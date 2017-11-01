性醜聞發酵 《紙牌屋》主演或成韋恩斯坦第二

圖片版權 MRC II Distribution Company L.P/Netflix Image caption Netflix 影視網因斯派西性醜聞而叫停熱播劇目《紙牌屋》

奧斯卡影帝凱文·斯派西（Kevin Spacey）近日接二連三受到性侵指稱，宣佈出櫃的時機也遭同性戀社區非議，《紙牌屋》被影視網站Netflix停播，事件似有持續發酵之勢，而他本人是否也將成為下一個哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）？

迄今為止，站出來指責斯派西的有：

11月1日，美國電影人托尼·蒙塔納（Tony Montana）指自己2003年在洛杉磯一個酒吧遭斯派西"鹹豬手"抓摸襠部，令他蒙受嚴重精神創傷，影響長達6個月。據網媒"雷達在線"（Radar Online） 報道，蒙塔納自述事件發生在洛杉磯的Coronet 酒吧，當時他三十多歲。

參與演出《星際迷航》的好萊塢演員安東尼·拉普（Anthony Rapp）公開指稱斯派西30年前試圖引誘他發生性關係，當時他 14歲，斯派西26歲。事發時他在斯派西家參加一個派對。斯派西回應說自己不記得有那回事，對指稱倍感震驚，並表示如果屬實，那他要為當年自己醉酒後的行為道歉。

圖片版權 Getty Images Image caption 安東尼·拉普（Anthony Rapp），現年46歲, 對斯派西的性指稱開啟了又一波性醜聞曝料潮。

曾在英國倫敦有200年歷史的劇院Old Vic參演多部劇目的墨西哥演員羅伯托·卡瓦佐斯（Roberto Cavazos）稱斯派西擔任該劇院藝術總監期間"經常性地騷擾"年輕男演員。斯派西曾於2004-2015年在倫敦Old Vic劇院擔任藝術總監。

卡瓦佐斯在自己的臉書頁上寫道，"似乎只要是男性，年齡在30歲以下，斯派西就認為可以隨意在我們身上亂摸"。他本人曾兩次擋開了斯派西的"令人不快"的"近乎騷擾"的行為，但別人不敢這麼做。

據他說，當時那裏很多人都有自己的"斯派西故事"。

Image caption 據指稱斯派西在倫敦任Old Vic藝術總監11年期間經常對年輕男演員「出手」。

圖片版權 Roberto Cavazos Image caption 卡瓦佐斯聲稱性騷擾在劇院很普遍

一英國男子對小報《太陽報》報料，稱自己2010年在西薩塞克斯郡一個酒店當酒保時遭斯派西性侵。他聲稱自己當時19歲，斯派西有一次向他暴露私處並試圖讓他去摸。這個名家畢爾（Beal）的男子說，斯派西還邀請他到樓上客房去，被他拒絶。他說，那天晚上斯派西給了他一塊價值5000英鎊的手表，過了幾周還給他打電話要跟他見面。

一位化名約翰的英國男子告訴BBC，斯派西在1980年代曾對他有不當性行為。他聲稱自己當年16歲，在一個夏季劇場遇到斯派西。他說斯派西邀請他去紐約度周末，但顯然後者的意圖並不是他所感興趣的。他說，斯派西讓他跟自己同牀而眠，他未從，而是睡在沙發上，但醒來時發現被抱在斯派西懷裏。他不認為兩人發生了性行為，但自己感到十分懊惱。

圖片版權 Getty Images Image caption 斯派西2000年因《美國麗人》獲奧斯卡最佳男主角獎。

約翰和解釋自己現在公布這段往事，是受到拉普報料的鼓勵，希望提醒年輕人要保持警惕，遇事要大膽說出來。

BBC已經就此聯絡斯派西發表評論。

Old Vic劇院也為曾經在那裏工作的人設了保密投訴機制。

拉普表示，近期好萊塢大亨韋恩斯坦性侵醜聞曝光後，許多好萊塢影星和其他女性陸續站出來揭露曾經被業界人士性侵或性騷擾的經歷，他終於鼓起勇氣出來揭醜，希望有助於推動改變。