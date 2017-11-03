特朗普的Twitter帳號突然消失幾分鐘

圖片版權 Twitter Image caption 特朗普的帳號突然消失了幾分鐘，並短暫顯示"抱歉，頁面不存在"字樣。

社交媒體網站"推特"（Twitter）說，美國總統特朗普的Twitter帳號星期四突然消失了幾分鐘，但目前已恢復正常。

Twitter網站表示，特朗普總統的帳號「@realdonaldtrump」被一名公司員工「關閉了」，但澄清說，這位員工當時是最後一天在公司工作。

特朗普的這個帳號被關閉了11分鐘，之後就恢復了正常。Twitter表示正對此展開調查。

美國總統特朗普在社交媒體Twitter上很活躍，他的Twitter帳號有4170萬追隨者，但特朗普尚未對此作出評論。

周四晚間，Twitter用戶突然發現，特朗普的帳號突然消失了幾分鐘，並顯示"頁面不存在"。

在Twitter帳號恢復之後，特朗普發出的首個帖子是關於共和黨的減稅方案。

圖片版權 Twitter Image caption 特朗普積極使用Twitter這個社交媒體平台宣傳其政策並抨擊政治對手

不過，美國總統的官方Twitter帳號「@POTUS」並沒有受到影響。

Twitter網站說，正在調查此事，並將採取措施避免事件再次發生。

Twitter網站後來發表推文說，"我們經過調查發現，這事是推特客戶支援部門一位員工乾的，這位員工是最後一天在公司工作。我們正對此展開內部調查。"

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @TwitterGov Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF — Twitter Government (@TwitterGov) 2017年11月3日

特朗普從2009年３月起就開始使用Twitter。

擁有4170萬Twitter追隨者的特朗普曾表示，社交媒體讓他有機會繞過他口中只有"假新聞"的主流媒體，直接與人民接觸。

在去年美國大選期間以及就任美國總統後，特朗普積極使用Twitter這個社交媒體平台宣傳其政策並抨擊政治對手。