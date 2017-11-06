美軍：地面進攻是摧毀朝鮮核武的「唯一方法」

  • 2017年 11月 6日
U.S. soldiers on M113 armored vehicles take part during the Warrior Strike VIII exercise at the Rodriguez Range on September 19, 2017 in Pocheon, South Korea. 圖片版權 Getty Images
Image caption 9月19日，美國士兵乘坐M113裝甲車在韓國參加"勇士打擊"演習。

美國國防部一項評估稱，要完全毀滅朝鮮核武計劃所有設施，唯一方法是發動地面入侵行動。

美國海軍少將麥克爾·杜蒙（Michael Dumont）代表美國參謀長聯席會議，回覆國會議員劉雲平（Ted Lieu）稱，要估算地面進攻可能造成的傷亡，即使作最粗略的估算也十分困難。他又交代了地面進攻首一小時內的行動。

「要找出並確保摧毀朝鮮核武計劃的所有部份，唯一的方法是地面進攻。」杜蒙回覆劉雲平關於美朝可能衝突的問題時表示。

在美軍嘗試摧毀朝鮮「深埋地下」的核設施時，需冒的風險是朝鮮可能會以核武還擊。

「要再詳細討論，最好進行一次機密簡介會。」杜蒙補充。

在軍事問題上，美國參謀長聯席會議會直接向總統提出建議。

過去幾個月，華盛頓及平壤陷入隔空罵戰，平壤指特朗普是「精神錯亂的美國老糊塗」，特朗普則稱若朝鮮威脅美國或其盟友，將會以「火焰與暴怒」回應，又稱美方或要「摧毀」朝鮮。

圖片版權 KCNA / EPA
Image caption 過去幾個月，華盛頓及平壤陷入隔空罵戰。

目前，特朗普正出訪亞洲多國，預計朝鮮核問題將會是主要議程。一反過去數月的態度，他在一個電視節目中表明，願意與朝鮮最高領導人金正恩會面。

節目主持問特朗普是否願與「獨裁者」會面，特朗普回應：「我跟誰會面都可以。」

「我不認為這是示強或示弱，與人進行會面本身是件好事。我當然對此持開放態度，但要看形勢，我覺得目前談這個太早了。」

本身屬於民主黨的劉雲平，聯同十多名軍人出身的國會議員發表聲明，指國防部這項評估「令人深感不安」，指美朝軍事衝突「可能在交戰頭幾天內，就造成數十萬、甚至百萬計的傷亡」。

「這項評估印證了外界一直以來的想法：面對朝鮮問題，美國沒有任何好的軍事選項。」

聲明又呼籲特朗普「停止作出阻礙外交談判、將美國軍人置於險地的挑釁性言論」。

杜蒙的信件在開首就表明，參謀長聯席支持以經濟及外交渠道解決朝鮮問題，先於任何軍事行動。
Image caption 首爾民防演習（資料圖片）

信中又指，可能造成的傷亡數字，要視乎朝鮮對韓國首都首爾發動的攻擊有多強，以及韓鮮在攻擊前會否事先警告美軍及其盟友。首爾距韓朝邊界僅56公里。

杜蒙又指，美軍可以火炮及空襲還擊，降低傷亡。

參謀長聯席會議亦憂慮，朝鮮會在衝突中，動用被國際公約禁止的生物武器，或該國從未答允摧毀的化學武器；美軍相信，朝鮮目前擁有化武。

在杜蒙作出回應前不久，無黨派的美國國會研究服務處發表一份報告，當中預計即使韓鮮不使用被禁止的生化武器，死亡人數仍將數以萬計。

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