圖片版權 Clarke Gayford via Twitter Image caption 阿德恩總理從收養派德斯不久，這只小貓就爆紅網絡。

新西蘭「80後」總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）的寵物貓派德斯（Paddles）遭一輛汽車撞死。

阿德恩總理的一名發言人向當地媒體證實，「第一貓」派德斯是在星期二（11月7日）去世。

派德斯是由動物保護組織拯救回來的一隻雌性姜黃色、白色相間流浪貓，因為牠手、腳掌多了一隻爪，且狀似人類拇指，而備受矚目，在Twitter上的官方賬戶 @FirstCatofNZ 有上萬粉絲。

派德斯「就任」新西蘭「第一貓」至今還不到兩個星期牠突然離世的消息傳出後，大批社交媒體用戶發帖致哀。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @FirstCatofNZ Hi, I'm Paddles and I am the First Cat of New Zealand. I have opposable thumbs, I'm purrty special. pic.twitter.com/MPkxdhWCRu — Paddles (@FirstCatofNZ) 2017年10月21日

阿德恩總理與伴侶克拉克·蓋福德（Clarke Gayford）是從新西蘭愛護動物協會（SPCA）收養派德斯。據蓋福德此前發表的推文所述，派德斯年齡不到1歲。

阿德恩剛在10月26日以37歲之齡就任，成為新西蘭150多年來最年輕的總理。她也透過社交媒體證實派德斯的死訊。

阿德恩說：「曾經失去過寵物的人，會懂這種感覺有多痛。派德斯得到了不僅是我們，還有許多多人的愛護。」

「感謝大家的慰問。我們謹代表派德斯懇請大家好好對待SPCA。我們發現派德斯之前，是SPCA先發現了牠。我們永世難忘。」

蓋福德是新西蘭知名電視節目主持，其節目都跟休閒釣魚有關。他在剛過去的星期天發表一篇文章，首次描述當上「第一先生」以來「如幻似真」的經歷。

蓋福德在文章中提到，阿德恩就任總理後與美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）首次通電話之際，遭派德斯「亂入」，差點搞亂了這次重要的通話。

文章說，阿德恩尷尬地告訴特朗普「第一貓」的出現，然後派德斯被倉促趕出房間，通話才得以繼續。