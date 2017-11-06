美軍：地面進攻是摧毀朝鮮核武的「唯一方法」

圖片版權 Getty Images Image caption 9月19日，美國士兵乘坐M113裝甲車在韓國參加"勇士打擊"演習。

美國國防部一項評估稱，要完全毀滅朝鮮核武計劃所有設施，唯一方法是發動地面入侵行動。

美國海軍少將麥克爾·杜蒙（Michael Dumont）代表美國參謀長聯席會議，回覆國會議員劉雲平（Ted Lieu）稱，要估算地面進攻可能造成的傷亡，即使作最粗略的估算也十分困難。他又交代了地面進攻首一小時內的行動。

「要找出並確保摧毀朝鮮核武計劃的所有部份，唯一的方法是地面進攻。」杜蒙回覆劉雲平關於美朝可能衝突的問題時表示。

在美軍嘗試摧毀朝鮮「深埋地下」的核設施時，需冒的風險是朝鮮可能會以核武還擊。

「要再詳細討論，最好進行一次機密簡介會。」杜蒙補充。

在軍事問題上，美國參謀長聯席會議會直接向總統提出建議。

過去幾個月，華盛頓及平壤陷入隔空罵戰，平壤指特朗普是「精神錯亂的美國老糊塗」，特朗普則稱若朝鮮威脅美國或其盟友，將會以「火焰與暴怒」回應，又稱美方或要「摧毀」朝鮮。

圖片版權 KCNA / EPA Image caption 過去幾個月，華盛頓及平壤陷入隔空罵戰。

目前，特朗普正出訪亞洲多國，預計朝鮮核問題將會是主要議程。一反過去數月的態度，他在一個電視節目中表明，願意與朝鮮最高領導人金正恩會面。

節目主持問特朗普是否願與「獨裁者」會面，特朗普回應：「我跟誰會面都可以。」

「我不認為這是示強或示弱，與人進行會面本身是件好事。我當然對此持開放態度，但要看形勢，我覺得目前談這個太早了。」

本身屬於民主黨的劉雲平，聯同十多名軍人出身的國會議員發表聲明，指國防部這項評估「令人深感不安」，指美朝軍事衝突「可能在交戰頭幾天內，就造成數十萬、甚至百萬計的傷亡」。

「這項評估印證了外界一直以來的想法：面對朝鮮問題，美國沒有任何好的軍事選項。」

聲明又呼籲特朗普「停止作出阻礙外交談判、將美國軍人置於險地的挑釁性言論」。

杜蒙的信件在開首就表明，參謀長聯席支持以經濟及外交渠道解決朝鮮問題，先於任何軍事行動。

Image caption 首爾民防演習（資料圖片）

信中又指，可能造成的傷亡數字，要視乎朝鮮對韓國首都首爾發動的攻擊有多強，以及韓鮮在攻擊前會否事先警告美軍及其盟友。首爾距韓朝邊界僅56公里。

杜蒙又指，美軍可以火炮及空襲還擊，降低傷亡。

參謀長聯席會議亦憂慮，朝鮮會在衝突中，動用被國際公約禁止的生物武器，或該國從未答允摧毀的化學武器；美軍相信，朝鮮目前擁有化武。

在杜蒙作出回應前不久，無黨派的美國國會研究服務處發表一份報告，當中預計即使韓鮮不使用被禁止的生化武器，死亡人數仍將數以萬計。