圖片版權 Reuters Image caption 塞普夫坐著輪椅出庭，沒有要求保釋，還押候審。

美國紐約卡車衝撞自行車道導致至少8人死亡案，29歲的烏茲別克移民疑犯塞弗洛‧塞普夫（Sayfullo Saipov）被控向恐怖組織提供支援及暴力破壞罪，前者若罪成，最高可被判死刑。美國總統特朗普表示，疑犯應被判死刑。

紐約周二一輛卡車衝上自行車道，導致至少8人死亡，疑犯被警察開槍擊中，即場被捕。這是9·11事件之後紐約遭遇最嚴重的襲擊。

你的器材不支持播放多媒體材料 撞人現場發生槍擊後，搶救人員趕到現場

疑犯塞普夫被捕後沒有要求保持緘默，亦同意在沒有律師陪同下向調查員作供。

法庭文件顯示，塞普夫供稱他為襲擊籌備多時，並刻意選擇在萬聖節，街上人多的時候犯案，他本來想在卡車上展示所謂的「伊斯蘭國」旗幟，但為免引起注意而沒有這樣做。

在醫院，塞普夫亦一度要求在房內展示「伊斯蘭國」旗幟。

當局又在塞普夫的電話中找到多段「伊斯蘭國」暴力宣傳影片及照片。疑犯供稱是響應「伊斯蘭國」領袖號召報仇而採取行動，他事前亦曾租卡車做測試，並指犯案後「感覺良好」。

警方早前表示，疑犯是跟從「伊斯蘭國」在社交媒體的「教學指示」來犯案。

他坐著輪椅出庭，沒有要求保釋，還押候審。

圖片版權 ST CHARLES COUNTY POLICE DEPT Image caption 在紐約的烏茲別克人，見到疑犯的照片都傻了眼，因為甚少烏茲別克人會留有這樣的鬍子。

疑犯到底是甚麼人？

塞普夫住在新澤西州，據報此前曾住過佛羅里達州。

他在2010年從烏茲別克透過美國綠卡抽籤計劃移民到美國，曾在Uber任職司機。

美國傳媒引述情報消息，指當局一早留意他，塞普夫是聯邦調查局2015年反恐調查名單之一。

消息指他曾經與被視為激進分子的人有聯繫，當中包括至少一名烏茲別克人，但消息沒有透露被調查的人士是身在美國還是其他國家，也不知道聯邦調查局有沒有在當時向塞普夫問話。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkay Mirziyoyev）告訴美國總統特朗普，烏國凖備全面協助調查這宗襲擊，但烏國方面並未確認襲擊者身分及國籍。

在紐約的烏茲別克人，見到疑犯的照片都傻了眼，因為甚少烏茲別克人會留有這樣的鬍子。

圖片版權 Reuters Image caption 皮卡撞人現場一片狼藉

特朗普：疑犯是「動物」，應被判死刑

美國總統特朗普指目前美國司法系統在處理恐襲疑犯方面，是一個「笑話」，認為要檢討檢控程序。

他形容疑犯是「動物」，應該把他視為「敵對戰士」，並把他送到關塔那摩監獄。

「我們要用一些更快、更大規模的懲罰對付這些動物。」特朗普說。

特朗普在社交網站表示，疑犯「很高興地」要求在醫院內掛上「伊斯蘭國」旗幟，他殺了8 人、嚴重傷害12人，應該被判死刑。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年11月2日

特朗普另外宣佈，將啟動程序終止美國綠卡抽籤計劃。塞普夫就是透過這個計劃入籍美國。

美國綠卡抽籤計劃在27年前開始，每年全球給了約五萬名人士美國永久居民身分。在2015年，全球約1.4千萬人申請，49,377人獲得綠卡，當中包括2,524名烏茲別克人。

過往共和黨已在國會嘗試取消有關計劃，但遭民主黨阻撓。

近年的恐襲中，均沒有犯人涉及美國綠卡抽籤計劃，對上一次略有關連的是2002年，一名埃及人在以色列航空公司售票櫃台開槍擊斃兩人，其太太是透過綠卡抽籤計劃移民到美國。