圖片版權 Getty Images Image caption 越南首都河內街頭。

越南宣佈廢除參考中國而來、實施四十多年的戶籍制度。

在戶籍制度下，個人須登記一個固定住址，個人的教育、醫療、社會保險、衛生、購房、就業等等都與個人的戶籍息息相關。

越南的戶籍制度參考中國的制度而來，1975年越南統一，成為越南社會主義共和國，戶籍制度也在當年於全國全面推行。

BBC越南語記者范娥（Nga Pham）報道，戶籍制度設立之初，是要控制人口從鄉村向城市流動，因此人民的就學、就業與社會福利都與戶籍有關。而政府也藉戶籍制度控制政治異議份子。現在越南政府表示，將透過數字化身分證號碼來管理人口。

這項大變革發生在越南將舉辦亞太經合組織會議（APEC）的前夕。美國總統特朗普、中國國家主席習近平都可望參加。

BBC記者范娥報道，越南政府選在這個時間點宣佈改革，可能是想傳遞一個訊息──越南正在擁抱民主價值，而且未來將有更多改革、更加開放。

隨著經濟發展，國家不再實行計畫經濟，越來越多的鄉村人口擺脫戶籍的牽絆向城市尋求發展，但戶籍制度讓他們成為城市的「二等公民」，衍伸出其他問題。越南和中國都一樣，逐步修正、更多的是放寬戶籍制度。

越南在2013年宣佈，居住在首都河內的居民，如果居住滿三年、有工作證明、購有房產或是與有城市戶籍的親戚同住者，就可以獲得永久居民身分。

中國的戶籍制度

圖片版權 Getty Images Image caption 北京吸引了許多沒有北京戶口的人前來打工。

中國自1958年頒布《戶口登記條例》及配套制度，正式實施戶籍制度，限制農村人口流入城市，城鄉分離的「二元經濟模式」從此在中國發展。

在嚴格的戶籍制度下，1960、70年代自動流動的人口幾乎沒有。城市生活的必需品、糧食都是憑戶口憑票證供應，沒有戶口等於無法生存。

但在經濟發展下，「非農業戶口」獲得的利益遠大於「農業戶口」，在特定工作需要城市戶口的情況下，戶籍制度也限制了階級流動的可能性。

1980年代後戶籍制度鬆動；2014年開始，中國進一步修正戶籍制度，各地取消了農業戶口與非農業戶口的分別，統一登記為居民戶口。

各地戶口遷移政策也普遍放寬，不少大中城市適當降低了落戶門檻，放寬「暫住證」轉為「居住證」的限制。在北京、上海、廣州、深圳等大城市，建立「積分落戶制度」，拓寬農業轉移人口落戶的渠道。