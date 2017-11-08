特朗普亞洲行：惡劣天氣令突訪非軍事區計劃取消
美國總統特朗普因惡劣天氣被迫取消突然造訪朝韓邊境非軍事區（DMZ）的計劃。
美國官員說，特朗普的直升機從美軍駐首爾龍山基地起飛，但後來又折返回基地。
正對韓國進行為期兩天訪問的美國總統特朗普後來在韓國國會發表講話。
這是美國總統時隔24年再次在韓國國會發表講話。韓聯社說，特朗普在演講中重點談及韓美同盟和應對朝核威脅。
星期二，特朗普敦促平壤"走上談判桌"，討論放棄核武計劃。
特朗普總統此前曾對平壤發出警告，如果繼續威脅美國及盟國安全，朝鮮將面臨"怒火與烈焰"，而朝鮮當局對此作出了強烈回應。
特朗普總統的亞洲之行從11月5日開始，他首先前往日本，然後依次造訪韓國、中國和越南，並在菲律賓結束此次對亞洲五國的訪問。而朝鮮核計劃是特朗普亞洲之行的主要議題之一。
美國白宮新聞發言人薩拉·桑德斯星期三表示，由於大霧的原因，特朗普乘坐直升機前往這個嚴密設防非軍事區的計劃被取消。
她補充說，特朗普總統感到沮喪和失望。
此前，韓國總統文在寅已經抵達非軍事區。特朗普原定在那裏與文在寅回合。
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美國白宮此前表示，特朗普總統沒有計劃前往非軍事區訪問，並將那裏描述為"已變得有點陳詞濫調"。
過去，曾有不少美國總統和官員前往非軍事區訪問。
星期三早晨，隨行採訪特朗普的媒體記者被告知，特朗普將訪問非軍事區，但這一計劃不久卻因惡劣的天氣取消了。