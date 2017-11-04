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美國總統特朗普已經啟程開始上任後首次亞洲之行，此行將依次訪問日本、韓國、中國、越南和菲律賓。

對他來說，此次訪問的每一站都將在貿易和規矩方面存在各自不同的挑戰。以下是觀察他此行亞洲行的非完整版入門級手冊。

首站：朝鮮陰影

特朗普的亞洲行始於美國在該區域最親密的盟友：日本和韓國。但他們談論的議題一定包括朝鮮。

平壤方面今年已經兩次發射穿越日本領空的遠距離導彈，還進行了第六次、也是迄今為止規模最大的一次核試驗。儘管面對日趨嚴厲的制裁，朝鮮領導人金正恩沒有在武器研發方面顯示出任何減速跡象。

一些急性子的觀察者想知道，特朗普的訪問會不會促使朝鮮作出輕率舉動。事實上，特朗普在訪問日本和韓國時也不會將眼光只盯住朝鮮。

特朗普的日韓行要點如下：

特朗普能提供多少承諾？在日本市民已經多次演練遭遇朝鮮核攻擊的情景後，東京方面需要美國在軍事合作方面提供明確答案。位於火線前沿的韓國也需要同樣的答案。

特朗普會在距離朝鮮如此之近的地方發推特嗎？特朗普一度在個人推特上對朝鮮領導人金正恩發出了史無前例的警告。首爾方面可能希望他降低聲調，以保持談判的可能性。如果特朗普在朝韓邊境附近和金正恩"交火"，其後果不會太好。

特朗普會喜歡古阪大魔王的歌曲嗎？在東京他將會見Piko太郎的扮演者古阪大魔王。特朗普會喜歡那首網絡上瘋傳的歌曲《PPAP》嗎？

特朗普這次怎麼和安倍握手？特朗普和日本首相安倍的關係被認為非常緊密。但人們更願意觀察他倆這次握手的姿勢。

圖片版權 Twitter/Pikotaro Image caption 在網上爆紅的日本歌手古阪大魔王將和特朗普會面。

下一站：北京論劍

中國是朝鮮最主要經濟伙伴。特朗普可能會在北京尋求對進一步制裁朝鮮的支持。

但是，中國領導人習近平剛剛在黨代會上鞏固了自己的地位，大權在握。他可能不會做出更多妥協。

很少有觀察者認為中美關係會發生極大改變，他們更注意觀察全球權力平衡發生變化的蛛絲馬跡。

中國早前宣佈推出2013個"一帶一路"項目，試圖以中國為中心構建覆蓋全球的龐大貿易網絡。

特朗普的中國行要點如下：

特朗普會宣示軍事實力嗎？在朝鮮危機的掩蓋之下，南中國海爭端最近幾個月顯得比較安靜。但中國也可能進一步在這片爭議海域拓展實力。

特朗普會在貿易問題上作強硬表態嗎？特朗普在競選過程中大聲譴責中國"不公平的貿易政策"以及操縱匯率，稱美國人的工作機會因此流失。他還把美國對中國的巨額貿易赤字稱為"可恥"。但現在他能兌現承諾嗎？

中國社交媒體上會出現新網紅嗎？中國網民的創造力有口皆碑——還記得習近平會見奧巴馬後維尼熊和老虎成為網紅的故事嗎？這一次，中國網民能跑贏刪貼的人嗎？

圖片版權 AFP/Weibo Image caption 類似於維尼熊和老虎這樣的網紅會再度出現嗎？

尾聲：東南亞交鋒

在特朗普抵達越南和菲律賓之時，他對美國在亞洲的定位應該更加清楚。

貿易可能是一個主要因素。特朗普宣佈美國推出TPP（《跨太平洋伙伴關係協定》），這讓包括APEC東道國越南在內的亞洲各國感到挫敗。

就連日本和韓國也擔心美國會從傳統的雙邊自貿協定中退出。

圖片版權 Reuters Image caption 直言無忌的兩位領導人將如何會談？

特朗普的"美國優先"戰略主要是為了迎合國內選民，但卻難以得到貿易合作伙伴的讚許。

特朗普的東南亞之行要點如下：

特朗普會談論人權嗎？越南和菲律賓都曾經把發表不同政見的博客作者投入監獄。菲律賓還開展了備受爭議的禁毒戰，其人權紀錄時好時壞。特朗普會把這些事說出來嗎？

特朗普和杜特爾特會面。這是兩個以坦率直言著稱的領導人，他們的會談必定十分有趣。杜特爾特已經在向中國示好，就像以前對傳統盟友美國那樣。