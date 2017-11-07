德州槍擊案：兇手目標是岳母 空軍基地遭調查

圖片版權 Getty Images Image caption 警方稱凱利和前妻以及岳母之間產生了矛盾。

美國空軍稱正在調查得克薩斯州槍擊案行兇者凱利（Devin P Kelley）犯罪紀錄移交中的問題。

前空軍僱員凱利2012年由於家庭暴力被訴至軍事法庭，後被禁止擁有或購買槍支。

但去年他購買了槍支並用於周日（11月5日）襲擊聖安東尼奧附近的一座小教堂。

凱利射殺了26人後逃離現場。他後來被發現死於車中。另外還有20人受傷。

警方表示，凱利可能在被旁觀者追捕過程中死於開槍自殺。

26歲的凱利在教堂行兇過程中被一位市民開槍射中腿部和軀幹。德州公共安全部的地區總監弗瑞曼•馬丁（Freeman Martin）向美聯社透露。

圖片版權 Getty Images Image caption 警察在德州槍擊案事發地附近拉起警戒線。

空軍周一發佈的一份聲明稱，"原始文件顯示，凱利的家暴記錄沒有被霍洛曼空軍基地的特別調查辦公室輸入到國家犯罪信息中心的數據庫。"

空軍表示正和國防部一起調查凱利犯罪記錄移交一事。

得克薩斯州州長阿博特（Greg Abbott）早前表示，凱利原本不應被允許擁有槍支，因為他被取消了擁槍許可。

凱利在聖安東尼奧一家名叫"Academy Sport+ Outdoors"的商店購買了槍支。

行兇目標是岳母

在威爾遜縣（Wilson County）小鎮薩瑟蘭泉（Sutherland Springs）的第一浸信會教堂（First Baptist Church）行兇的凱利裝備的是一支半自動步槍和兩支手槍。

官員稱他行兇前曾和岳母發生過爭吵。

凱利在中槍後給父親打電話說自己可能活不了了。

德州公共安全部的地區總監弗瑞曼•馬丁（Freeman Martin）說，"這不是一起種族問題或者宗教問題引發的事件。"

"他的家庭和岳父岳母之間發生了一些狀況，"馬丁表示，凱利向岳母發送了一些威脅短信。

"他向在教堂參加禮拜的岳母發洩憤怒。"

遇害者

威爾遜縣（Wilson County）警察局長塔基特（Joe Tackitt）表示，有12-14名兒童在槍擊案中喪生。最小的年僅1歲。

根據《華盛頓郵報》的報道，霍爾科姆（Holcombe）家有多達8人在此案中喪生。霍爾科姆的鄰居加爾扎告訴BBC，這家人沒有從教堂回來。

行兇者檔案

2012年，凱利因為攻擊妻子和繼子被起訴到軍事法庭，隨後被判12個月禁閉。

美國空軍發言人說，兩年後他因"行為不當"被解僱。

得克薩斯州州長阿博特（Greg Abbott）說，"很明顯，這是一個有暴力傾向的人，他遇到了挑戰。他就像一個快要爆炸的火藥桶。"

直到去年7月之前，凱利都在薩瑟蘭泉鎮附近的一家遊樂園擔任安保員。

這家遊樂園說，他只工作了五周就中止了合同。

凱利有從事不攜帶武器的安保工作許可。警方稱該工作應該是"等同於在音樂會一類的場合擔任安保"。

警方還表示，"國家犯罪信息庫中沒有任何不合格的信息表明他不能獲得私人保衛牌照。"