圖片版權 AFP Image caption 威爾伯·羅斯在特朗普的商業和政治生涯中都扮演了關鍵角色。

最新披露的「天堂文件」（Paradise Papers）顯示，美國總統特朗普政府內部一個重要成員與俄羅斯總統普京的一個正受到美國制裁的重要親信有商業往來。

美國商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）在一家叫做「導航控股」（Navigator Holdings）的公司持有股份，該公司每年通過為俄羅斯能源企業西伯利亞－烏拉爾石油化學和天然氣公司（Sibur）輸送石油和天然氣賺取數百萬美元。

西伯利亞－烏拉爾石油化學和天然氣公司的兩名主要股東正在受到美國某種形式的制裁。

美國商務部一名發言人未有否認有關披露。

「羅斯部長不談論任何與跨海運輸船有關的問題，」該發言人接受《BBC廣角鏡》（Panorama）節目訪問時說。這名發言人同時表示，羅斯部長「密切配合商務部的道德委員會人員以保證最高標凖的從業道德」。

西伯利亞－烏拉爾石油化學和天然氣公司的另一名持股人是俄羅斯總統普京的女婿基里爾·沙馬洛夫（Kirill Shamalov）。

他持有該公司3.9%的股權。該公司的主要持股人分別是與12家關聯公司一起受到美國個別制裁的根納季·季姆琴科（Gennady Timchenko），以及列昂尼德·米赫爾松（Leonid Mikhelson）——他主要經營的諾瓦泰克（Novatek）公司也同樣受到制裁。

西伯利亞－烏拉爾石油化學和天然氣公司以及沙馬洛夫本人則未有受到制裁，但是沙馬洛夫的父親尼科拉伊則在受制裁者之列。

該名美國商務部的發言人表示，羅斯從未與上述三名俄羅斯持股人見面。

在俄羅斯於2014年吞併克里米亞半島之後，美國對其實施部分制裁。另一些制裁則是在去年作出，原因是俄羅斯被指干預了美國總統大選。

最新披露的文件將再次引起有關特朗普團隊與俄羅斯有關聯的疑問。特朗普的總統任期至今備受通俄指控的籠罩，俄羅斯被指試圖影響美國總統選舉的結果。特朗普曾指有關指控是「假新聞」，一個特別委員會正在對相關問題進行調查。

威爾伯·羅斯與特朗普相識超過四分之一世紀。在1990年代特朗普在大西洋城的泰姬陵賭場（The Taj Mahal）預先訂立公司與債權人之間的破產協議時，羅斯在當中擔當了關鍵角色。

特朗普的傳記作者大衛·凱·約翰斯頓（David Cay Johnston）告訴《BBC廣角鏡》：「如果不是有威爾伯·羅斯，唐納德·特朗普就不會入主白宮。」

主要客戶

威爾伯·羅斯參與創辦的「WL Ross & Co」公司最初在2011年首次投資導航控股公司。

一項調查發現，羅斯通過在開曼群島的多家公司繼續持有在導航控股公司持有財政利益。

這些開曼群島的公司當中，其中一些是在羅斯成為商務部長時被披露，但是在相關披露規則下，他毋須申報自己在導航控股公司當中的利益。

該公司的2016年度報告顯示，31.5%的股權仍然被羅斯持權的實體所擁有，不過羅斯本人具體所持有的股值則不明確。

當特朗普遇上羅斯

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普在1990年開張泰姬陵賭場

在1990年，一場引人注目的財政博弈之後，特朗普在大西洋城開了他的第三家賭場——泰姬陵賭場，被戲稱為「世界第八大奇蹟」。

事情並不順利，特朗普通過利率達14%的垃圾債權募得6.75億美元來運營這家賭場。他在支付有關費用時舉步維艱。

這時候威爾伯·羅斯走進來了。當時還是羅斯柴爾德公司（Rothschild Inc）一員的他是那些憤怒的債權持有者的代表，但是他喜歡上了特朗普的風格。

特朗普的傳記作者大衛·凱·約翰斯頓說：「威爾伯·羅斯是令唐納德·特朗普得以避免破產且沒有被掃進歷史垃圾堆的一個關鍵談判者，因為他看到了特朗普這個名字的價值。」

羅斯在那一年的肯考迪婭年度峰會（Concordia Annual Summit）上說：「當你遇見一些處在巨大財政壓力下的人……你真的可以看到他們的本質，而他本質上要比很多經營不景氣的商家堅強得多。」

之後一個預先訂立的破產協議達成，特朗普開始走出債務陰影，並在福布斯財富榜節節上升。

威爾伯·羅斯在2012年成為導航控股公司董事會成員，但是商務部指，在導航控股那一年與西伯利亞－烏拉爾石油化學和天然氣公司簽訂特許交易協議時，羅斯並不是董事會成員。

美國在2014年3月至11月這段時間就吞併克里米亞的問題制裁俄羅斯，當中包括季姆琴科和米赫爾松的公司，這一時期的羅斯仍是該董事會成員。

這一段時間，導航控股繼續加強與西伯利亞－烏拉爾石油化學和天然氣公司的合作。根據導航控股自己的報告顯示，該能源公司在2015年佔導航控股總營業額的9.1%，而在2014年這一數字是5.3%。

羅斯在2014年11月離開導航控股，但是取代他席位的是羅斯集團的合伙人溫迪·寺本（Wendy Teramoto），她在這個位置上一直工作至2017年。

2016年數據顯示，西伯利亞－烏拉爾石油化學和天然氣公司當時仍是導航控股公司的前五大客戶之一，主要將俄羅斯的天然氣輸送到歐洲，並有可能向受到制裁的普京親信提供重大的收入。

今年，導航控股在西伯利亞－烏拉爾石油化學和天然氣公司的出口業務上投放的資源翻倍。2014年至今，西伯利亞－烏拉爾石油化學和天然氣公司為導航控股提供了6800萬美元（4900萬英鎊）的營業額。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國前制裁政策顧問丹尼爾·弗萊德談論如何處理俄羅斯問題

目前未有指控稱羅斯有任何違規行為。

不過，在奧巴馬執政時期負責監督美國對俄製裁的丹尼爾·弗萊德（Daniel Fried）告訴《廣角鏡》說，任何美國官員與西伯利亞－烏拉爾石油化學和天然氣公司做生意都是一個錯誤。

「我會建議每一個來找我的客戶遠離西伯利亞－烏拉爾石油化學和天然氣公司或者其他任何受到制裁或者與受制裁者有關係的人……至少是出於聲譽風險的考慮。」

但是羅斯似乎與這家航運公司一直保持著密切聯繫。

據彭博社報導，在他被特朗普總統提名為商務部長的當晚，羅斯去了紐約一家餐廳，在那裏接受導航控股公司高管層的祝賀。

據報導，羅斯告訴導航控股的首席執行官：「你的利益和我是一致的。美國經濟將會增長，而導航控股也將會受惠。」

導航控股的另一個核心客戶是委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）。它在今年受到美國的制裁。

美國商務部稱，羅斯「對政府向俄羅斯以及其他實體實施的制裁大體上抱支持態度」。

這一批文件主要來自離岸的毅柏律師事務所（Appleby），它們與另外來自19個稅收管轄區的公司註冊文件一同被洩露，當中披露了多名政客、名人、企業巨頭和商業領袖的財政運作。

134萬份紀錄被傳送到了德國報紙《南德意志報》，之後被共享給了國際調查記者同盟（nternational Consortium of Investigative Journalists, ICIJ），《BBC廣角鏡》則是作為全球調查的一部分，在英國廣播公司內主導相關的調查報導。這一全球調查涉及67個國家當中的近100家媒體，其中包括《衛報》。BBC並不知道消息源的具體身份。

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