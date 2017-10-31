特朗普亞洲行在即 美軍認為北京威脅甚於朝鮮

圖片版權 xinhua Image caption 今年7月份中國的轟-6K轟炸機被拍到在南海島礁附近巡航

就在美國總統特朗普不久將在北京停留訪問前，美國軍官認為來自北京的威脅大於來自朝鮮的威脅。

美國總統特朗普本周晚些時候將開始訪問日本，韓國，中國，越南和菲律賓。與此同時據費利克斯·阿倫在《太陽報》上的報道說，美國軍官說北京正在演練轟炸關島，他們認為來自北京的威脅大於朝鮮。

美國官員說，攜帶巡航導彈的中國轟炸機演練空襲在太平洋上的美國領土關島。中國的戰鬥機和轟炸機正在太平洋關島附近進行日常"攻擊性訓練"，而且不斷進入日本領空。

"轟炸關島"

圖片版權 Reuters Image caption 如果中美在太平洋上發生軍事衝突，關島的安德森空軍基地將成為中國空襲的主要目標。

今年7月份中國的轟-6K轟炸機被拍到在南海島礁附近巡航，當時朝鮮半島局勢緊張，美國和俄羅斯都派出攜帶核武器的戰略轟炸機在朝鮮附近巡航。 當時英國皇家海軍表示會派軍艦去南海巡航。

但是據說美軍高級官員最擔心真正威脅來自中國，中國在東海，南海和太平洋上進行了數百次"挑釁飛行"以測試美日的防空情況。

中國的轟-6K轟炸機多次在關島附近飛行，他們距離關島的飛行距離已經可以發生巡航導彈發起攻擊。據《防務消息》報道，美軍官員說中國在演練攻擊關島。中國轟炸機還在夏威夷附近飛行。

如果中美在太平洋上發生軍事衝突，關島的安德森空軍基地將成為中國空襲的主要目標。

Image caption 2016年的衛星圖片顯示中國在南海永暑礁上修建了軍事設施

據報道，作為中國戰略威懾組成部分的轟-6K轟炸機作戰半徑超過3500公里，可攜帶至少6枚遠程空射巡航導彈，射程可達1500到2000公里，具備向關島和中南半島地峽發射遠程巡航導彈的能力。

空中較量

去年日本戰機起飛了多大900架次攔截飛臨日本防空識別區的中國的殲-11戰鬥機。不僅如此，現在美國戰機受到中國空軍攔截已經司空見慣。

2013年中國宣佈建立的東海防空識別區包括了中日之間的爭議島嶼釣魚島。自那以後，日本將兩個戰鬥機中隊部署到沖繩島的那霸空軍基地以備不測。

分析家認為，來自中國的威脅在增加。雖然美國確信同朝鮮發生衝突將是一場能夠打贏的戰爭，但是中國卻完全不同，而且事態的發展令美國擔憂。

圖片版權 xinhua Image caption 中國的殲-11戰鬥機多次進入日本防空識別區

美國參謀長聯席會議主席鄧福德將軍對記者說，中國"構成了地區的長期挑戰"，中國正在發展各種能力，美國需要確保維持滿足美國對太平洋盟友盡義務的能力。

報道說，在中國在南海的有爭議島礁上建立了軍事設施，多方認為中國試圖在南海地區增加影響力後，空中就開始上演軍機角逐和對峙。

衛星圖片顯示中國在南海七個島礁擴建並且修建並部署了軍事設施，包括炮塔，飛機跑道和防空導彈系統。

"立即的威脅"

Image caption 中國在南沙群島美濟礁上修建戰鬥機和大型軍機機庫

特朗普曾經說不會允許中國控制南海，專家說如果有必要，特朗普總統作好了應對同中國發生衝突的凖備。

在朝鮮進行了一系列導彈試驗和核試驗後，美國和朝鮮緊張持續升溫。美國中情局認為朝鮮只需數月就能夠取得對美國發動核攻擊的能力。而特朗普多次發誓要採取措施避免這種情況出現。

現在美國國會民主黨參議員周二提出草案，旨在防止特朗普決定對朝鮮先發制人的核打擊，並且防止他在未經國會許可的情況下資助對朝鮮的軍事打擊（除非朝鮮首先對美國發動攻擊）。

美國國務卿蒂勒森和國防部長馬蒂斯說，特朗普在美國未遇到"立即的威脅"的情況下並沒有對朝鮮動用武力的權力。不過他們並沒有說這個"立即的威脅"是什麼。