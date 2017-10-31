遭罷黜出國 加泰隆尼亞主席否認尋求庇護

圖片版權 Reuters Image caption 普伊格蒙特：出走比利時並非為尋求政治庇護，而是出於安全和言論自由考慮。

被解職的加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在比利時首都布魯塞爾露面，宣佈他和數名屬下出走比利時，是出於安全和言論自由考慮，並無意申請政治避難。

這是他在加泰隆尼亞議會上周五宣佈獨立後首次公開亮相。

此前，因為他的律師在接受荷蘭廣播媒體採訪時表示「不排除一切可能性」，導致揣測他可能會申請庇護。

普伊格蒙特周二（10月31日）在布魯塞爾召開記者會，宣佈自己和多名部下暫居比利時，並不是為了躲避西班牙當局的司法行動。跟他一同出走的還有被解職的五名部長，包括內政、農業、衛生、勞工和治理部長。

他對自己凖備在比利時避風頭多久含糊其辭，只說一旦西班牙政府作出"保證"就回去。

他還表示願意接受今年12月21日舉行的加泰隆尼亞選舉結果。

全面接管 考慮起訴

圖片版權 AFP Image caption 西班牙總檢察長何西·曼努爾·馬扎召開記者會透露，正在凖備材料起訴加泰隆尼亞被解職的政府官員，罪名包括「煽動叛亂、挪用公款和濫用權力」。法庭將決定是否接受起訴。

針對加泰隆尼亞自治區上周宣佈獨立，西班牙政府開始採取措施，全面接管這一地區。

與此同時，西班牙總檢察長何西·曼努爾·馬扎表示，有可能對加泰隆尼亞自治區政府官員和議會成員提出起訴，罪名包括反叛和煽動叛亂。

總檢察長在周一發出的簡短聲明中說，加泰隆尼亞不合憲法的行為造成了體制危機。

上周五，為應對加泰隆尼亞自治區議會宣佈獨立，西班牙中央政府決定，終止自治權並解除了包括自治區議會主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在內的不少官員的職務。

加泰隆尼亞地區受影響的官員多達150人，其中有些表示將繼續自己的工作和職責。

政府大換血

普伊格蒙特一直呼籲支持獨立的民眾用民主和平的方式抵抗中央政府的接管。不過，他周一併沒有出現在議會辦公大樓外，令在外面等待的支持者頗為失望。

加泰隆尼亞自治政府共有約20萬公務員。目前尚不清楚，周一有多少人抗拒中央政府的領導。

加泰隆尼亞可持續部被解職的部長約瑟夫·魯爾說，他將繼續自己的工作日程，還在推特上發了自己在辦公桌上的照片，推文寫道：「我還在辦公室繼續人民賦予我的責任。」

不過，西班牙中央政府已經安排讓被解職的官員有時間在離開前去辦公室清理自己的物品，並警告說，如果拒絶合作，加泰隆尼亞警察（Mossos）將「採取行動」。

至於加泰隆尼亞警察本身，其總指揮已經在上周被解職。周一，在巴塞羅那市中心的政府所在地外部署了警力。

圖片版權 Getty Images Image caption 加泰隆尼亞政府辦公樓外部署了警察把守。

西班牙外交部長阿爾馮索·達斯提斯說，希望加泰隆尼亞警察部隊「忠於職守」。

西班牙中央政府已經宣佈，加泰隆尼亞將在12月舉行新的議會選舉，而普伊格蒙特仍然可以參加這次選舉。

不過，西班牙外長達斯提斯警告說，如果普伊格蒙特被捕，則不能參加選舉。

達斯提斯周一還表示，希望12月的選舉能幫助加泰隆尼亞回歸「依法治理」。