特朗普叫停「綠卡樂透」 華人「美國夢」破滅？

圖片版權 Getty Images Image caption 想取得美國公民身分的申請者須接受面試。

美國紐約發生由烏茲別克移民策動的恐怖襲擊，嫌犯是透過抽籤取得美國綠卡。台灣、港澳居民也具有抽籤資格。特朗普想中止抽籤，對他們會造成什麼影響？

紐約周二（10月31日）發生卡車衝撞自行車道襲擊，造成至少8人死亡。29歲的烏茲別克移民疑犯塞弗洛‧塞普夫（Sayfullo Saipov）是在2010年從烏茲別克透過抽籤移民簽證方案（Diversity Immigrant Visa Program）移民到美國，曾在Uber任職司機。

美國總統特朗普在推特上嚴厲譴責嫌犯，並另外宣佈，將啟動程序終止抽籤移民簽證方案。塞普夫就是透過這個計劃入籍美國。

根據美國國務院網站資料，2014年和2015年度的抽籤移民簽證方案全球線上填表人數都超過1千4百萬人。

圖片版權 Twitter Image caption 特朗普周三在推特發文表示，將中止抽籤，「我們必須更嚴格（且更聰明）。」

台灣及港澳地區居民也有資格參加抽籤。以台灣為例，過去五年的中簽率皆不高於1.2%。這麼低的中簽率，每年還是吸引超過四萬名台灣人登記參加。

大學畢業後赴美留學，接著在加利福尼亞州從事會計相關工作的台灣人遊先生也是登記抽籤的四萬多人中的一人。他對BBC中文網說：「在美國拿簽證很難，有任何機會都試試看。」

去年沒中綠卡樂透的遊先生打算今年再度嘗試，而且他今年面臨更迫切的去留危機──他沒有抽H-1B簽證。「和我一樣在這裏載浮載沉的外國人很多，」遊先生說。

美國為引進國外專業技術人員而設的H-1B簽證，是外國人最普遍在美國合法工作簽證種類。隨著H-1B簽證申請人數每年上升，中簽率隨之下降。加上特朗普上任之後的「美國優先」政策，對於外國人的簽證審查及複查都更加嚴格。

遊先生認為取消綠卡樂透不會對他造成太大影響，「畢竟中簽率很低」。

但在美國三年多的遊先生明顯感受到特朗普上任之後，對移民政策的收緊。以他任職的公司為例，因為非美國籍的員工多，在特朗普上任後，公司被移民局特別調查，半數以上有H-1B簽證的員工被複查資格。

什麼是抽籤移民簽證方案？

抽籤移民簽證方案的美國綠卡抽籤（Diversity Visa Lottery，又稱Green Card Lottery）在27年前開始，每年在全球抽出約五萬五千人取得美國綠卡。

2019年度綠卡額度是5萬人，自2017年10月18日至11月22日開放線上登記。

抽籤計畫設立目的是要增加美國移民的多樣性，因此會依照美國移民組成成份來決定哪些國家或地區的公民具有抽籤資格。

台灣、香港、澳門、馬來西亞、新加坡都在符資格名單內，中國則不符合。

朝鮮也在名單內，過去幾年韓國人移民美國人數大增，因此也被除名。

過往共和黨已在國會嘗試取消有關計劃，但遭民主黨阻撓。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣人具有參加抽籤移民簽證方案的資格。

線上抽籤的門檻很低，申請人只需要線上填寫表格並上傳照片即可。但抽中「綠卡樂透」並不代表就能移民美國。

中簽後符合資格的申請人提交所需證明文件（文憑、出生證明、健康檢查報告等），等候安排參加面試。

以台灣2014年度抽籤為例，申請人44163人，抽中人數723人，實際發送出215張簽證。

根據美國在台協會網頁資訊，肯塔基州威廉堡的美國國務院肯塔基領事中心，是唯一負責管理抽籤移民簽證方案的機構。

為什麼綠卡這麼吸引人？

圖片版權 Getty Images Image caption 在美國加州宣誓成為美國公民的群眾。

遊先生直截了當的對BBC中文說：「如果抽到綠卡，就不用再看僱主臉色。」他聽說過一些想用H1B簽證轉綠卡的外國人，待了五年六年，公司還是不幫他們申請綠卡，最後只能黯然離開美國。

遊先生遇過一個抽中綠卡樂透的中國中年女子，遊先生說該名女子「不太懂英語，平常就去理髮店和其他中國人聊天。」

遊先生表示，美國的薪水相對高、生活品質也比較好，而且法治健全，他想「趁年輕在美國再奮鬥幾年。」

另一名也抽過綠卡樂透的台灣人A小姐說，抽綠卡移民美國，是想給下一代在美國受教育的機會。

台灣的惠安留學移民公司總經理林宗源對BBC中文說，特朗普上任後，「原本拖著不想辦（移民）的人現在趕快要去辦，因為申請移民的資格不久之後就會提高，依親也變難。」

對於特朗普要取消抽籤移民簽證方案，林宗源說這是從另一方面體現「美國優先」──對美國沒有任何貢獻的人，它當然不會隨便就發放綠卡，而抽籤移民對美國沒有任何貢獻，被取消也是預料之內。

中國人不具有抽綠卡樂透的資格，是否有其他途徑？林宗源介紹，有些中國人會先取得位於加勒比海的國家格林納達（Grenada）的護照，格林納達也符合綠卡樂透抽籤資格，因此就能為自己增加一個移民美國的機會。