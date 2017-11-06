「天堂文件」：避稅天堂裏的權貴秘密

圖片版權 EPA Image caption 洩露文件顯示，英女王的私人領地在離岸公司投資了一千萬英鎊的私人資金

大批新近洩露的金融文件顯示，包括英女王私人領地在內的各國權貴和巨富，將大量財富秘密投資在離岸「避稅天堂」中。

文件揭示，美國特朗普政府商務部長威爾伯∙羅斯（Wilbur Ross）擁有股份的公司，與一個受美國制裁的俄羅斯商人有商業往來。

此次洩露的文件被稱為「天堂文件」（Paradise Papers），共有1340萬件，主要從一家大型離岸金融公司取得。

全球各地近一百家新聞機構參與了對「天堂文件」的調查，BBC的新聞調查節目《廣角鏡》（Panorama）也是其中之一。

像去年的「巴拿馬文件」一樣，這批文件也是由德國《南德意志報》取得的。該報請求國際調查記者聯盟（ICIJ）統籌該項調查，英國《衛報》也參與了調查。

周日（11月5日）公開的信息只是一小部分。信息公布將持續一周，公開的稅務和財政信息涉及數以百計的個人和公司，其中許多與英國關係密切。

你的器材不支持播放多媒體材料 「天堂文件」：如何透過避稅天堂隱藏財富？

此次公布的文件顯示，許多政治人物、跨國公司、知名人士和高淨值人士利用由信託基金、基金會和空殼公司組成的複雜架構，避免支付稅金或隱藏其商業交易。

文件中涉及的絶大多數交易並不違反法律。

周日公布的其他重要信息包括：

加拿大總理特魯多的一位重要助手參與的一個離岸金融項目，可能使加拿大政府損失了數百萬美元的稅金。特魯多曾積極倡導取締避稅天堂，而最新披露的信息可能使其難堪。

英國保守黨的重要金主、曾任該黨副主席的阿什克羅夫特勳爵（Lord Ashcroft）可能曾違反有關離岸信託基金的管理規定。另外，儘管曾有媒體報道，阿什克羅夫特勳爵已成為英國的永久稅務居民，但有些文件顯示，他在上議院擔任議員期間仍保留了其"非稅務居民"的身份。

伊朗富豪法哈德·莫西裏（Farhad Moshiri）2016年購買了英超埃弗頓足球俱樂部（Everton FC）近一半的股權。但文件顯示，俄羅斯億萬富翁阿利舍爾·烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov）可能是莫西裏的資金來源。如果屬實，擁有阿森納足球俱樂部30.4%股權的烏斯曼諾夫可能同時間接擁有埃弗頓的股份。這是違反英超規定的。

其他參與調查的媒體可能在報道影響其所在地區的相關新聞。

為何「天堂文件」與英女王有關？

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「天堂文件」顯示，英女王有約一千萬英鎊（1千3百萬美元）的私人財富投入了離岸避稅天堂。

替女王經營其價值五億英鎊的私人地產的「蘭開斯特公爵領地」（Duchy of Lancaster）將這筆錢存入了開曼群島和百慕大群島的基金中。

這些投資並不違法，也並不說明女王沒有繳稅。但許多人可能會問，英國君主進行離岸投資是否恰當。

「蘭開斯特公爵領地」曾對電器零售商BrightHouse進行小額投資，而該公司讓顧客按揭付款，從中徵收高額利息，因此被指控盤剝窮人。

另一個投資對象是一個叫Threshers的零售連鎖店，該店後來破產，令政府損失稅款1750萬英鎊，並造成6千人失業。

圖片版權 Alamy Image caption 女王名下的「蘭開斯特公爵領地」曾投資零售店BrightHouse

「蘭開斯特公爵領地」說，它並不參與基金的投資決策。沒有證據表明女王對這些具體的投資項目有任何了解。

「蘭開斯特公爵領地」過去曾說過，它對有可能影響女王名譽的做法或疏失給予「持續的考慮」，而女王對公爵領地抱有"強烈的興趣"。

羅斯和特朗普

美國億萬富翁威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）曾在上世紀九十年代幫助特朗普避免破產的命運。特朗普當選總統後，任命羅斯為美國商務部長。

此次公布的文件顯示，羅斯持有股份的一家航運公司為一家俄羅斯能源公司運輸石油和天然氣，每年盈利數百萬美元。而這家俄羅斯公司的股東包括普京總統的女婿和兩個受到美國政府制裁的人士。

這難免再次引起有關特朗普團隊與俄羅斯關係的爭議。特朗普上任以來，一直有人聲稱，他的團隊與俄羅斯政府串通，試圖影響美國大選的結果。特朗普稱這是「假新聞」。

圖片版權 AFP Image caption 羅斯與特朗普

洩露文件來自何處？

此次洩露的文件大多來自一個名叫「阿普比」（Appleby）的公司。該公司設在百慕大，是世界上最大的離岸法律服務企業之一，幫助客戶在低稅率、甚至零稅率的司法管轄區進行投資。

《南德意志報》獲取了阿普比公司的文件，以及加勒比海地區的一些公司註冊信息。該報沒有披露信息來源。

參與調查的媒體認為，這項調查符合公眾利益，因為以往洩露的有關離岸金融中心的信息已多次暴露出該領域的不法和違規行為。

針對此次的信息洩露，阿普比公司說，它相信「沒有證據表明該公司及其客戶有任何錯誤行為」，並堅稱「我們不容忍非法行為」。

離岸金融是什麼？

離岸金融指企業或個人通過在本國以外的司法管轄區設立的、不受本國金融法規管制的金融機構進行資金融通活動，以享受稅務優惠。

這類司法管轄區常被稱為「避稅天堂」，業內人士往往稱其為「離岸金融中心」（OFC）。

這種「避稅天堂」一般都比較穩定、可靠，保密程度高，經常設在小島上，但也不都是這樣。不同的離岸金融中心對違規行為的監管力度也不同。

英國是離岸金融業的巨頭。英國的許多海外領土和屬地是離岸金融中心，許多為離岸金融業服務的律師、會計和銀行家都在倫敦金融城工作。

離岸金融業的服務對象是超級巨富。《無邊界資本：財富管理經理與百分之一富人》的作者布魯克·哈靈頓（Brooke Harrington）說，離岸金融服務的不是百分之一的富人，而是十萬分之一的超級富豪。她說，50萬美元的資本根本不能達到離岸金融業的門檻。

離岸金融對普羅大眾有影響嗎？

離岸金融涉及大量的金錢。美國波士頓諮詢公司說，離岸金融中心匯集了多達十萬億美元的資金。這個金額相當於英國、日本和法國這三個國家的GDP的總合。這可能還只是一個保守的估計。

批評離岸金融的人士認為，該行業的保密和不透明導致不法行為泛濫，其避稅行為加劇了社會不平等。他們還說，各國政府對該行業的管制既遲緩又無力。

布魯克·哈靈頓說，如果富人成功避稅，那麼窮人就要被迫承擔更多的經濟壓力。「政府必須有一定的資金才能運作，如果政府從富人和企業徵收的稅款受到損失，那麼就不得不從我們身上拿走更多。」

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英國議會公共賬目委員會（Public Accounts Committee）主席、工黨議員瑪格麗特·希利爾（Meg Hillier）對《廣角鏡》節目說：「我們需要知道什麼（業務）在利用離岸金融。如果離岸金融沒有這麼不透明，那這些事情就不會發生……我們需要透明度，我們需要讓陽光照進這個領域。」

離岸金融業界的說法？

離岸金融中心自我辯護說，如果這樣的金融中心不存在，各國政府徵稅時就會無所顧忌。這些離岸中心並不是坐守大量現金，而是促使資金在全球流動。

百慕大前財政部長鮑勃·理查茲（Bob Richards）在接受《廣角鏡》節目訪問時仍然在任。他說，各國應該自己處理好稅收問題，幫其他國家徵稅並不屬於他的職責範圍。

理查茲和英國皇家領地馬恩島（Isle of Man）的首席部長霍華德·奎爾（Howard Quayle）都認為，他們的地區不應被視為避稅天堂，因為其監管有效，而且完全遵守國際財務報告凖則。

阿普比公司以前也曾說過，離岸金融中心「對犯罪、貪腐或迫害行為的受害者提供保護，使他們得以躲避腐敗的政府」。

「天堂文件」

所謂「天堂文件」是近期洩露的一批文件，大多來自離岸法律服務公司「阿普比」，也包括19個稅收管轄區的公司註冊信息。

這批文件共計1340萬份，揭示了各國政治人物、名人、大公司和商界領袖的財務交易情況。

這些文件是由德國《南德意志報》首先獲得的，該報隨後邀請國際調查記者聯盟（ICIJ）共同進行調查。

全球有67個國家的近百家媒體參與了這項調查，BBC的調查是由《廣角鏡》新聞調查節目主導的。

BBC並不了解信息來源的身份。