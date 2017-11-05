圖片版權 Reuters Image caption 日本媒體稱特朗普與安倍將展示「蜜月關係」。

美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）抵達日本東京開展其馬拉松式亞洲訪問行程之際，不點名地向敵視美國國家發出警告。

特朗普星期天（11月5日）說：「沒有任何人、沒有任何獨裁者、沒有任何政權……該低估美國的決心。」

這是特朗普會見駐日美軍士兵時的講話內容。特朗普並未點名此番言論是否針對朝鮮，但觀察人士普遍預計特朗普此行將與日本首相安倍晉三和中國國家主席習近平等商討如何應對平壤威脅。

隨行採訪的BBC北美事務記者阿里姆·馬克波爾（Aleem Maqbool）分析說，亞太區內其他國家也許會對特朗普近乎口沒遮攔地威脅朝鮮感到緊張，但至少為日本的東道主所樂見。

特朗普此行始於日本，繼而將依次造訪韓國、中國和越南，最終以菲律賓作結，是美國在任總統25年來歷時最長的一次亞洲之行。

此前一次針對亞洲的馬拉松式訪問橫跨1991年底至1992年初進行，當時的在任總統為老喬治·布什（George HW Bush）。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普訪亞洲，各國想得到什麼？

特朗普的專機空軍一號星期天早上從夏威夷飛抵東京近郊的駐日美軍橫田空軍基地著陸後，隨即轉到基地內會見駐地美軍士兵。

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特朗普其後來到埼玉縣霞關鄉村俱樂部與安倍晉三見面。安倍晉三要在這裏開展一場「高球外交」，這裏也是日本共同社所提到，安倍與特朗普四次一同進餐的第一個地點。

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共同社稱，高爾夫是安倍與特朗普的共同愛好，借此向國內外展現蜜月關係。

BBC記者麥迪文（Stephen McDonell‏）說，安倍晉三給特朗普送上了一頂鴨舌帽，上面寫著：「唐納德與晉三：讓同盟更顯偉大」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @StephenMcDonell So Shinzo Abe just gave golfing buddy Donald Trump a hat with the words “Donald and Shinzo: Make Alliance Even Greater”. (This is real) — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) 2017年11月5日

有圖為證，兩位領導人還簽上了大名：

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此時，美國第一夫人梅拉尼婭·特朗普（Melania Trump）已被日本首相夫人安倍昭惠領到東京銀座的名店買珍珠去。

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一些親美群眾湧到霞關鄉村俱樂部外集會歡迎特朗普，不過這不代表沒有人反對特朗普到訪日本。

在東京潮流聖地涉穀，一些旅日美僑與反美日本群眾舉行了倒特集會。他們尤其不滿特朗普威脅以武力對付朝鮮。

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