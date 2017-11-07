圖輯：走馬觀花看朝鮮 於無聲處聽驚雷
- 2017年 11月 7日
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在美國總統特朗普亞洲行在韓國停留的時候，朝鮮國家媒體針對美國軍演表示要對"敵對行動"作出反應，"只要美國及其追隨者繼續對我們採取敵對行動，我們就會進一步加強我們的核武器，寶貴的正義之劍，用核武器保衛我們的主權和正義"。
此前，美國航母「里根」號同日本一艘驅逐艦和印度兩艘軍艦進行了為期3天的演習。之後，「里根」號航母將同西太平洋的另外兩艘美國航母「尼米茲」號和「羅斯福」號會合，向朝鮮展示美國海軍的威懾能力。
在特朗普進行亞洲訪問期間，美國官員擔心朝鮮會試圖進行導彈試驗，甚至進行核試驗，干擾特朗普的亞洲之行。特朗普在訪問日本和韓國時，許多人都擔心朝鮮會進行核試驗。
朝鮮今年進行第六次核試驗後，美國國防部長表示要對來自朝鮮的威脅報以"大規模軍事回應"。美國參議員麥凱恩甚至威脅說，如果朝鮮繼續"侵略行動"就會被"毀滅"。雖然朝鮮半島局勢空前緊張，但通過下面的旅遊照片可以管中窺豹，看看朝鮮城鄉的普通老百姓的生活。