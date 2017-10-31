圖片版權 CNS Image caption 崔天凱表示，不認為任何國家能夠真正遏制中國。（資料圖片）

中國駐美國大使崔天凱在大使館舉行記者會，介紹美國總統特朗普的訪華行程，雖然他認為中美領導人會面將「富有成果」，但會上亦不乏批評美國的內容。

特朗普將在11月8日至9日訪華，預料會與中國國家主席習近平會晤，崔天凱表示，中美經貿和朝鮮半島核問題均會是主要議題。

崔天凱表示，中美作為全球最大兩個經濟體，不可避免地會出現經貿摩擦，但這只是兩國經貿關係「很小的一部分」。

「美國難道就不需要改革開放嗎？」

他說，中美目前正就市場凖入和貿易平衡等問題協商，但貿易赤字問題是一個結構性問題，很難一夜之間解決。

他表示，全球產業鏈和價值鏈非常複雜，不能通過一種產品或一段時間在貿易上是順差還是逆差來判斷貿易的得失，而中國的出口實際上含有很多外國元素，很多時候只是組織產品，但別人卻把附加值都算在中國頭上。

他表示，長期看大量順差對中國經濟未必有益，希望同世界各國貿易能夠更加平衡。他強調，雙方貿易本質上是互利共贏，相信如果採取建設性方式，會不斷取得進展。

崔天凱在會上又批評，有些發達國家似乎在「往後退」，經常以國家安全為由阻撓中國企業在美投資，但從來沒有講清楚國家安全究竟是甚麼，如果成為趨勢，值得憂慮。

「中國當然會繼續改革開放，但其他國家是不是也有這個需要呢？美國難道就不需要改革開放嗎？我看也需要。」他說。

崔天凱表示，歡迎美國加入「一帶一路」的合作。

圖片版權 Reuters Image caption 兩人七月在德國舉行的七國集團峰會見面。

「美方應該自己照照鏡子」

美國此前曾多次表明希望中國對朝鮮實行更大程度的施壓。但隨著中國贊成並開始實施聯合國新一輪制裁案，中美在這一問題上的氣氛有所緩和。

崔天凱表示，在朝鮮半島問題上，中方一直嚴格、全面執行聯合國安理會相關決議，並為此作出了「巨大犧牲」和付出了「巨大代價」，並指中方提出了包括「雙暫停」倡議和「雙軌並行」思路等在內的建議，希望其他國家積極回應。

他指，中方做出不懈努力時，其他國家卻在採取導政局勢緊張升級的行動，認為國際社會做得並不夠，要各方共同努力對話來推進無核化。

他希望中美元首在未來會晤中，能夠達成更多共識，為雙方共同解決有關問題提供更多指導。

對於美國加強與印度、日本和澳大利亞合作以制衡中國，崔天凱表示，不認為任何國家能夠真正遏制中國。他說國與國之間的關係不應是「零和遊戲」，在一個地區建立「排他性」集團，是「於事無補」。

被問到有關南海問題時，他重申美國在南海沒有任何領土聲索，認為應該讓地區國家繼續協商，反對美國製造障礙，干擾中方與東盟國家的磋商進程。

「沒有任何證據證明中國想要主導周邊地區，我們也不相信任何國家應當主導任何地區或者主導世界。」他說。

對於中國被批評「不遵重國際秩序」時，崔天凱表示中國參加了聯合國為核心的眾多國際機制和相當多的國際條約，並作了嚴肅承諾。

「我們不會今天加入一個國際協定，明天又退出，我們也從未退出過任何聯合國機構。所以哪個國家不遵守國際秩序，大家回去查查自己的記錄就知道了。如果一方面在自身承擔的國際義務上不斷倒退，一方面還在批評別人，恐怕會成為國際上一個笑話。」

美國早前宣佈退出聯合國教科文組織。

「美方一些人在批評中國的時候，應該自己照照鏡子，他們批評中國的話可能正是在描述自己。」

圖片版權 Reuters Image caption 習近平4月曾訪問美國。

「國事訪問+」

崔天凱表示，特朗普是中共十九大後首位訪華的外國元首，形容這是「非常重要的歷史時期」，相信此行會為中美關係進一步發展創造良好機遇。

他說，中方會就特朗普訪華做出「熱情周到」的安排，會按照「國事訪問+」規格來接待，除了檢閲儀仗隊、正式會談和國宴等，還會有一些「特殊安排」，希望兩國元首有充分時間對話，讓特朗普及其家人更了解中國歷史文化。

崔天凱表示，兩國元首此前已建立了非常良好的工作關係、個人友誼和相當程度的互信，能夠坦誠地就各自關心的問題交換意見。

「我們不可能完全贊同美國所有的外交政策，正如美方也不可能贊成中國所有的外交政策一樣。因此雙方需要通過戰略溝通進行更好的協調。」

他表示兩國元首在最高層次上的戰略性溝通和對話可以澄清雙方可能存在的一些誤解，有效管控兩國間的分歧。

他表示，特朗普此次訪華日程緊張，「很多事情不是一次訪問能夠做完」，希望他今後可到訪西安、上海等更多中國城市。