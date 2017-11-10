圖片版權 Getty Images Image caption 女星波蒂亞.德羅西（右）指控史蒂文·西格爾（Steven Seagal）在一次試鏡中意圖不軌。

好萊塢「同志」女星波蒂亞·德羅西（Portia de Rossi），出面指控動作片"硬漢"影星暨製作人史蒂文·西格爾（Steven Seagal，又譯史提芬·史葛）曾對其性騷擾。

已與美國著名脫口秀主持艾倫·德傑尼勒斯（Ellen DeGeneres，又譯艾倫·狄珍妮）結婚的德羅西，本周三（11月9日）在社交媒體「推特」上指控，西格爾曾在一次試鏡中，向她強調演員間在鏡頭外有化學作用很重要，然後在她面前拉開褲鏈。

德羅西指，她立即奔跑著離開現場，並致電自己的經理人；但經理人沒當回事，只說「嗯，我不知道他合不合你的口味。」

西格爾的經理人回應BBC稱，西格爾對此不予置評。

現年65歲的史蒂文·西格爾，成名及活躍於八十及九十年代，經典作品包括《潛龍轟天》（Under Siege）及《怒戰》（ Flight of Fury）等。

2016年，西格爾獲俄羅斯總統普京賦予該國公民身份。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @portiaderossi My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.” — Portia de Rossi (@portiaderossi) 2017年11月8日

除了德羅西，另有數名女性指控西格爾性騷擾，包括《傲骨賢妻》女星茱莉安娜·瑪格里斯（Julianna Margulies ）及模特兒珍妮·麥卡錫（Jenny McCarthy）。

自荷裏活大腕製片人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）被眾多女演員揭發曾試圖性騷擾她們後，再有多名男性電影人面對同樣指控，西格爾是最新一位。

韋恩斯坦對所有涉及未經同意性接觸的指控，均予以否認。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 西格爾與普京的友誼建立於對武術的熱愛之上。

在「推特」上作出指控的德羅西，並沒有披露事發時她試鏡的是哪一部電影，也沒有交代事發年份。

已與德羅西結婚九年的艾倫·德傑尼勒斯轉髮妻子的推特，並留言「我以我的妻子為傲」。