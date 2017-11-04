特朗普女兒在日本談性騷擾：「決不能忍受」

圖片版權 Reuters Image caption 日本首相安倍晉三親自歡迎伊萬卡並為她主持演講。

美國總統特朗普的女兒兼顧問伊萬卡（Ivanka Trump）在東京舉行的一次峰會上說，對於女性的性騷擾"決不能被忍受"。

她還呼籲在"男性佔支配地位的傳統領域"為女性增加更多平等機會。

有官員對現場大量的空座提出了批評，據稱這是出於安保考慮。

伊萬卡的父親被指和多起性騷擾和性侵有關，但他的工作人員否認了所有指稱。

鹹豬手、強行親吻、闖進選美大會更衣室，這些都是特朗普在競選總統期間遭到的指控。

過去數周裏，性騷擾成為一個全世界熱烈討論的話題——好萊塢著名製片人韋恩斯坦性騷擾醜聞不斷發酵，網上發起了以#metoo為主題標籤的故事分享。英國國防大臣邁克爾•法倫（Michael Fallon）由於被指觸摸過一名電台女記者的膝蓋而辭職。

白宮發言人桑德斯上周堅稱，所有女士關於特朗普性騷擾的指控都是撒謊。

伊萬卡在東京舉行的世界婦女大會上說，"有的時候，我們的工作文化沒有對女性給予足夠的尊重。"

"這表現為很多種形式，包括性騷擾。這（些行為）決不能被忍受，"她說。

圖片版權 AFP

她敦促全世界在STEM領域即科學、技術、工程及數學領域增加女性的參與度。

她還專門提到，男人不會被像女人被稱為"職業女性"那樣被稱為"職業男性"。

"當我的女兒阿拉貝拉長大之後，我希望她的角色定義不再取決於是在家裏工作還是社會上工作，"伊萬卡說。

伊萬卡在東京發表演講是在特朗普首次亞洲之行開始前的幾天。

《華盛頓郵報》記者在會議現場發推特展示了演講現場空蕩蕩的座位。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @annafifield This is what the hall in Tokyo looked like as Ivanka Trump gave her speech at a Japanese government women’s conference pic.twitter.com/7IzXMpxa6b — Anna Fifield (@annafifield) 2017年11月3日

有報道稱官員們譴責了過於嚴厲的安檢程序，但沒有報道指現場出現排長隊的現象。

日本首先安倍晉三在同一場峰會上表示，政府應該採取措施讓更多女性工作。

日本職場性別差異很大。在世界經濟論壇2017年的全球性別差距報告中，日本在所有144個國家中名列114位。該報告在伊萬卡演講前發佈。

身為父親顧問的伊萬卡在加入白宮後將女性事務作為自己的主攻領域。