦爾德否認射殺任何人，他在被捕兩天後在眾目睽睽之下被人開槍打死

上周解密的同肯尼迪被刺案相關的2800份解密文件中有一份文件談到對中情局參與謀殺外國領導人圖謀的調查，其中揭露了中情局刺殺古巴領導人卡斯特羅企圖的細節，還提到中情局考慮刺殺剛果領導人盧蒙巴和印度尼西亞領導人蘇加諾。

解密文件顯示中情局曾經考慮在邁阿密和其他城市策劃爆炸事件，製造可以歸咎於革命領導人卡斯特羅領導的古巴政府的「恐怖威脅」。

當時擔任中情局計劃部門第二號負責人的理查德德·比賽爾說，在中情局內部討論過"試圖謀殺印度尼西亞總統蘇加諾的可能性"，當時他們甚至都找到了可以招募來進行謀殺的人選。

不過他說刺殺計劃"沒有達到天衣無縫，可行的地步"。他強調中情局同蘇加諾1970年死去無關。當時蘇加諾被印度尼西亞軍方軟禁後健康惡化死去。

蘇加諾的女兒蘇瑪瓦蒂對記者說，美國不僅應該對印度尼西亞道歉，還應該對被他們擾亂的所有國家道歉。但是她說美國人，特別是中情局，永遠不會承認這些（罪行）。

不結盟運動

蘇瑪瓦蒂說，中情局在亞洲，非洲和拉丁美洲製造騷亂，反叛和政變，因為美國反對不結盟運動，而當時印度尼西亞總統蘇加諾是不結盟運動的重要領袖人物。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇加諾1955年在萬隆大會上說，"萬隆會議是人類有史以來第一次有色人種的洲際會議，是世界歷史的新起點。"

據她講，在發起不結盟運動時，蘇加諾周圍的朋友告誡他要小心美國在印度尼西亞發動反對他的政變。蘇瑪瓦蒂說，美國會對任何不支持美國的國家領導人策動政變。她說她父親的外交政策不"親美"，因為他反對美國入侵越南。

五十年代印度總理尼赫魯同中國總理周恩來提出所謂的和平共處五項原則（即"互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利和和平共處"）作為處理兩國關係的凖則，後來這個"五項原則"被作為"不結盟運動"的基礎。

1955年在印度尼西亞萬隆召開了一次沒有殖民國家參加的會議，在萬隆會議上29個第三世界國家的領導人表示不願意捲入美蘇之間的冷戰，把反對殖民主義、爭取民族獨立、消除貧窮和經濟發展作為自己的目標。

會議東道主，時任印尼總統的蘇加諾在大會上作了"讓新亞洲和新非洲誕生吧"的長篇開幕詞。他說，"萬隆會議是人類有史以來第一次有色人種的洲際會議，是世界歷史的新起點。"

萬隆會議也是中共1949年建立新政權後最早參加的重要國際會議。中國代表團搭乘的飛機被安置了炸彈爆炸造成多人死亡，即著名的「克什米爾公主號事件」。會議期間，周恩來與印尼簽訂了解決雙重國籍問題的條約，即要求持有雙重國籍的印尼華人在印尼或中國國籍中作出選擇。

遏制共產主義

墨爾本大學的學者凱特·凱特·麥格雷戈說當時蘇加諾採取了所謂的激進政策，例如反對馬來西亞，同中國友好，支持印度尼西亞共產黨。蘇加諾成了亞洲和非洲反抗西方經濟和文化帝國主義的旗幟。

圖片版權 xinhua Image caption 1963年9月印度尼西亞共產黨主席艾地(左一)訪問中國，在北京向毛澤東贈送禮物"天堂鳥"標本。印尼軍方以中國介入為借口鎮壓印尼共產黨支持者，工會和左派組織。

澳大利亞國立大學 的羅伯特·克里伯說，美國最近的解密文件證實了歷史學者一直以來懷疑的東西，即中情局在策劃謀殺。他說雖然沒有證據顯示有確實的陰謀，但是他們在討論策劃謀殺。

在肯尼迪被刺殺相關文件被解密前的一次解密文件揭露了冷戰時期美國對印度尼西亞發生的屠殺一直知情。本月早些時候被解密的39份美國使館文件產生於冷戰的高峰期，當時美國在全球不遺餘力地遏制蘇聯"擴張"和共產主義的"蔓延"。

美國國家安全檔案公布的1964-1968年雅加達美國使館的電文顯示美國政府了解並支持對印度尼西亞共產黨支持者的大規模屠殺。

其中有一份1966年4月由美國駐香港領事館向美國駐雅加達大使館發出的電文，該電文證明印尼軍方支持的報紙《陸軍》報道指紅色中國和中國領導人毛澤東的在印尼策劃政變為不實之詞。

印尼軍方以中國介入為借口鎮壓印尼共產黨支持者，工會和左派組織。在電文中美國的外交官把血腥鎮壓形容為"廣泛屠殺"。軍方縱容穆斯林團體和民間武裝參與屠殺，大批印尼華人被屠殺，華人商店遭洗劫。