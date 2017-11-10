加泰獨派示威者堵鐵路促釋放被捕官員
西班牙最高法院准許加泰自治議會議長及其他四名議員保釋候審，另有一名議員在被訊問後獲釋。目前尚有八名被褫奪官職的加泰官員仍然被拘留。
周三（11月9日），大批示威者聚集在巴塞羅那的聖若梅廣場（Sant Jaume square），抗議西班牙中央政府拘禁加泰獨派官員，要求釋放這些「政治犯」。
支持獨立的加泰隆尼亞（又譯加泰羅尼亞）組織及工會發動罷工，加泰區內數十條主要幹道一度被示威者堵塞。另有大批示威者在加泰首府巴塞羅那的桑斯（Sants）火車站堵截鐵路。
加泰隆尼亞10月初舉行獨立公投，自治區議會於10月27日宣告獨立。西班牙中央政府隨即決定，終止加泰隆尼亞的自治權，解除自治區主席普伊格蒙特等官員的職務，並於12月21日在加泰隆尼亞舉行地方選舉。
加泰前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）則於比利時布魯塞爾，與另外四名官員一同向當地警方自首，目前獲准保釋，等候比利時法院裁決是否引渡。
獨派示威者堵鐵路促放被捕官員
加泰危機重要事件時間點
- 10月1日：加泰自治政府無視西班牙憲法法院的暫緩令，舉行獨立公投。西班牙中央政府派出大批警員阻撓，與加泰民眾爆發衝突。加泰政府稱投票率為43%，逾九成票數支持獨立
- 10月10日： 加泰自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）及其他自治區官員簽署聲明宣佈加泰獨立，但暫緩執行。西班牙中央政府拒絶承認
- 10月16日：西班牙中央政府拘留兩名獨立組織領袖待查
- 10月21日：要求普伊格蒙特放棄獨立不果後，西班牙總理拉霍伊宣佈引用憲法155條，接管加泰自治區
- 10月27日：加泰自治議會以70票贊成，通過宣佈加泰獨立
- 10月28日：西班牙總理拉霍伊宣佈解散加泰議會，於12月21日重選
- 10月30日：西班牙檢查總長尋求以叛亂及不當使用公帑，起訴普伊格蒙特及其餘13名已被褫奪官職的加泰官員。普伊格蒙特及部分官員離開加泰前往比利時
- 11月2日：九名被褫奪官職的加泰官員在馬德里的法院提堂，八人續被拘留
- 11月3日：西班牙法院頒下歐盟逮捕令，要求逮捕普伊格蒙特及另外四名加泰前官員。普伊格蒙特等人後向比利時警方自首，獲准保釋，等候當地法院決定是否執行該逮捕令
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