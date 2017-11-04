烏魯魯之外 還有哪些名山禁止攀頂？

Image caption 艾爾斯岩（又名烏魯魯）被澳大利亞原住民奉為神山

10月31日，澳大利亞政府宣佈，從2019年開始，舉世聞名的地標式山峰烏魯魯將禁止攀登，理由是澳大利亞原住民將其視為神山。

這個決定並非開天闢地第一遭，世界上已經有不少其他山峰對登山者說不，理由則各式各樣，包括安全、宗教信仰和生態保護。

野生生物保護學會估計，全世界有大約８３％的地表受到人類活動影響。比如，珠穆朗瑪峰就面臨垃圾泛濫和擁擠為患，引發限制登山呼籲。

下面是地球上五個禁止或限制攀登的知名山峰。

圖片版權 Getty Images Image caption 不丹的岡嘎本孫峰是世界上唯一未登最高峰。

不丹岡嘎本孫峰 (Gangkhar Puensum)

這座山峰通常被叫做"從未被登頂的最高峰"，峰頂海拔７５７０米，位於喜瑪拉雅山區不丹王國和尼泊爾交界處。

山名大致可翻譯成"神靈三兄弟白峰"。這或許解釋了為什麼不丹當局１９９４年宣佈禁止攀登這座山峰，以示尊重當地居民的精神信仰。

２００３年，不丹還出於環保理由，宣佈將逐漸實施境內全面禁止登山。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國新墨西哥州的地島孤山 - 船艦岩

美國 船艦岩 (Shiprock)

此山位於美國新墨西哥州，是一座地島狀孤山，體積不大，兀然矗立在一片平原上。

這座山高２１８８米，是當地納瓦霍族原住民的神山。１９７０年一名登山者在山裏死亡，之後納瓦霍自治當局下令封山，宣佈登山非法。

納瓦霍人認為亡故者的靈魂會帶來厄運。

不過，常有登山者設法拿到許可進去登山，而登山客在那裏死亡的事也時有所聞。

Image caption 「根據宗教傳統，女子禁止入內」，

日本 大峰山 (Mt Omine)

日本奈良的大峰山可以攀登，但山上岳峰的道場和寺廟被視為聖域，嚴禁女性進入。上山途中有一處"女人結界"，所有女性到這裏必須駐足不能繼續往上走。

大峰山高１７１９米，位於古都奈良。

據信，此山的女性禁足令跟女性例假和生育「污血」有關，另外，傳統認為女性會使虔誠的朝聖者禪心不定。

女權主義者每年都會去挑戰"女性不得入內"的規矩 ，還曾因為有這片區域禁止女性入內而反對紀伊山脈神道教聖地被納入世界遺產名錄，但這個有１３００年歷史的禁令至今未被破除。

圖片版權 Public Domain Image caption 柏爾金字塔是個火山堆島嶼

澳大利亞 柏爾金字塔 (Ball's Pyramid)

此山是古火山遺址，世界最高的火山堆，距離澳洲太平洋海岸７８７公里。

１９８６年，澳大利亞政府宣佈禁止攀登柏爾金字塔島，同年，它被聯合國教科文組織列為世界歷史文化遺址。

１９８０年代，科學家在那裏發現了一種以前認為已經滅絶的昆蟲，由此產生關注，擔心登山活動可能會對這種昆蟲構成生態危害。

２０１４年，澳大利亞富翁迪克·史密斯（Dick Smith）公開宣佈，如果有人願意打破禁令去那裏登山，他願意出兩張環球旅行機票，並支付３９００澳元的違規罰款。他本人曾於１９６４年和１９８０年兩次登頂。

Image caption 菲律賓巴納豪火山是活火山

菲律賓 巴納豪火山 （Mt Banahaw)

巴納豪火山高２１７０米，被視為神山。2004年菲律賓環保部門宣佈禁止登頂，關閉部分進山口，進入非限制區需申請許可。

環保組織擔心山區生態環境惡化，尤其是垃圾泛濫問題嚴重，一直推動限制登山。

不過，這座山實際上是一座活火山，最近一次噴發是在1843年。

多年來仍不斷有公司組織遊客進入限制區。據悉菲律賓政府在考慮是否永久性禁止登頂巴納豪。