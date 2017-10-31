紐約卡車衝上自行車道造成多人死傷
- 2017年 10月 31日
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在紐約發生卡車撞人事件，至少8人死亡，12人受傷。一名29歲的男子從卡車中出來被警察開槍擊中並被逮捕。
警察敦促公眾避開出事地點，目前救援人員正在現場實行救助。
紐約市長說，這是針對無辜公民的怯懦的恐怖行為。
紐約警察局負責人說，有人從建材零售商家得寶時租車開上自行車道，撞騎車者和行人。車輛行駛過好幾個街區後撞上一輛校車後停止。
駕車者似乎手持兩支仿真槍從車裏出來並作了符合「恐怖攻擊」的聲明，現場的一名警察開槍擊中這名男子的腹部。
據說在現場發現了一支彩彈槍和一支彈丸槍。
事故現場一片狼藉。一名目擊者對電視記者說他看到一輛白色皮卡飛速衝上自行車道，撞倒了許多人。
他還說聽到9到10聲槍響。
美國總統特朗普已經聽取了事故匯報。白宮表示了向受害者的慰問。
特朗普法推特說：「在紐約一個令人作嘔的瘋狂者發動了一次攻擊。執法部門正在密切注視此事。不要在美國發生這樣的事情。」