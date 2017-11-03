青葱時喜愛的歌為什麼一生難忘？

圖片版權 Getty Images Image caption 80年代震驚中國的威猛樂隊

我40歲生日的時候，決定讓朋友給我送花錢買不來的禮物。我請每位朋友寫下他們最喜歡的10首歌，並簡單說明原因。

我是BBC廣播4台《荒島唱片》節目的忠實粉絲。我知道，這些歌單將會給我一個了解朋友的絶好機會。未來的日子，這也將讓我更加深刻地懂得朋友、懂得我為什麼請他們來參加我的生日派對。

江山易改、本性難移。一朝是科學家、永遠是科學家。我無法不注意到朋友選擇歌曲的定式。就連那些最不拘一格、個性鮮明的朋友好像也是更加喜歡那些他們是青少年時喜歡的流行歌曲。

看起來，朋友統統受到了"記憶高峰"（reminiscence bump）這種心理現象的影響。

Image caption 80年代中國大陸搖滾歌星崔健

相比一生中其他任何一個年齡段，我們總是能快速地辨認出青春期那個年代的歌曲，所以更有可能將那些歌收入我們的播放列表。

這種強大的懷舊記憶效應並不僅限於音樂，它同樣適用於書籍、電影、甚至足球明星；而且將伴隨我們一生。那些80、90高齡的人對自己10到30歲之間第一次經歷的事仍然有更加清楚的記憶、更加強烈的偏好。

為什麼記憶對我們的影響如此強大、持久呢？

青春期晚期和成人期早期，大腦的記憶系統最有效。那時，我們也在體驗許許多多人生中的第一次，這也讓那些經歷更加難忘。

但是，我們總是會重聽那段時期的老歌、重憶那段時期的舊事的關鍵原因是，老歌、舊事總能提醒我們不忘我們到底是怎樣一個人。

青葱歲月，是我們性格成型的時期，那時我們會做出許多影響一生的重大決定，我們會開啟親密的長期關係，形成自己的文化、政治信念。這些都決定著我們的身份認同。

如果你去問人，哪些歌曲對你最重要，他們經常會回答，那些和給自己人生帶來很大影響的年代、地點或者人物有關的歌曲。比如第一次沒有父母出門旅行，第一次和未來的人生伴侶的相遇，或者，自我發現的某一個瞬間。

我認識的一位音樂製作人選擇的最喜歡的歌曲選擇之一是"法蘭基奔向好萊塢"（Frankie Goes to Hollywood，80年代走紅的英國樂隊）的"兩個部落"（Two Tribes）。原因？他說，這首歌是他立志成為音響工程師的唯一原因。

許多人還會選擇那些與人生重大時刻、比如婚禮、嬰兒出生、葬禮有關的歌曲。

歌曲懷舊的"記憶高峰"之所以如此明顯，一個可能的原因是，那個年齡段我們聽音樂更多。

音樂可以調節情緒。青春期的心裏波動猶如翻滾過山車般強烈。顧影自憐時可能愛聽Leonard Cohen；奔放狂舞時大概離不開Michael Jackson；百無聊賴？那就來一首The Orb吧。

那時聽過的這些歌會被深深嵌入我們的重要記憶中，不管是正能量還是負能量的。

在我們與BBC 廣播3台所做的"最愛的歌曲"試驗當中，參與調查的人經常會選擇那些他們在深陷悲傷困難之際、或者在享受美好時光時聽過的歌。

這些歌曲好像提醒著我們人生的真諦：人有悲歡離合、月有陰晴圓缺。

青春期的人際關係，不管是和家人、戀人還是朋友，音樂也是基本的粘合劑。

我們在分析了以往的《荒島唱片》後發現，嘉賓選擇某一張唱片最常給出的原因是，那段音樂讓他們想起了某一個人，通常是父母或者伴侶。

有人認為，或許還存在"遺傳性記憶高峰"。音樂心理學家Carol Krumhansl研究發現，青少年也更加喜歡自己父母、祖父母"記憶高峰"時代喜愛的歌曲。

那麼，我兒子喜歡披頭士（甲殼蟲）可能是繼承了我的喜好？反正我是從我父母那裏繼承來的。

另外一個問題，古典音樂有沒有懷舊性"記憶高峰"呢？

迄今為止，大多數有關"記憶高峰"的研究都集中於流行音樂，部分原因是流行音樂更容易按時代區分。

古典音樂迷當中許多都是音樂人，他們對音樂的喜好是否也在很大程度上是根據音樂與人生珍貴記憶的關係決定的呢？他們是不是更傾向於對音樂本身做出客觀評價後再選擇呢？

目前我們仍在繼續BBC對廣播3台聽眾做調查。他們或許對"威猛"這類樂隊記憶不多（注，BBC廣播3台專門播放古典音樂），但是可能會毫不猶豫地選擇貝多芬第九交響樂為自己最喜歡的音樂。

我們的預測是，即使這群非常挑剔的聽眾也會傾向於他們在青年時代第一次聽到的音樂。

音樂、感情、人生經歷之間不可分割的鏈接，在所有人收藏的唱片（現在是否應該說是播放列表？）中都能體現出來。

科學家甚至還發現，大腦的一個特定區域"內側前額內皮層"（medial prefrontal cortex）負責將記憶、感情和某段音樂連接起來。

因此，不管是貝多芬、甲殼蟲還是碧昂斯，有一點我們可以肯定：人生長路漫漫，音樂總能讓我們回憶起青葱歲月的那些難忘記憶，總能把我們和自己最親愛的人聯繫起來。

（注：本文作者凱瑟琳·羅夫戴博士是西敏寺大學認知神經學首席講師。她和BBC廣播3台聯手展開有關音樂與記憶的調查，結果隨後將有專題節目播出。）