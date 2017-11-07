什麼才真正是美？女攝影師走遍全球拍下的500張臉孔

圖片版權 Mihaela Noroc Image caption 米哈艾拉分別在尼泊爾加德滿都（左）及冰島雷克雅未克拍下這兩張照片

「去Google一下『美麗女人』，「攝影師米哈艾拉（Ｍihaela Noroc）說。

我按照她說的做了，搜索得出成千上萬的結果。

「你看到的是什麼？」米哈艾拉說。 「都是些性感照片吧？」

是的，最先顯示的搜索結果，都是穿著高跟鞋、衣著暴露，身形類同的女子，年輕，纖瘦、金髮、皮膚好。

「一直以來大家對美麗的概念都是這樣，」米哈艾拉總結：「物化女性，將她們視為性對象。這多讓人難過啊。」

圖片版權 Mihaela Noroc Image caption 上面三張照片分別攝於德國、意大利及法國

「女性不是這樣的。我們有我們的故事、我們的掙扎，我們的力量，但我們需要被看見。年輕一代的女性每日只看到這些性感照，要讓她們對自己更有信心的話，她們本身的形像也應該被視為美麗的。」

「然而，」米哈艾拉又強調：「Google的搜索結果也是我們模塑。我們也在影響大眾對女性的印象。」

米哈艾拉近日剛出版她的首本攝影集《美的地圖集》，當中有500張她在世界各地拍攝的女性肖像。

圖片版權 Mihaela Noroc, India Image caption 攝於印度普斯赫卡：「我很高舉見到世界各地都有女性參與公共事務。」

圖片版權 Mihaela Noroc Image caption 攝於哥倫比亞及意大利米蘭

來自羅馬尼亞的米哈艾拉對美的定義，就是沒有任何定義。她鏡頭下的女性年齡、職業與出身都不一樣。

「大家對我的照片會感興趣，是因為那個我們身邊人、每日在街上會見到的人的肖像。」米哈艾拉解釋。

「通常我們討論美與女性時，我們會有很高雅、可望不可即的聯想。所以我拍攝的肖像很自然、很簡單，因為不符合一般對女性的預期，反而成為驚喜，這有點吊詭。 」

攝像集中每一張照片，均附有拍攝地及相中主角的簡介。拍攝地包括尼泊爾、西藏、埃塞俄比亞、意大利、朝鮮、德國、墨西哥、印度、阿富汗、英國、美國，以至亞馬遜森林。

圖片版權 Mihaela Noroc Image caption 一對居於紐約的姊妹Abby及Angela

圖片版權 Mihaela Noroc Image caption 墨哥西聯邦警隊直升機機師Berenice Torres

其中一些國家或地區，對攝影師而言會有些困難。

「每當我在街上遇見我想拍的女性，我會直接走向她，解釋我正在進行的拍攝計劃。有時她們會答應，有時不，這與我身處什麼國家有很大關係。」米哈艾拉說。

「在較為保守的社會，女性往往會承受很多社會壓力，每一日的生活都受到他人的密切注視。所以她們不會輕易答應被拍攝，甚至要尋求家中男性的批准。」

圖片版權 Mihaela Noroc Image caption 朝鮮一座軍事博物館的導遊

圖片版權 Mihaela Noroc Image caption 米哈艾拉在土耳其伊斯坦堡遇到的塞浦路斯女演員Pinar

「在一些其他國家，譬如哥倫比亞，她們都非常小心，因為涉及人身安全，當地長年有毒販與黑社會的威脅。」

「她們會說『好吧，你拍攝我之後，我會不會被擄走？萬一你是黑社會的人呢？你沒有坦白你的身份』。」

米哈艾拉補充：「如果這是一個拍攝男性的計劃，事情就會簡單很多，因為被拍攝者毋須去問凖他們的妻子、姐姐或母親。」

圖片版權 Mihaela Noroc Image caption 左：尼泊爾博卡拉。右：緬甸南潘

米哈艾拉說，她會用Photoshop編輯照片，但原因並非一般人所想樣。

「拍照時一般會使用RAW格式，會顯得較為暗淡，像繪畫一樣，失去了現實中的豐盈色彩。所以我會盡量將顏色調校至與現實相符，但不會去美化或令她們看上去更瘦。我絶不會那樣做，因為那是很痛苦的。」

「我作為女性的成長歷程中，也經歷過很多苦楚，追求更瘦削的身材、更符合大眾想像的外貌，這些想法與我每日看到的那些虛假的影像有關。」

圖片版權 Mihaela Noroc Image caption 從敘利亞出逃的三母女，攝於希臘難民營

米哈艾拉的攝影集，在風格上與金·卡戴珊（Kim Kardashian）2015年出版的自拍集可謂大相徑庭。

「今時今日的博客、名人，將美的標凖放到高不可攀的位置，十分虛假，也令一般女性無法代入。」

「卡戴珊在Instagram有一億追蹤者，而我有20萬，差別很大。但我相信，自然的、簡單的美，將會越來越多人接受。」

圖片版權 Mihaela Noroc Image caption 攝於法國巴黎龐比度中心、埃塞俄比亞奧莫河谷及希臘德爾菲

對於想投身攝影的人，米哈艾拉有什麼建議呢？配備一部好相機？鑽研鏡頭與角度？

米哈艾拉說，這些不是最重要的。

「買一雙好鞋子吧。」她笑說：「因為你要走好多好多的路去探索、發掘。」