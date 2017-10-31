紐約卡車衝上自行車道造成多人死傷

你的器材不支持播放多媒體材料 撞人現場發生槍擊後，搶救人員趕到現場

在紐約發生卡車撞人事件，至少8人死亡，12人受傷。一名29歲的男子從卡車中出來被警察開槍擊中並被逮捕。

警察敦促公眾避開出事地點，目前救援人員正在現場實行救助。

紐約市長說，這是針對無辜公民的怯懦的恐怖行為。

紐約警察局負責人說，有人從建材零售商家得寶時租車開上自行車道，撞騎車者和行人。車輛行駛過好幾個街區後撞上一輛校車後停止。

駕車者似乎手持兩支仿真槍從車裏出來並作了符合「恐怖攻擊」的聲明，現場的一名警察開槍擊中這名男子的腹部。

據說在現場發現了一支彩彈槍和一支彈丸槍。

事故現場一片狼藉。一名目擊者對電視記者說他看到一輛白色皮卡飛速衝上自行車道，撞倒了許多人。

他還說聽到9到10聲槍響。

圖片版權 Reuters Image caption 皮卡撞人現場一片狼藉

美國總統特朗普已經聽取了事故匯報。白宮表示了向受害者的慰問。

特朗普法推特說：「在紐約一個令人作嘔的瘋狂者發動了一次攻擊。執法部門正在密切注視此事。不要在美國發生這樣的事情。」