「死亡採訪之旅」：發明家承認分屍獨立女記者

圖片版權 AFP Image caption 金·沃爾（圖右）登上鸚鵡螺號潛艇（圖左）後失蹤。

瑞典籍獨立女記者金·沃爾（Kim Wall）在8月10日晚上失蹤。原先否認將她分屍的發明家彼得•馬德森（Peter Madsen）再次改變說詞。

她最後一次被人見到的身影，是從哥本哈根海邊登上丹麥籍發明家彼得•馬德森的自製小潛艇。

她的部分身軀在8月21日被路過的騎單車人士發現。在10月6日，她的頭顱、腿、衣物被警方潛水員打撈上岸，袋子裏還放了增加重量的物件。

馬德森一開始表示金·沃爾是因為頭部撞到艙門而死。他否認謀殺及肢解屍體。

根據警方消息，他後來改變說法，稱她是在潛水艇內因為一氧化碳中毒而死亡，事件發生時他人在甲板上。他也承認肢解屍體。

金·沃爾的案件在北歐引起廣泛關注。

馬德森說詞如何改變？

圖片版權 Reuters Image caption 丹麥籍發明家馬德森（圖右）。

馬德森身為發明家，因為潛水艇和火箭相關的活動在丹麥為人所知。

他供稱於8月10日22時30分將金·沃爾載回雷夫沙勒恩港口北邊的Halvandet餐廳，離他們先前會面的地點不遠。

餐廳老闆波‧彼得森（Bo Petersen）表示，餐廳周圍設有監視錄影機，他已經將影像交給警方。

BBC無法取得錄像，根據警方在8月12日庭審之後的說法，馬德森說了另一番證詞。

警方在8月21日公布馬德森的證詞，他稱因為一起「可怕的意外」，他已經將她「海葬」。

根據馬德森最初的法庭陳述，金·沃爾被70公斤的艙門砸到頭之後死亡，他將她「海葬」在哥本哈根南方的科耶灣（Koge Bay）。

但警方在10月30日表示，馬德森改變說詞，聲稱她死於一氧化碳中毒。他也承認了先前否認肢解她屍體的指控。

在10月3日的預審聽證會上，在一份做為證物的硬盤上，發現女子被活生生斬首的影片，據信是屬於馬德森。但馬德森否認擁有該硬盤。

重建失蹤過程：

圖片版權 Ritzau Foto Image caption 沃爾被拍到和馬德森站在潛艇指揮塔上。

作為一位小有名氣的自由職業記者，沃爾正在為一篇關於馬德森的專題報道進行前期研究。2008年，馬德森通過眾籌自己建造了「鸚鵡螺號」。

而在此之前沃爾已經在朝鮮、南太平洋、烏干達以及海地從事過採訪報道，為《紐約時報》、《衛報》、Vice和香港《南華早報》等多家媒體撰稿。

8月10日下午7點，沃爾和馬德森在哥本哈根南部的雷夫沙勒恩港口會面，他們一起登上了鸚鵡螺號。兩人一起留下的最後影像是當晚8:30，日落前不久，一名男子從遊船上拍到他們出現在潛艇指揮塔上。

沃爾沒能返航——周五凌晨2:30，她的男友報告稱她失蹤。

由於這艘自製潛艇沒有衛星定位設備，警方接警後直到周五早上10:30才從位於瑞典和丹麥間海峽中的一座燈塔上收到這艘潛艇的消息。

一艘商船後來匯報說，10號晚上12點左右，在30米左右的距離處看到過這艘潛艇，當時它位於厄勒海峽大橋（Oresund Bridge）的西北方向。

搜尋人員最終和馬德森本人取得了聯繫。但潛艇在搜尋人員第一次看到它半小時後沉沒，馬德森被搜尋人員救起。

對於這次潛艇失事，哥本哈根警方8月14日表示，「潛艇沉沒是故意行為導致」。

發現無頭女屍：

圖片版權 PETER THOMPSON Image caption 8月10日，沃爾被拍到的最後景象。

潛艇出海13天後，沃爾被確認已經死亡。

馬德森供述說，船上發生了事故，導致沃爾死亡。他則對屍體進行了海葬，地點在位於哥本哈根以南50公里處的科耶灣一帶。

但很多恐怖的事實隨後開始出現。

哥本哈根警察局長宣佈，8月21日在哥本哈根南部的一片海灘上發現了一具人體軀幹，其四肢、頭顱被人為割掉。

兩天後，警方宣佈，通過同沃爾使用過的牙刷和梳子上獲取的DNA進行比對，這具屍體就是沃爾。調查人員還通報稱，沉沒的潛艇上獲取的血跡也來自沃爾。

用於肢解屍體和鑿沉潛艇的是同一件金屬工具，她的致命傷來自突然敲擊。

馬德森的律師則堅稱他無罪，並表示這些證據不能否認沃爾死於事故。