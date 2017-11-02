Image caption 15年前女記者哈特利-布魯爾的膝蓋被政客觸摸過，現在被媒體報道成 "摸腿門"醜聞

在美國好萊塢韋恩斯坦性醜聞持續發酵的時候，數十名英國議員被指有不當的性侵行為，引起媒體關注。保守黨助理編撰了包括36名保守黨議員的名單，其中包括6名內閣部長，他們都被指有下流行為。

周三英國國防大臣法倫（Michael Fallon）辭職，他說他的行為"沒有達到"英軍的應有標凖。法倫成為議會性醜聞出現以來第一個辭職的政客。

在英國議會男性議員對女性不檢點的指稱有增無減的時候，英國首相特雷莎·梅許諾要採取行動保護政府僱員不受性騷擾侵犯。英國報道說，為英國政客工作的女性一般都屬於自由職業者，她們沒有投訴僱主的正式渠道。

保守黨眾議院領袖 安德里亞·利德索姆周一說，內閣辦公室正在調查違反部門凖則的高級官員的具體性侵指稱。雖然英國議會裏女員工使用的通訊軟件WhatsApp社交群點到更多有不良嗜好的議員的名字，但到目前為止只有3名議員受到公開指稱。

"亂摸女性"

圖片版權 Reuters Image caption 在保守黨年會上，國防大臣法倫（右）和其他內閣成員歐盟大臣戴維斯（中），外交大臣約翰遜（左）

這個社交群主要由議會的調研人員，秘書，助理組成。他們說議會執政黨和反對黨議員都在辦公室做性事，或者性侵工作人員，給女性員工起性歧視的綽號。

議會這個秘密的WhatsApp社交群裏提到不同黨派的議員都有在電梯裏的"摸索"行為和在出租車裏"亂動的手"。其他被指稱的下流行為還有："聚會上亂摸女性"，某後排議員"永久地被女性被陶醉而且有不當行為"。

在保守黨編撰的這個未經核實的名單中，兩名議員被指召妓，一名著名的女性議員同年輕的男性研究助理髮生婚外性關係。

保守黨前高官據說對秘書調情，要秘書"過來摸摸我陽具有多長"。

最令人震驚的指稱是男性議員中傳閲的一段視頻，裏面三名男子往一名男性議員身上小便。一名議員據說喜歡和"噴女人香水的男性"做愛。

"摸腿門"

脫歐部長馬克·卡尼爾承認對他的秘書做過不敬評論，帶她去倫敦的紅燈區為他妻子購買震動陽具。有人向內閣辦公室舉報卡尼爾，但他否認有過任何不當行為。

Image caption 脫歐部長被指帶女秘書去倫敦的紅燈區為他妻子購買震動陽具

前內閣部長克拉布曾向一名申請去他眾議院辦公室工作的19歲的女性發送色情短信。但是這位44歲的虔誠基督徒說他曾經做過蠢事，但是沒有做色情聯絡。在2013年他被發現給另外一名女性發送有露骨性內容的短信。

涉及性侵指稱的國防大臣法倫承認在2002年多次觸碰女記者茱莉婭•哈特利-布魯爾的膝蓋。

周一哈特利-布魯爾發表聲明說，她當時就警告法倫說，如果他不停止那樣做，她就用拳頭"打他的臉"，因此那件事情已經成為過去。她還說她並沒有感覺自己成了性侵的受害者。

但是這件事已經被媒體報道成 "摸腿門"醜聞。但是15年前膝蓋被觸摸過的女記者哈特利-布魯爾說，法倫因此辭職很"荒謬"。

兩個孩子的父親法倫對記者承認他摸過女記者的膝蓋，但是他已經為15年前的事情道歉過，雙方都認為那件事已經過去。