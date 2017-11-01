關於宗教改革500週年紀念的四件事

圖片版權 Reuters Image caption 默克爾的父親是路德教派的牧師

在德國的「路德之城」威登堡，舉行了特別的宗教儀式紀念宗教改革500週年。

在1517年的10月31日，馬丁路德將《九十五條論綱》釘在這座城市的諸聖教堂（All Saints' Church）的門上。

馬丁路德這位神學家聲稱，基督徒不能透過購買贖罪券的方式進入天堂，進入天堂唯一的途徑是上帝的慈悲。

他提出的批評導致了羅馬天主教的分裂與新教的誕生。

宗教改革對歐洲造成深遠的影響，帶來了戰爭與迫害，但也為宗教和表達帶來更大的自由度。

500週年紀念儀式：四個關鍵事實

1. 德國領袖參加儀式

德國總理默克爾、德國總統施泰因邁爾在威登堡出席多場紀念儀式，從諸聖教堂──馬丁路德1517年第一次發表批評的地點──開始。

這為上百名新教徒在德國各城市舉行的長達一年的慶祝畫下句點。

圖片版權 Reuters Image caption 馬丁路德埋葬在諸聖教堂。

在儀式開始之前，默克爾說儀式提供了「一個機會，反思宗教改革帶來何種改變」。

2. 歷史城市的重新定位

威登堡市中心被改建成中世紀的樣貌，重現馬丁路德生活當時的城市，並且有表演節目。

圖片版權 AFP Image caption 穿著中世紀服飾的石匠在威登堡廣場。

上千名來自世界各地的遊客在近期造訪距離柏林西南部約100公里的威登堡，這是500年慶祝活動的一部分。

德國也將10月31日訂為國定假日。

宗教改革是什麼？

這是一個挑戰羅馬天主教教導的宗教運動

西元1517年始於德國，迅速傳播到歐洲北部

主張救贖是來自上帝的仁慈，靠著虔誠信仰就可以得到，而非靠付錢或做其他工作

從羅馬天主教分離出來的新教應運而生

英國國教在稍後的16世紀也從羅馬天主教脫離

3. 天主教徒和路德教派乞求「原諒」

宗教改革在歐洲北部傳播時，伴隨的是一連串的血腥暴力戰爭。

從西元1524年至1649年，在歐洲中部、西部、北部都有戰爭，馬丁路德無意間啟發的宗教反抗者更加劇了戰事。

圖片版權 Wittenberg Stadtkirche Image caption 馬丁路德公開挑戰贖罪券。

最終新教徒和羅馬天主教徒能夠和平共存，但兩者沒有正式的聯繫。

在周二，天主教徒和路德教派領袖發表共同聲明，表示他們對於過去發動的暴力乞求原諒。

「我們乞求原諒我們的失敗，原諒我們自500年前宗教革命開始至今傷害基督徒，傷害耶穌身體的方式。」梵蒂岡和世界信義宗聯會（Lutheran World Federation）表示。

他們補充，過去無法改變，但它的影響可以被轉化成世界化解分歧的希望象徵。

4. 反猶太雕刻

當馬丁路德認知自己無法讓猶太人改信他的版本的基督教後，他發起了一系列反猶太人的著作。

他稱猶太人的會堂、學校和住家應該被燒掉，猶太人的財產應該被沒收，他們應該被強迫勞動或流放。

圖片版權 AFP Image caption 在威登堡一處教堂的雕刻顯示一名猶太人在喝母豬的奶，一名猶太教拉比窺探母豬的身體。這是過去歐洲常見的反猶太雕刻。

馬丁路德的文字，像是《關於猶太人和他們的謊話》（On the Jews and Their Lies）被納粹引申使用。

除了馬丁路德宗教改革500年紀念，在威登堡另一個教堂立面上的反猶太雕像前也有人抗議，呼籲將這些醜化猶太人的雕刻去掉。