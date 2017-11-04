特朗普訪亞洲5國：11天馬拉松式行程開啟
美國總統特朗普已開始對亞洲為期11天的訪問，期間他將訪問日本、韓國、中國、越南和菲律賓。
這將是25年來美國總統訪亞洲時間最長的一次。
這次訪問背景是美國與朝鮮在核計劃和導彈試驗方面緊張關係升級。
預計特朗普將與韓國和日本統一戰線，同時就朝鮮問題向中國施壓。
特朗普啟程前，中國駐美國大使崔天凱在大使館舉行記者會，稱中方會就特朗普訪華做出"熱情周到"的安排，會按照"國事訪問+"規格來接待。
除檢閲儀仗隊、正式會談和國宴等，還會有一些"特殊安排"，希望兩國元首有充分時間對話，讓特朗普及家人更了解中國歷史文化。
崔天凱表示，中方就朝鮮問題在做不懈努力，其他國家卻在採取導政局勢緊張升級的行動，他認為國際社會做得並不夠，要各方共同努力對話來推進無核化。
特朗普首先飛往美國夏威夷，在那裏聽取美國海軍太平洋司令部的匯報。他還將訪問珍珠港的亞利桑那號紀念碑 ，這是1941年日本偷襲珍珠港並將美國捲入第二次世界大戰的地點。
他和第一夫人梅拉尼亞·特朗普將從夏威夷前往日本，然後前往韓國。
特朗普此前曾與朝鮮就導彈試驗交換了一些火熱言論，但他的助手本周早些時候表示，他不會去朝韓南北邊界嚴格設防的非軍事區（DMZ）。
不過，他將前往首爾南部的美國軍事大廈漢弗萊斯營。
特朗普將出席在越南峴港舉行的亞太經濟合作組織峰會（APEC），並前往河內對越南進行國事訪問。
他最後將參加在菲律賓首都馬尼拉舉行的東盟國家首腦會議。
上一次美國總統的馬拉松式亞洲行是由老布什在1991年底和1992年初完成的。
當年老布什在日本的一場宴會上出現嘔吐暈倒症狀。
美國總統特朗普的亞洲行程：
- 11月5日星期天：抵達日本。與日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）和專業選手鬆山英樹（Hideki Matsuyama）在霞關鄉村俱樂部舉行高爾夫比賽。與安倍舉行雙邊會議。
- 11月7日星期二：在韓國與總統文在寅會談。特朗普也將在韓國國會發表演講。
- 11月8日星期三：抵達中國，並參加一系列活動，包括與中國國家主席習近平會面。
- 11月10日星期五：前往越南峴港，參加APEC峰會。
- 11月11日星期六：前往越南河內，與越南國家主席陳大光等越南領導人進行會談。
- 11月12日星期天：抵達菲律賓馬尼拉參加東盟成立50週年晚宴。
- 11月13日星期一：出席馬尼拉東盟峰會，並與菲律賓總統杜特而特舉行會談