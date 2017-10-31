中韓領導人11月會面　「限韓令」有望解除？

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普政府採取了在韓國部署薩德的切實行動，激怒了中國，中國指薩德導彈防禦系統不利朝鮮半島的「和平穩定」

韓國總統府發言人日前宣佈，總統文在寅將於11月在越南舉行的亞太經貿合作組織峰會期間與中國國家主席習近平見面，雙方關係似乎開始有轉機。

有韓國官員指，這次見面將會是雙方合作和交流全面正常化的「第一步」。

美軍去年開始在韓國安裝「薩德」（THAAD）導彈防禦系統，稱是為了應對來自朝鮮的威脅。美國和韓國指，朝鮮多次無視聯合國安理會的決定試射導彈，突顯部署「薩德」導彈的需要。

但中國指「薩德」系統的雷達範圍已經遠遠超過防禦所需，已經是代表美國軍事力量的侵犯。

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圖片版權 AFP Image caption 美韓稱部署薩德系統，是為了應付來自朝鮮的威脅。圖為朝鮮官方媒體播放導彈發射的畫面。

兩國近月關係如何？

中韓關係近月開始回暖，交流也開始變得頻繁。早前，中國和韓國簽定了價值約560億美元的貨幣互換協議，中國的航空公司也計劃恢復早前停飛的航線。

許多在中國有業務的韓國公司均受薩德風波影響。中韓領導人即將會面的消息傳出後，這些公司的股價上升，其中韓國企業樂天旗下的樂天旅行社股價周二（10月31日）開始交易後，上升了18%。韓國韓亞航空的股價也上升了4.6%。

有報道指中國在兩國關係緊張期間，限制韓國明星到訪中國，也要求影視網站把許多韓國綜藝節目刪除。外界認為中國實施「限韓令」與美韓部署「薩德」系統有關，但中國外交部發言人曾指「沒有聽說所謂的限韓令」。

韓聯社引述分析指，外界應該等候中國當局重新允許播出韓劇等「決定性信號」出現，才能斷言中國針對韓國的反制行動解除。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年早些時候許多中國的視影網站都刪除了《Running Man》、《超人回來了》、《新婚日記》等廣受歡迎的韓國節目。

兩國官員說了啥？

韓國外交部周二發出聲明，指中韓雙方均同意加強合作與交流符合雙方的共同利益。

韓國外交部長官康京接受韓國國會質詢時表示，韓國沒有考慮部署更多的「薩德」導彈，也不會加入美國導彈防禦體系，韓方與日本和美國也不會發展成三方軍事同盟。

中國外交部發言人周一（10月30日）說，希望韓國會把這些承諾「落到實處」。

中國外交部另外也發出聲明，指雙方已同意早日把兩國關係推回正軌。

中方的聲明指出，韓國已經了解中國有關「薩德」系統的擔憂，並澄清系統並不是針對「任何第三國」，因此並不會損害中國的戰略安全利益。