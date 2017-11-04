特朗普訪亞洲5國：11天馬拉松式行程開啟

圖片版權 AFP Image caption 特朗普和第一夫人已經抵達夏威夷。

美國總統特朗普已開始對亞洲為期11天的訪問，期間他將訪問日本、韓國、中國、越南和菲律賓。

這將是25年來美國總統訪亞洲時間最長的一次。

這次訪問背景是美國與朝鮮在核計劃和導彈試驗方面緊張關係升級。

預計特朗普將與韓國和日本統一戰線，同時就朝鮮問題向中國施壓。

Image caption 特朗普的馬拉松行程。

特朗普啟程前，中國駐美國大使崔天凱在大使館舉行記者會，稱中方會就特朗普訪華做出"熱情周到"的安排，會按照"國事訪問+"規格來接待。

除檢閲儀仗隊、正式會談和國宴等，還會有一些"特殊安排"，希望兩國元首有充分時間對話，讓特朗普及家人更了解中國歷史文化。

崔天凱表示，中方就朝鮮問題在做不懈努力，其他國家卻在採取導政局勢緊張升級的行動，他認為國際社會做得並不夠，要各方共同努力對話來推進無核化。

特朗普首先飛往美國夏威夷，在那裏聽取美國海軍太平洋司令部的匯報。他還將訪問珍珠港的亞利桑那號紀念碑 ，這是1941年日本偷襲珍珠港並將美國捲入第二次世界大戰的地點。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普聽取美國海軍太平洋司令部的通報。

他和第一夫人梅拉尼亞·特朗普將從夏威夷前往日本，然後前往韓國。

特朗普此前曾與朝鮮就導彈試驗交換了一些火熱言論，但他的助手本周早些時候表示，他不會去朝韓南北邊界嚴格設防的非軍事區（DMZ）。

不過，他將前往首爾南部的美國軍事大廈漢弗萊斯營。

特朗普將出席在越南峴港舉行的亞太經濟合作組織峰會（APEC），並前往河內對越南進行國事訪問。

他最後將參加在菲律賓首都馬尼拉舉行的東盟國家首腦會議。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普訪亞洲 各國想得到什麼？

上一次美國總統的馬拉松式亞洲行是由老布什在1991年底和1992年初完成的。

當年老布什在日本的一場宴會上出現嘔吐暈倒症狀。

美國總統特朗普的亞洲行程：