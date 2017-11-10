在今年的亞太經濟合作組織（APEC）領導峰會，37歲的新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）將會是各國領袖人群當中鮮明的一位。

她做唱片騎師，玩自拍，還參加女性維權遊行。但是要說到她的工作側重點、政策以及領導風格，她與其他人相比又是怎樣的呢？

年齡

阿德恩的冒起是令人矚目的。她在年僅28歲的時候就當選議員，現在已經是新西蘭自1856年以來最年輕的總理。

她也是今年APEC峰會上最年輕的國家領導人，最年長的是79歲的秘魯總統佩德羅·巴勃羅·庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski），他們二人之間相差42歲。

性別

阿德恩在新西蘭當選最高領導人，令她繼珍妮·希普利（Jenny Shipley）和海倫·克拉克（Helen Clark）之後，成為該國第三位女總理。

她常就女性議題發聲，比如墮胎的法律地位、薪酬平等以及不向僱主透露生育計劃的權利等等。

在峰會上，除阿德恩之外還有另外兩名領導人是女性，分別是香港特區行政長官林鄭月娥和智利總統米雪兒·巴切萊特（Michelle Bachelet）。

台灣歷史上首位女總統蔡英文將不會到場，而是由一位特別大使以「中華台北」的名義代表出席APEC峰會——由於對其地位屬性的不同意見，台灣將更多是以一個經濟體而不是政權實體參與會議。

風格

阿德恩曾在多個不同場合表達過她的焦慮，也曾在她取得最高職位之前設想過，這種焦慮可能會阻礙她進步。

她不吝表達個人困境的開放態度，也和峰會上的絶大多數領導人形成鮮明對比。

比如柬埔寨的「強人」總理洪森，面對獨裁和欺凌對手的指控，他為自己辯護時語帶一種底氣十足的咄咄逼人。

他在2011年的時候曾說過：「我不僅是要削弱對手，我是要整死他們……如果任何人厲害到想要示威，我會把這些狗全都打到籠子裏去。」

而APEC上更加聲名遠播的美國總統特朗普（Donald Trump），口不擇言的風格就更無需多介紹了。

LGBT

由於她原本信奉的摩門教在同性戀、雙性戀及變性人（LGBT）議題上的立場，阿德恩在20多歲的時候放棄了她的這份宗教信仰。她公開支持LGBT平權，並在2013年投票支持同性婚姻平權的法案。

在APEC峰會的21個與會國家和地區當中，超過一半不允許同性結婚。在文萊，同性婚姻在民法及該國的伊斯蘭教法當中均被列為犯罪，且懲罰措施嚴苛。

其中一些成員國正在達至改變的臨界點，比如智利，巴切萊特已經簽署法令，將實施同性婚姻合法化。

環境

阿德恩已經清楚表明了她對此的承諾，這與其他一些領導人形成尖銳對照，比如美國總統。

阿德恩的承諾包括增加環保資金，實施一項植樹計劃和一項「零炭排放法案」，以及投資安全步行和自行車騎行計劃等等。

而特朗普則在6月表示，美國將退出巴黎氣候協議。

之後，他又說，他將會開始談判，要麼重回巴黎協議，要麼開啟一個全新的協定，而條件必須是對美國公平——這一提議受到其他大國的摒棄。

特朗普並不是這當中唯一的懷疑論者。10月，澳大利亞前總理托尼·阿博特（Tony Abbott）在一個對氣候問題持懷疑態度的智庫會議「Daring to Doubt（敢於懷疑）」上發表演講。

澳大利亞現任總理馬爾科姆·特恩布爾（Malcolm Turnbull）也因為沒有在黨內對抗那些否認氣候變化問題的人而受到批評。

教育

在一些議題上，阿德恩的立場與APEC其他同僚是一致的，比如教育。

日本首相在上月的臨時大選中當選連任後，就聲言要將教育列為首要任務。不過，長期為這一議題進行倡議的反對黨，則對這一計劃的誠意提出質疑。

在亞太地區，大部分地方的大學生仍然要繳學費。

不過，台灣會提供低額學費教育；菲律賓總統羅德里戈·杜特爾特（Rodrigo Duterte）也在8月簽署新法案，為全國超過100萬名公共大專和職校學生提供免費教育。

移民

9月，《華爾街日報》就移民問題的立場將阿德恩和美國總統特朗普作比較。

該報說：「來認識這位新西蘭的賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）——只不過她在移民問題上更像特朗普。」

阿德恩沒有打算要建牆，也不像特朗普那樣支持實施旅遊禁令，但是她確實想要將每年接收移民的淨人數下調3萬。這是一項從她的前任那裏繼承下來的政策。

她指出，基礎設施和住房問題是其中的原因，但是她堅稱，這並不會影響新西蘭的難民。

她甚至說過，新西蘭必須做好凖備接收來自周邊島國的「氣候變化難民」。

考慮到工黨所處的是一個聯合政府，要實現她的這些宏願有多難，尚有待觀望。上月，新西蘭移民和保護法庭（New Zealand Immigration and Protection Tribunal）拒絶了來自圖瓦盧島多個家庭以氣候變化為由提出的移民申請。

所以，作為APEC峰會上的新人，以及當今少數女性當權者之中的一員，有著自由派輕鬆作風的阿德恩會在峰會當中遇到更多的朋友，還是敵人？

圖表製作：大衛·蘇裏亞（Davies Surya）、馬尤裏·美林（Mayuri Mei Lin）