加泰獨派示威者堵鐵路促釋放被捕官員

西班牙最高法院准許加泰自治議會議長及其他四名議員保釋候審，另有一名議員在被訊問後獲釋。目前尚有八名被褫奪官職的加泰官員仍然被拘留。

周三（11月9日），大批示威者聚集在巴塞羅那的聖若梅廣場（Sant Jaume square），抗議西班牙中央政府拘禁加泰獨派官員，要求釋放這些「政治犯」。

支持獨立的加泰隆尼亞（又譯加泰羅尼亞）組織及工會發動罷工，加泰區內數十條主要幹道一度被示威者堵塞。另有大批示威者在加泰首府巴塞羅那的桑斯（Sants）火車站堵截鐵路。

加泰隆尼亞10月初舉行獨立公投，自治區議會於10月27日宣告獨立。西班牙中央政府隨即決定，終止加泰隆尼亞的自治權，解除自治區主席普伊格蒙特等官員的職務，並於12月21日在加泰隆尼亞舉行地方選舉。

加泰前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）則於比利時布魯塞爾，與另外四名官員一同向當地警方自首，目前獲准保釋，等候比利時法院裁決是否引渡。

獨派示威者堵鐵路促放被捕官員

圖片版權 Reuters Image caption 大批民眾在聖若梅廣場示威，加泰旗隨處可見

圖片版權 EPA Image caption 示威民眾高舉要求釋放被捕加泰前官員的標語

加泰危機重要事件時間點

10月1日： 加泰自治政府無視西班牙憲法法院的暫緩令，舉行獨立公投。西班牙中央政府派出大批警員阻撓，與加泰民眾爆發衝突。加泰政府稱投票率為43%，逾九成票數支持獨立

加泰自治政府無視西班牙憲法法院的暫緩令，舉行獨立公投。西班牙中央政府派出大批警員阻撓，與加泰民眾爆發衝突。加泰政府稱投票率為43%，逾九成票數支持獨立 10月10日： 加泰自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）及其他自治區官員簽署聲明宣佈加泰獨立，但暫緩執行。西班牙中央政府拒絶承認

加泰自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）及其他自治區官員簽署聲明宣佈加泰獨立，但暫緩執行。西班牙中央政府拒絶承認 10月16日： 西班牙中央政府拘留兩名獨立組織領袖待查

西班牙中央政府拘留兩名獨立組織領袖待查 10月21日： 要求普伊格蒙特放棄獨立不果後，西班牙總理拉霍伊宣佈引用憲法155條，接管加泰自治區

要求普伊格蒙特放棄獨立不果後，西班牙總理拉霍伊宣佈引用憲法155條，接管加泰自治區 10月27日： 加泰自治議會以70票贊成，通過宣佈加泰獨立

加泰自治議會以70票贊成，通過宣佈加泰獨立 10月28日： 西班牙總理拉霍伊宣佈解散加泰議會，於12月21日重選

西班牙總理拉霍伊宣佈解散加泰議會，於12月21日重選 10月30日： 西班牙檢查總長尋求以叛亂及不當使用公帑，起訴普伊格蒙特及其餘13名已被褫奪官職的加泰官員。普伊格蒙特及部分官員離開加泰前往比利時

西班牙檢查總長尋求以叛亂及不當使用公帑，起訴普伊格蒙特及其餘13名已被褫奪官職的加泰官員。普伊格蒙特及部分官員離開加泰前往比利時 11月2日： 九名被褫奪官職的加泰官員在馬德里的法院提堂，八人續被拘留

九名被褫奪官職的加泰官員在馬德里的法院提堂，八人續被拘留 11月3日：西班牙法院頒下歐盟逮捕令，要求逮捕普伊格蒙特及另外四名加泰前官員。普伊格蒙特等人後向比利時警方自首，獲准保釋，等候當地法院決定是否執行該逮捕令

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者佔據巴塞羅那的桑斯火車站高鐵軌

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者舉起被捕的前加泰自治政府外長洛梅瓦（Raul Romeva）肖像，下書「自由」

圖片版權 Toni Albir Image caption 西班牙中央政府引憲法155條終止加泰自治，令「155」這組數字亦成為抗議的標誌之一

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者在列車下插上加泰旗

圖片版權 EPA Image caption 示威者在堵鐵路五小時後離場

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